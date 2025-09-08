Kokemäellä valmistuvat SINI-siivousvälineet herättävät ihastusta Norjassa ja Ruotsissa - juuri valmistunut tehdashallin laajennus varmistaa kasvun mahdollisuuden
Kokemäellä toimiva Sinituote laajensi tehdastaan vastatakseen vientimarkkinoiden SINI-siivousvälineiden ja -puhdistusaineiden nousevaan kysyntään. Vuosi sitten aloitettu laajennus kasvatti tehtaan pinta-alaa 40%, mikä mahdollistaa entistä sujuvamman ja tehokkaamman tuotannon sekä kannattavan valmistuksen Suomessa.
Sinituotteen uuden tehdashallin avaijaisia juhlittiin keskiviikkona toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz on tyytyväinen tehdashallin laajennukseen. – Halliprojekti on sujunut hyvin ja aikataulussa, meillä on ollut hyvät kumppanit tätä toteuttamassa. On hienoa, että halli valmistui niin nopeasti, sillä tämä sujuvoittaa ja tehostaa meidän liiketoimintaamme entisestään. Pystyimme irrottautumaan vuokravarastoista, ja saimme saman katon alle kaikki varastointitarpeet, Hamro-Drotz kertoo.
Moderni tehtaanlaajennus mahdollistaa tuotannon kasvun
Sinituotteen uusi tehdashalli on otettu käyttöön syyskuun aikana vaiheittain.
– Halli toi meille kaivattua lisätilaa myös tuotantoon, mikä mahdollistaa entistä ketterämmät tuotantoprosessit ja mm. pidempien sarjojen valmistuksen. Logistiikkaan valmistui n. 8 000 uutta hyllypaikkaa sekä modernit tavaran lähetys- ja vastaanottotilat, ja pääsemme kehittämään myös sisälogistiikkamme, kertoo Sinituotteen tehtaanjohtaja Juha-Pekka Valo.
– Investoimme lisäksi kehittyneeseen varastonhallintajärjestelmään, ja tulemme lisäämään automaation määrää myös varastossamme, jossa ensimmäiseksi nähdään automaattinen lattianpesurobotti sekä pian myös automaattinen tuotannosta varastoon kulkeva lavojen siirtovaunu, Valo sanoo.
Sinituote lanseerasi kolme vuotta sitten ensimmäiset Joutsenmerkityt puhdistusainetabletit kodin pintojen siivoukseen. Kokemäen tehtaalla valmistettavien puhdistusaineiden valikoima on kasvanut joka vuosi, ja muoviroskaa säästävä innovaatio on otettu hyvin vastaan.
– Puhdistusaineiden valmistus sai uuden tehdashallin myötä myös uudet laajemmat tilat, mikä mahdollistaa tuoteperheen kasvupotentiaalin tulevaisuudessakin. Kaiken lisäksi saimme uudet pukuhuoneet henkilökunnalle, iloitsee Valo.
SINI-tuotteet herättävät ihastusta Norjassa
Sinituote aloitti siivousvälineiden viennin Ruotsiin kaksi vuotta sitten. Ruotsissa SINI-brändi kasvaa ja tuotteet myyvät monissa kauppaketjuissa. Nyt SINI laajenee myös Norjaan, jossa SINI-siivousvälinevalikoima tulee myyntiin 130 Jernia-kauppaketjun myymälähyllyyn. Norjassa käydään myös parhaillaan keskusteluja useamman muun potentiaalisen jälleenmyyjän kanssa. Vaikuttajat ja kuluttajat ovat innostuneet SINI-siivousvälineistä Norjassa, jossa SINI on tehnyt kuluvan vuoden ajan markkinointia.
Menestyksen takana on ennen kaikkea todella hyvä tuote
– Laadukkaat siivousvälineet ja nimenomaan Pohjoismaisiin koteihin suunnitellut tuotteet ovat herättäneet ihastusta sekä Ruotsissa että Norjassa, Hamro-Drotz sanoo. Vaikuttajamarkkinoinnissa siivousvaikuttajat ovat super-innostuneita SINI-tuotteista ja SINI-brändistä, jolloin he luovat kysyntää ja auttavat meitä kasvamaan vientimarkkinoilla. Vaikuttajat esittelevät kanavillaan tuotteita ja näyttävät miten niitä käytetään. Menestyksen takana on ennen kaikkea kuitenkin todella hyvä tuote, toteaa Hamro-Drotz.
Marraskuun puolivälissä kutsumme tehtaallemme käymään joukon vaikuttajia Ruotsista ja Norjasta. He pääsevät Suomen tehdasvierailulla näkemään tuotteiden valmistuksen sekä uuden hallin.
Vastuullinen tuotanto tuo kilpailuetua
Sinituote tunnetaan vastuullisesta työstään. Yritys painottaa vastuullisuuden olevan kaiken tekemisen ytimessä; tämä ajatus ponnistaa omistajaperheen vahvoista arvoista. Sinituotteen molemmat tehtaat Suomessa ovat olleet hiilineutraaleja jo useamman vuoden ajan.
Oman tuotannon ylijäämämuovi hyödynnetään tuotannossa, ja kuluttajilta ja teollisuudelta kerätty kierrätysmuovi on nykyään Sinituotteen siivousvälineiden pääraaka-aine.
– Kun suurin osa kilpailevista tuotteista valmistetaan kaukana halvemman työvoiman maissa, on kotimaisen tuotteen kilpailuetu lyhyet kuljetusmatkat, eettisyys, laatu ja läpikotaisin vastuullinen valmistusprosessi, Hamro-Drotz toteaa.
Marika SaarinummiMarkkinointijohtajaSinituote Oy / Markkinointi ja viestintämarika.saarinummi@sinituote.fi
Johanna Hamro-DrotzToimitusjohtajaSinituote Oy / Toimitusjohtajajohanna.hamrodrotz@sinituote.fi
Sinituote Oy
Sinituote Oy on Pohjoismaiden johtava siivousvälineiden, vaatehuollon tuotteiden ja autonhoitotarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Vastuullisuus ohjaa meitä kaikessa tekemissä ja menestyksen takana on halu tehdä ja kehittää asioita yhteistyössä asiakkaidemme ja toistemme kanssa – ympäristöä unohtamatta. Tärkein käyttämämme raaka-aine on kierrätysmuovi.
