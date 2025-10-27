Espoossa Kehä II:n Hiidenkallion tunneli suljetaan liikenteeltä yöaikaan 29.–30.10 ja 5.–6.11.2025
Kehä II:lla sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan 29.–30.10. ja 5.–6.11. klo 22.00–05.00.
Tunneli suljetaan kunnossapito- ja huoltotöitä varten ja se avataan liikenteelle heti töiden päätyttyä.
Muistutamme, että myös huomisen pelastusharjoituksen ajan tunneli on kiinni klo 10.00–15.00. (Lue lisää tiedotteesta)
Oheisessa kartassa tunnelin varareitti vihreällä ja suljetut reitit punaisella.
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
