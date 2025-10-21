MTV:n uusi johtoryhmä
MTV:n johtoryhmä näyttää suuntaa MTV:n uudistumiselle, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle ja kestävän liiketoiminnan rakentamiselle käynnissä olevaa strategiaa vauhdittaen. Nyt toimitusjohtaja Johannes Leppänen on nimittänyt MTV:n uuden johtoryhmän. Johtoryhmä aloittaa toimintansa 1.11.2025.
MTV Oy:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen on johtanut Suomen johtavaa kaupallista tv- ja suoratoistopalveluyhtiötä läpi isojen muutosten: hän aloitti toimitusjohtajana, kun MTV:stä tuli 2019 yrityskaupan myötä osa Telia Companya ja johti yhtiön siirtymisen kesällä 2025 mediayhtiö Schibstedin omistukseen.
Leppäsen johdolla MTV on viime vuosien aikana tehnyt merkittäviä uudistuksia ja muutoksia, joilla yhtiön toiminta on tappiollisten vuosien jälkeen suunnattu kohti kestävämpää, kannattavampaa polkua. Leppänen uskoo MTV:n käynnissä olevaan strategiaan, sen vauhdittamiseen ja näkee MTV:n aseman vahvistuvan tulevaisuudessa:
”Liiketoimintamme suunta on oikea. Vahvan lineaari-tv-asemamme rinnalla panostamme entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun ja samalla MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. MTV:n johtoryhmä näyttää suuntaa koko Pöllöjengille ja on siten todella tärkeässä asemassa strategiamme vauhdittamisessa. Uusi johtoryhmämme on monipuolinen ja koostuu eri vahvuuksia omaavista, näkemyksellisistä johtajista. Johtoryhmän jäsenet tuntevat MTV:n liiketoiminnan ja kaupallisen media-alan eri puolet esimerkiksi sisällöistä mainontaan, kaupallisista yhteistyökumppanuuksista jakeluun, talouden suunnittelusta ja hallinnasta lakiasioihin, journalismista julkaisijan vastuuseen ja henkilöstöasioista vastuullisuuteen, brändin rakentamiseen, markkinointiin ja viestintään”, summaa juuri MTV:n uuden johtoryhmän nimittänyt toimitusjohtaja Johannes Leppänen.
MTV:n johtoryhmän jäsenet
Iina Eloranta
VP, Content, Channels & MTV Katsomo
Iina Eloranta on media-alan ja sisältöliiketoiminnan monipuolinen osaaja. MTV:llä hän johtaa uutta yksikköä, jossa vastataan MTV:n sisältöjen hankinnasta, ohjelmatuotannoista- ja viestinnästä, ohjelmiston suunnittelusta ja kuratoinnista sekä MTV Katsomon kasvusta ja kuluttajaliiketoiminnasta. Elorannan johdolla MTV:lle rakennetaan Suomen mielenkiintoisimpia ja monipuolisimpia ohjelmistokokonaisuuksia, jotka ovat ajassa kiinni kunnioittaen MTV:n ainutlaatuista asemaa kotimaisessa mediakentässä ja suomalaisten katsojien keskuudessa.
Sauli Asikainen
VP, B2B Sales & Marketing
Sauli Asikaisella on vuosien kokemus myynnin ja medialiiketoiminnan johtamisesta. Hänen johdollaan MTV:llä on viime vuosina uudistettu mainostaja-asiakkaisiin keskittyvä liiketoiminta. Asikainen johtaa MTV:llä uudistunutta kaupallista yksikköä, joka tukee sekä nykyisten että uusien asiakkaiden kasvua. Asikaisen johdolla tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta ja arvon tuottoa MTV:n kaupallisen yksikön sidosryhmille – varmistaa Suomen tavoittavimman Total TV -median hyödyt mainostajien kasvun mahdollistajana. MTV:n kaupallisen liiketoiminnan johtamisvastuun lisäksi Asikainen vaikuttaa media-alan kehitykseen Euroopassa televisio- ja audioalan toimialajärjestö Egtan hallituksessa ja Suomessa Screenforce Finlandin hallituksessa.
