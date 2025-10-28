Leikitään ja keskitytään -toimintamuoto vie kohti parempaa arkea
Leikitään ja keskitytään (LeKe) on toimintamuoto, joka tukee 3–5-vuotiaiden lasten itsesäätelytaitoja arjessa. Toiminta on suunnattu lapsille, joilla ilmenee vilkkautta, keskittymisen haasteita tai vaikeuksia käyttäytymisen säätelyssä.
LeKe perustuu leikkiin – siihen maailmaan, jossa pieni lapsi luonnostaan toimii ja oppii. Vanhempia ohjataan tukemaan lapsensa kehitystä yhteisten leikkien ja pelien avulla.
Päiväkodeissa varhaiskasvatuksen työntekijät toteuttavat LeKe-leikkejä osana päivittäistä toimintaa, ja osalle lapsista voidaan tarjota lisätukea pienemmissä ryhmissä. Joillain paikkakunnilla vanhemmille on tarjottu myös omia ryhmiä, joissa neuvolapsykologit ohjaavat keskustelua ja jakamista. Näissä ryhmissä vanhemmat saavat vertaistukea ja konkreettisia keinoja lapsen kanssa toimimiseen.
Toiminta on saanut innostuneen vastaanoton päiväkodeissa, ja vanhemmilta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä. Moni kokee, että vuorovaikutus lapsen kanssa vahvistuu ja muuttuu myönteisemmäksi. Leikkihetket kotona, joissa vanhemmat sitoutuvat leikkimään lapsen kanssa noin puoli tuntia päivässä, ovat olleet merkityksellisiä ja tukeneet lapsen toiminnanohjaustaitoja.
LeKe on mainittu myös ADHD:n Käypä hoito -suosituksissa, ja sen vaikuttavuus on arvioitu erinomaiseksi Itlan Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa.
Pirkanmaalla LeKe-toimintamallin käyttöönottoa on kehitetty yhteistyössä neuvolapsykologien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Taustalla on havainto siitä, että pienten lasten itsesäätelyyn liittyvät haasteet ovat lisääntyneet, ja samalla neuvolapsykologin vastaanotoille hakeudutaan yhä useammin. Tämän ilmiön äärelle on haluttu pysähtyä ja etsiä keinoja, joilla voidaan tukea lapsia ja perheitä jo varhaisessa vaiheessa.
Leke-toimintaa on Pirkanmaalla Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Vesilahdessa sekä Pirkkalassa. Näissä kunnissa on lähdetty rakentamaan mallia, jossa varhaiskasvatuksen LeKe-toiminta ja vanhempien ryhmät kulkevat rinnakkain.
Toimintaan on hankittu koulutusta Niilo Mäki -instituutista ja mukana on ollut neuvolapsykologien lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajia useista kunnista.
LeKe on esimerkki siitä, miten leikin avulla voidaan vahvistaa lapsen taitoja ja samalla tukea koko perheen hyvinvointia
Yhteyshenkilöt
Alalantela RiittaJohtava psykologi, Kehitystä tukevat palvelutPuh:040 8012501riitta.alalantela@pirha.fi
Toivonen UllaVastaava neuvolapsykologi, Kehitystä tukevat palvelutPuh:040 1334730ulla.toivonen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
