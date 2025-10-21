MTV Oy

MTV:n uusi johtoryhmä

30.10.2025 08:15:00 EET | MTV Oy | Tiedote

MTV:n johtoryhmä näyttää suuntaa MTV:n uudistumiselle, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle ja kestävän liiketoiminnan rakentamiselle käynnissä olevaa strategiaa vauhdittaen. Nyt toimitusjohtaja Johannes Leppänen on nimittänyt MTV:n uuden johtoryhmän. Johtoryhmä aloittaa toimintansa 1.11.2025.

MTV Oy:n johtoryhmä 1.11.2025 alkaen. Kuva: Onni Ojala / MTV Oy
MTV Oy:n johtoryhmä 1.11.2025 alkaen. Kuva: Onni Ojala / MTV Oy

MTV Oy:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen on johtanut Suomen johtavaa kaupallista tv- ja suoratoistopalveluyhtiötä läpi isojen muutosten: hän aloitti toimitusjohtajana, kun MTV:stä tuli 2019 yrityskaupan myötä osa Telia Companya ja johti yhtiön siirtymisen kesällä 2025 mediayhtiö Schibstedin omistukseen.  

Leppäsen johdolla MTV on viime vuosien aikana tehnyt merkittäviä uudistuksia ja muutoksia, joilla yhtiön toiminta on tappiollisten vuosien jälkeen suunnattu kohti kestävämpää, kannattavampaa polkua. Leppänen uskoo MTV:n käynnissä olevaan strategiaan, sen vauhdittamiseen ja näkee MTV:n aseman vahvistuvan tulevaisuudessa:

”Liiketoimintamme suunta on oikea. Vahvan lineaari-tv-asemamme rinnalla panostamme entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun ja samalla MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. MTV:n johtoryhmä näyttää suuntaa koko Pöllöjengille ja on siten todella tärkeässä asemassa strategiamme vauhdittamisessa. Uusi johtoryhmämme on monipuolinen ja koostuu eri vahvuuksia omaavista, näkemyksellisistä johtajista. Johtoryhmän jäsenet tuntevat MTV:n liiketoiminnan ja kaupallisen media-alan eri puolet esimerkiksi sisällöistä mainontaan, kaupallisista yhteistyökumppanuuksista jakeluun, talouden suunnittelusta ja hallinnasta lakiasioihin, journalismista julkaisijan vastuuseen ja henkilöstöasioista vastuullisuuteen, brändin rakentamiseen, markkinointiin ja viestintään”, summaa juuri MTV:n uuden johtoryhmän nimittänyt toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

MTV:n johtoryhmän jäsenet

Iina Eloranta – VP, Content, Channels & MTV Katsomo

Iina Eloranta
VP, Content, Channels & MTV Katsomo
Iina Eloranta on media-alan ja sisältöliiketoiminnan monipuolinen osaaja. MTV:llä hän johtaa uutta yksikköä, jossa vastataan MTV:n sisältöjen hankinnasta, ohjelmatuotannoista- ja viestinnästä, ohjelmiston suunnittelusta ja kuratoinnista sekä MTV Katsomon kasvusta ja kuluttajaliiketoiminnasta. Elorannan johdolla MTV:lle rakennetaan Suomen mielenkiintoisimpia ja monipuolisimpia ohjelmistokokonaisuuksia, jotka ovat ajassa kiinni kunnioittaen MTV:n ainutlaatuista asemaa kotimaisessa mediakentässä ja suomalaisten katsojien keskuudessa.

Sauli Asikainen – VP, B2B Sales & Marketing

Sauli Asikainen
VP, B2B Sales & Marketing
Sauli Asikaisella on vuosien kokemus myynnin ja medialiiketoiminnan johtamisesta. Hänen johdollaan MTV:llä on viime vuosina uudistettu mainostaja-asiakkaisiin keskittyvä liiketoiminta. Asikainen johtaa MTV:llä uudistunutta kaupallista yksikköä, joka tukee sekä nykyisten että uusien asiakkaiden kasvua. Asikaisen johdolla tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja arvon tuottoa MTV:n kaupallisen yksikön sidosryhmille – varmistaa Suomen tavoittavimman Total TV -median hyödyt mainostajien kasvun mahdollistajana. MTV:n kaupallisen liiketoiminnan johtamisvastuun lisäksi Asikainen vaikuttaa media-alan kehitykseen Euroopassa televisio- ja audioalan toimialajärjestö Egtan hallituksessa ja Suomessa Screenforce Finlandin hallituksessa.

Markus Illukka – Head of Commercial Partnerships & Business Development

Markus Illukka
Head of Commercial Partnerships & Business Development
Markus Illukalla on vahva tausta strategiatyössä ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. MTV:llä Illukka johtaa yksikköä, joka toimii pohjoismaisesti kehittäen sekä MTV:n että Ruotsin TV4:n liiketoimintaa. MTV:llä Illukka johtaa teleoperaattoriyhteistyötä, johon liittyy keskeisesti MTV:n sisältöjen jakeluasiat. Lisäksi Illukan johdolla kehitetään MTV Katsomo -suoratoistopalvelun jakelua uusien kaupallisten yhteistyökumppanuuksien muodossa. Hän vastaa myös yhtiön strategisista kaupallisista kumppanuuksista, esimerkiksi uusista mainosmyyntiyhteistyökumppanuuksista Disneyn ja SkyShowtimen kanssa. Illukka on Johannes Leppäsen kanssa osa Schibstedin TV/Media-liiketoiminta-alueen johtoryhmää ja johtaa strategiatyötä niin MTV:llä kuin TV/Media-liiketoiminnassakin.