Markus Illukka
Head of Commercial Partnerships & Business Development
Markus Illukalla on vahva tausta strategiatyössä ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. MTV:llä Illukka johtaa yksikköä, joka toimii pohjoismaisesti kehittäen sekä MTV:n että Ruotsin TV4:n liiketoimintaa. MTV:llä Illukka johtaa teleoperaattoriyhteistyötä, johon liittyy keskeisesti MTV:n sisältöjen jakeluasiat. Lisäksi Illukan johdolla kehitetään MTV Katsomo -suoratoistopalvelun jakelua uusien kaupallisten yhteistyökumppanuuksien muodossa. Hän vastaa myös yhtiön strategisista kaupallisista kumppanuuksista, esimerkiksi uusista mainosmyyntiyhteistyökumppanuuksista Disneyn ja SkyShowtimen kanssa. Illukka on Johannes Leppäsen kanssa osa Schibstedin TV/Media-liiketoiminta-alueen johtoryhmää ja johtaa strategiatyötä niin MTV:llä kuin TV/Media-liiketoiminnassakin.
Pauliina Komssi
Head of Financial Planning & Analysis
Pauliina Komssilla on vahva kokemustausta talouden suunnitellun parista, muutoksessa olevista liiketoimintaympäristöistä. MTV:llä Komssi johtaa talouden suunnittelutyötä, skenaariotyöskentelyä ja edistää liiketoiminnan kannattavuuden kehitystä yhteistyötä koko MTV:n johtoryhmän kanssa tehden – heitä talouteen liittyvissä asioissa tukien. Suomen taloustiimin vetämisen lisäksi Komssi vastaa Schibstedin TV/Media-liiketoiminta-alueen talousyksikössä pohjoismaisesti liiketoiminnan kulujen ja investointien kontrolloinnista.
Leia Kaukonen
General Counsel
Leia Kaukosella on pitkä kokemus media-alan juridiikasta ja MTV:n lakiasioiden johtamisesta. Hän johtaa yksikköä, joka vastaa yhtiön lakiasioista kokonaisvaltaisesti ja varmistaa, että MTV:n toiminta noudattaa lakeja ja viranomaismääräyksiä. Kaukosen johtama yksikkö toimii strategisena kumppanina liiketoiminnalle ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa, mahdollistaen keskeisten hankkeiden tehokkaan läpiviennin sekä huolehtien yhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista kaikissa tilanteissa. Yksikkö osallistuu aktiivisesti myös MTV:n edunvalvontaan, toimii neuvonantajana asiantuntijoille ja tukee riskienhallintaa.
Tomi Einonen
Executive Editor-in-Chief MTV Uutiset
Tomi Einosella on vaikuttava ja monipuolinen ura journalismin parissa MTV:llä. Nykyään hän johtaa vastaavana päätoimittajana MTV Uutisten toimintaa. Einonen on johtanut MTV Uutisten toimintaa kaupallisen toimintaympäristön ja uutiskulutustottumusten murroksessa, jossa laajalti suomalaiset tavoittavien lineaari-tv-uutislähetysten rinnalle on noussut näkyvä tarve digitaalisille palveluille ja monipuoliselle uutis- ja ajankohtaisohjelmatarjonnalle. MTV Uutiset tekee itsenäistä ja riippumatonta journalismia ainoana kaupallisena tv- ja suoratoistopalvelutoimijana Suomessa, ja sen toiminnan perustana ovat luotettavuus, puolueettomuus, tasapuolisuus, avoimuus ja pyrkimys totuuteen.
