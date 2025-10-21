MTV:n uusi johtoryhmä

MTV Oy:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen on johtanut Suomen johtavaa kaupallista tv- ja suoratoistopalveluyhtiötä läpi isojen muutosten: hän aloitti toimitusjohtajana, kun MTV:stä tuli 2019 yrityskaupan myötä osa Telia Companya ja johti yhtiön siirtymisen kesällä 2025 mediayhtiö Schibstedin omistukseen.

Leppäsen johdolla MTV on viime vuosien aikana tehnyt merkittäviä uudistuksia ja muutoksia, joilla yhtiön toiminta on tappiollisten vuosien jälkeen suunnattu kohti kestävämpää, kannattavampaa polkua. Leppänen uskoo MTV:n käynnissä olevaan strategiaan, sen vauhdittamiseen ja näkee MTV:n aseman vahvistuvan tulevaisuudessa:

”Liiketoimintamme suunta on oikea. Vahvan lineaari-tv-asemamme rinnalla panostamme entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun ja samalla MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. MTV:n johtoryhmä näyttää suuntaa koko Pöllöjengille ja on siten todella tärkeässä asemassa strategiamme vauhdittamisessa. Uusi johtoryhmämme on monipuolinen ja koostuu eri vahvuuksia omaavista, näkemyksellisistä johtajista. Johtoryhmän jäsenet tuntevat MTV:n liiketoiminnan ja kaupallisen media-alan eri puolet esimerkiksi sisällöistä mainontaan, kaupallisista yhteistyökumppanuuksista jakeluun, talouden suunnittelusta ja hallinnasta lakiasioihin, journalismista julkaisijan vastuuseen ja henkilöstöasioista vastuullisuuteen, brändin rakentamiseen, markkinointiin ja viestintään”, summaa juuri MTV:n uuden johtoryhmän nimittänyt toimitusjohtaja Johannes Leppänen.





MTV:n johtoryhmän jäsenet

Iina Eloranta

VP, Content, Channels & MTV Katsomo

Iina Eloranta on media-alan ja sisältöliiketoiminnan monipuolinen osaaja. MTV:llä hän johtaa uutta yksikköä, jossa vastataan MTV:n sisältöjen hankinnasta, ohjelmatuotannoista- ja viestinnästä, ohjelmiston suunnittelusta ja kuratoinnista sekä MTV Katsomon kasvusta ja kuluttajaliiketoiminnasta. Elorannan johdolla MTV:lle rakennetaan Suomen mielenkiintoisimpia ja monipuolisimpia ohjelmistokokonaisuuksia, jotka ovat ajassa kiinni kunnioittaen MTV:n ainutlaatuista asemaa kotimaisessa mediakentässä ja suomalaisten katsojien keskuudessa.

Sauli Asikainen

VP, B2B Sales & Marketing

Sauli Asikaisella on vuosien kokemus myynnin ja medialiiketoiminnan johtamisesta. Hänen johdollaan MTV:llä on viime vuosina uudistettu mainostaja-asiakkaisiin keskittyvä liiketoiminta. Asikainen johtaa MTV:llä uudistunutta kaupallista yksikköä, joka tukee sekä nykyisten että uusien asiakkaiden kasvua. Asikaisen johdolla tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja arvon tuottoa MTV:n kaupallisen yksikön sidosryhmille – varmistaa Suomen tavoittavimman Total TV -median hyödyt mainostajien kasvun mahdollistajana. MTV:n kaupallisen liiketoiminnan johtamisvastuun lisäksi Asikainen vaikuttaa media-alan kehitykseen Euroopassa televisio- ja audioalan toimialajärjestö Egtan hallituksessa ja Suomessa Screenforce Finlandin hallituksessa.