Pauliina Komssi – Head of Financial Planning & Analysis

Pauliina Komssi
Head of Financial Planning & Analysis
Pauliina Komssilla on vahva kokemustausta talouden suunnitellun parista, muutoksessa olevista liiketoimintaympäristöistä. MTV:llä Komssi johtaa talouden suunnittelutyötä, skenaariotyöskentelyä ja edistää liiketoiminnan kannattavuuden kehitystä yhteistyötä koko MTV:n johtoryhmän kanssa tehden – heitä talouteen liittyvissä asioissa tukien. Suomen taloustiimin vetämisen lisäksi Komssi vastaa Schibstedin TV/Media-liiketoiminta-alueen talousyksikössä pohjoismaisesti liiketoiminnan kulujen ja investointien kontrolloinnista.

Leia Kaukonen – General Counsel

Leia Kaukonen
General Counsel
Leia Kaukosella on pitkä kokemus media-alan juridiikasta ja MTV:n lakiasioiden johtamisesta. Hän johtaa yksikköä, joka vastaa yhtiön lakiasioista kokonaisvaltaisesti ja varmistaa, että MTV:n toiminta noudattaa lakeja ja viranomaismääräyksiä. Kaukosen johtama yksikkö toimii strategisena kumppanina liiketoiminnalle ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa, mahdollistaen keskeisten hankkeiden tehokkaan läpiviennin sekä huolehtien yhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista kaikissa tilanteissa. Yksikkö osallistuu aktiivisesti myös MTV:n edunvalvontaan, toimii neuvonantajana asiantuntijoille ja tukee riskienhallintaa.

Tomi Einonen – Executive Editor-in-Chief MTV Uutiset

Tomi Einonen
Executive Editor-in-Chief MTV Uutiset
Tomi Einosella on vaikuttava ja monipuolinen ura journalismin parissa MTV:llä. Nykyään hän johtaa vastaavana päätoimittajana MTV Uutisten toimintaa. Einonen on johtanut MTV Uutisten toimintaa kaupallisen toimintaympäristön ja uutiskulutustottumusten murroksessa, jossa laajalti suomalaiset tavoittavien lineaari-tv-uutislähetysten rinnalle on noussut näkyvä tarve digitaalisille palveluille ja monipuoliselle uutis- ja ajankohtaisohjelmatarjonnalle. MTV Uutiset tekee itsenäistä ja riippumatonta journalismia ainoana kaupallisena tv- ja suoratoistopalvelutoimijana Suomessa, ja sen toiminnan perustana ovat luotettavuus, puolueettomuus, tasapuolisuus, avoimuus ja pyrkimys totuuteen.

Susa Valvio – VP, People, Brand, Marketing & Communications

Susa Valvio
VP, People, Brand, Marketing & Communications
Susa Valviolla on vuosien kokemus brändien rakentamisesta, markkinoinnista ja viestinnästä. MTV:llä Valvio on johtanut useita muutoksia ja uudistanut näkyvästi markkinointia, viestintää ja brändityötä. Nyt hän johtaa MTV:llä uutta yksikköä, jossa vastataan brändeistä, ohjelmalanseerauksien markkinoinnista, yritysviestinnästä, vastuullisuudesta ja edunvalvonnasta sekä HR:stä, jolla varmistetaan, että MTV:llä on parhaimmat ja sitoutuneimmat osaajat. Tämän lisäksi Valvio vaikuttaa SuomiAreena-yhtiön hallituksessa toimitusjohtaja Johannes Leppäsen kanssa, sillä MTV ja Porin kaupunki omistavat yhdessä SuomiAreena Oy:n.


MTV:n johtoryhmä tekee tiivistä yhteistyötä ruotsalaisen TV4:n ja omistajansa Schibstedin kanssa.

MTV Oy:n johtoryhmä 1.11.2025 alkaen. Kuva: Onni Ojala / MTV Oy
MTV Oy:n johtoryhmä 1.11.2025 alkaen. Kuva:
Onni Ojala / MTV Oy
MTV Oy:n johtoryhmä 1.11.2025 alkaen.
Iina Eloranta – VP, Content, Channels & MTV Katsomo
Sauli Asikainen – VP, B2B Sales & Marketing
Markus Illukka – Head of Commercial Partnerships & Business Development
Pauliina Komssi – Head of Financial Planning & Analysis
Leia Kaukonen – General Counsel
Tomi Einonen – Executive Editor-in-Chief MTV Uutiset
Susa Valvio – VP, People, Brand, Marketing & Communications
Johannes Leppänen – CEO
Iina Eloranta – VP, Content, Channels & MTV Katsomo
Sauli Asikainen – VP, B2B Sales & Marketing
Markus Illukka – Head of Commercial Partnerships & Business Development
Pauliina Komssi – Head of Financial Planning & Analysis
Leia Kaukonen – General Counsel
Tomi Einonen – Executive Editor-in-Chief MTV Uutiset
Susa Valvio – VP, People, Brand, Marketing & Communications
Johannes Leppänen – CEO
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä.

