Taskumetsä – Metsäosaamista pelin muodossa

Taskumetsä-pelin on toteuttanut KOKO Games, ja sen ensimmäinen pelattava versio julkaistiin kesäkuussa 2025. Peli on nyt ladattavissa Google Play- ja App Store -sovelluskaupoista.

Taskumetsä tarjoaa pelaajalle mahdollisuuden:

kehittää omaa virtuaalista metsäpalstaa,

tehdä metsänhoitotoimenpiteitä,

jalostaa puusta erilaisia tuotteita,

oppia metsän monimuotoisuudesta ja eläimistöstä.

Peli toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kansainvälistä kiinnostusta on jo herännyt.

MTK mukana Taskumetsän synnyssä

MTK on ollut mukana pelin rahoituksessa ja sisällön kehittämisessä. Taskumetsästä on muodostumassa tärkeä osa MTK:n kouluyhteistyötä ja viestintää metsänomistajille.

”Panostuksilla Taskumetsän kehitykseen, MTK pyrkii vahvistamaan metsänomistajien ja nuorten ymmärrystä metsänhoidosta. Koulujen resurssien vähetessä, uskomme että peli tarjoaa konkreettisen työkalun myös opetuskäyttöön”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kommentoi.

Taskumetsän kehitys jatkuu

Taskumetsä on ollut esillä muun muassa Metsämarssi-tapahtumassa ja Educa-messuilla, joissa peliä on demottu eri kohderyhmille. Tapahtumissa on rakennettu pelin maailmaa fyysisesti, ja osallistujat ovat päässeet tutustumaan metsänhoitoon pelin kautta.

Peli on julkaistu molemmille yleisimmille mobiilikäyttöliittymille, mutta pelin kehitys jatkuu vielä.

”Taskumetsän avulla lähiluonnon tutkiminen muuttuu hauskaksi ja innostavaksi seikkailuksi. Päiväretki voi kasvaa oivaltamisen ja oppimisen hetkeksi, jossa metsän ihmeet saavat nimen ja merkityksen”, KOKO Gamesin projektipäällikkö Janne Kujanen kommentoi.

Jos sinulla on toiveita tai kehitysehdotuksia Taskumetsään liittyen, voit olla yhteydessä suoraan sähköpostiin janne(at)koko.do .

Lisätietoja:

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK

marko.maki-hakola@mtk.fi, p. +358 40 502 6810