Markus Illukka

Head of Commercial Partnerships & Business Development

Markus Illukalla on vahva tausta strategiatyössä ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. MTV:llä Illukka johtaa yksikköä, joka toimii pohjoismaisesti kehittäen sekä MTV:n että Ruotsin TV4:n liiketoimintaa. MTV:llä Illukka johtaa teleoperaattoriyhteistyötä, johon liittyy keskeisesti MTV:n sisältöjen jakeluasiat. Lisäksi Illukan johdolla kehitetään MTV Katsomo -suoratoistopalvelun jakelua uusien kaupallisten yhteistyökumppanuuksien muodossa. Hän vastaa myös yhtiön strategisista kaupallisista kumppanuuksista, esimerkiksi uusista mainosmyyntiyhteistyökumppanuuksista Disneyn ja SkyShowtimen kanssa. Illukka on Johannes Leppäsen kanssa osa Schibstedin TV/Media-liiketoiminta-alueen johtoryhmää ja johtaa strategiatyötä niin MTV:llä kuin TV/Media-liiketoiminnassakin.

Pauliina Komssi

Head of Financial Planning & Analysis

Pauliina Komssilla on vahva kokemustausta talouden suunnitellun parista, muutoksessa olevista liiketoimintaympäristöistä. MTV:llä Komssi johtaa talouden suunnittelutyötä, skenaariotyöskentelyä ja edistää liiketoiminnan kannattavuuden kehitystä yhteistyötä koko MTV:n johtoryhmän kanssa tehden – heitä talouteen liittyvissä asioissa tukien. Suomen taloustiimin vetämisen lisäksi Komssi vastaa Schibstedin TV/Media-liiketoiminta-alueen talousyksikössä pohjoismaisesti liiketoiminnan kulujen ja investointien kontrolloinnista.

Leia Kaukonen

General Counsel

Leia Kaukosella on pitkä kokemus media-alan juridiikasta ja MTV:n lakiasioiden johtamisesta. Hän johtaa yksikköä, joka vastaa yhtiön lakiasioista kokonaisvaltaisesti ja varmistaa, että MTV:n toiminta noudattaa lakeja ja viranomaismääräyksiä. Kaukosen johtama yksikkö toimii strategisena kumppanina liiketoiminnalle ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa, mahdollistaen keskeisten hankkeiden tehokkaan läpiviennin sekä huolehtien yhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista kaikissa tilanteissa. Yksikkö osallistuu aktiivisesti myös MTV:n edunvalvontaan, toimii neuvonantajana asiantuntijoille ja tukee riskienhallintaa.

Tomi Einonen

Executive Editor-in-Chief MTV Uutiset

Tomi Einosella on vaikuttava ja monipuolinen ura journalismin parissa MTV:llä. Nykyään hän johtaa vastaavana päätoimittajana MTV Uutisten toimintaa. Einonen on johtanut MTV Uutisten toimintaa kaupallisen toimintaympäristön ja uutiskulutustottumusten murroksessa, jossa laajalti suomalaiset tavoittavien lineaari-tv-uutislähetysten rinnalle on noussut näkyvä tarve digitaalisille palveluille ja monipuoliselle uutis- ja ajankohtaisohjelmatarjonnalle. MTV Uutiset tekee itsenäistä ja riippumatonta journalismia ainoana kaupallisena tv- ja suoratoistopalvelutoimijana Suomessa, ja sen toiminnan perustana ovat luotettavuus, puolueettomuus, tasapuolisuus, avoimuus ja pyrkimys totuuteen.

Susa Valvio

VP, People, Brand, Marketing & Communications

Susa Valviolla on vuosien kokemus brändien rakentamisesta, markkinoinnista ja viestinnästä. MTV:llä Valvio on johtanut useita muutoksia ja uudistanut näkyvästi markkinointia, viestintää ja brändityötä. Nyt hän johtaa MTV:llä uutta yksikköä, jossa vastataan brändeistä, ohjelmalanseerauksien markkinoinnista, yritysviestinnästä, vastuullisuudesta ja edunvalvonnasta sekä HR:stä, jolla varmistetaan, että MTV:llä on parhaimmat ja sitoutuneimmat osaajat. Tämän lisäksi Valvio vaikuttaa SuomiAreena-yhtiön hallituksessa toimitusjohtaja Johannes Leppäsen kanssa, sillä MTV ja Porin kaupunki omistavat yhdessä SuomiAreena Oy:n.



MTV:n johtoryhmä tekee tiivistä yhteistyötä ruotsalaisen TV4:n ja omistajansa Schibstedin kanssa.