Uusi julkaisu Puheenvuoroja henkisestä kriisinkestävyydestä puhuttelee ja herättelee

29.10.2025 09:00:00 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket | Tiedote

Aluehallintovirastojen uusi julkaisu Puheenvuoroja henkisestä kriisinkestävyydestä on moniääninen katsaus ajankohtaiseen yhteiskunnan turvallisuuden aiheeseen. Julkaisussa kuvataan henkisen kriisinkestävyyden rakentumista niin arjessa kuin vakavimpien kriisien keskellä aina yksilöstä yhteiskuntaan. Julkaisu puhuttelee ja herättelee kaikkia, joita henkinen varautuminen kriiseihin kiinnostaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tuore julkaisu Puheenvuoroja henkisestä kriisinkestävyydestä on katsaus ajankohtaiseen yhteiskunnan turvallisuuden ja varautumisen aiheeseen. Julkaisussa ääneen pääsevät eri alojen asiantuntijat, jotka ovat perehtyneet kriisinkestävyyden rakentumiseen ja ylläpitämiseen niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Artikkeleissa käsitellään muun muassa luottamusta kriisinkestävyyden perustana, yksilön toimintakyvyn merkitystä kokonaisturvallisuudelle, psyykkisen ensiavun tarpeita sodan keskellä sekä kulttuurin, kirkon ja kuntien roolia henkisen kriisinkestävyyden vahvistamisessa. Artikkelit kuljettavat lukijaa erilaisten turvallisuusolojen läpi aina tavallisesta arjesta vakaviin poikkeusoloihin asti.

”Lähtökohtana julkaisulle on, että henkisen kriisinkestävyyden tarve on läsnä yhteiskunnassamme joka päivä. Tarvitsemme tietoa ja käytännön työkaluja henkisesti vahvojen yksilöiden ja kriisinkestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. Aihe on meille äärimmäisen ajankohtainen.” Tarja Wiikinkoski, johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  

Julkaisun kirjoittajat ovat olleet puhujina vuoden 2024 alueellisen maanpuolustuksen erikoiskursseilla, joiden teemana oli henkinen kriisinkestävyys. Heidän asiantuntemuksensa tuovat julkaisuun syvyyttä ja käytännön näkökulmia, jotka puhuttelevat niin turvallisuusalan ammattilaisia kuin tavallisia kansalaisia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää syksyn 2025 aikana kaksi uutta alueellisen maanpuolustuksen erikoiskurssia henkisen kriisinkestävyyden teemalla.

Puheenvuoroja henkisestä kriisinkestävyydestä on suunnattu kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin, miten kriiseihin voidaan varautua henkisesti, ja miksi se on koko yhteiskunnan elintärkeä tehtävä. Julkaisu kannustaa lukijaa pohtimaan omaa rooliaan kriisinkestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja tarjoaa välineitä siihen.

Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026.  Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.

Lisätietoa uudistuksesta.