Susa Valvio
VP, People, Brand, Marketing & Communications
Susa Valviolla on vuosien kokemus brändien rakentamisesta, markkinoinnista ja viestinnästä. MTV:llä Valvio on johtanut useita muutoksia ja uudistanut näkyvästi markkinointia, viestintää ja brändityötä. Nyt hän johtaa MTV:llä uutta yksikköä, jossa vastataan brändeistä, ohjelmalanseerauksien markkinoinnista, yritysviestinnästä, vastuullisuudesta ja edunvalvonnasta sekä HR:stä, jolla varmistetaan, että MTV:llä on parhaimmat ja sitoutuneimmat osaajat. Tämän lisäksi Valvio vaikuttaa SuomiAreena-yhtiön hallituksessa toimitusjohtaja Johannes Leppäsen kanssa, sillä MTV ja Porin kaupunki omistavat yhdessä SuomiAreena Oy:n.
MTV:n johtoryhmä tekee tiivistä yhteistyötä ruotsalaisen TV4:n ja omistajansa Schibstedin kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tea SiikonenHead of Corporate Communications & ResponsibilityMTV OyPuh:0405395498tea.siikonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Taas etsitään uusia kotimaisia ruokahittejä – Suomalainen menestysresepti alkaa uusin jaksoin ti 18.11.21.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen menestysresepti etsii jälleen uutta kotimaista ruokakauppojen menestystuotetta. Ohjelmasarjassa seurataan lupaavimpien ruokainnovaattoreiden onnistumisia ja epätoivoa, kun tiukka aikataulu ja tuotekehityksen haasteet pistävät kilpailijat koville kuuden kuukauden mittaisella kiihdytyskaistalla. Uusi tuotantokausi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 18.11.
Nämä julkisuudesta tutut henkilöt nähdään MTV:llä 27.11. alkavassa Olet mitä syöt -ohjelmassa – Uusi kausi käynnistyy Timo Jutilan jaksolla20.10.2025 10:39:00 EEST | Tiedote
Uuden Olet mitä syöt -kauden aikana pureudutaan syvällisesti hyvinvointiin ja erilaisten elintapojen vaikutuksiin ja esitellään kymmenen päähenkilön tarinat sekä heidän ainutlaatuiset haasteensa. Lääkäri Pippa Laukan valmennettavaksi pääsevät tutut kasvot Julianna Jokelasta Pekka Poutaan.
MTV:n marraskuun kärkitärpit: Petos, Lomalle lompsis, Onnela, Olet mitä syöt, Suomalainen menestysresepti, Mielten vuoro, MM-rallikauden huipennus ja ATP-tennistä Helsingistä16.10.2025 14:30:00 EEST | Tiedote
MTV:n marraskuussa loikataan loskan keskeltä reissutunnelmiin Lomalle lompsis -uutuusohjelmassa. Tutut suosikit Olet mitä syöt ja Suomalainen menestysresepti jatkuvat uusin kausin. Rikosdraamassa Petos lähiön kasvatti soluttautuu Helsingin eliittinuorten joukkoon. Lisää kotimaista draamaa tarjoilee Onnelan hulvaton kuudes kausi. Kolmiosainen Rikospaikka-dokumentti: Sumuinen Suomimarket valottaa Telegramissa rehottavaa rikollisuutta. Penkkiurheilijoille on luvassa Helsingissä pelattava ATP Challenger -tennisturnaus sekä tuhti kattaus sporttia kaukaloista ja viheriöiltä. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Lokakuun tärppeihin pääset vielä tästä.
MTV Katsomon tavoittavuus on kasvanut syksyllä viikko viikolta – tavoitti syyskuussa 1,9 miljoonaa suomalaista14.10.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomen johtava kaupallinen tv- ja suoratoistopalveluyhtiö MTV Oy panostaa entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun sekä MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. MTV Katsomon kasvua vauhditti syyskuussa monipuolinen ohjelmisto – MTV:n rakastetuista ohjelmasuosikeista uusiin viihdeohjelmalanseerauksiin.
Tervetuloa Poutaniemeen! Onnelan uusi kausi MTV:llä ke 12.11. alkaen13.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Porvoon Poutaniemessä teeskennellään hampaat irvessä, että kaikki on hyvin, vaikka idyllisen perhe-elämän taakse kätkeytyy mehukas ihmissuhdevääntö. MTV:n rakastettu draamakomedia Onnela jatkuu uusilla kuudennen kauden jaksoilla MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme