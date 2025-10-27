Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty DELTABEAM-rakenteen kuivumisen tehostamiselle
Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnolla halutaan korostaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden keskeistä roolia turvallisen, terveellisen ja pitkäikäisen rakennuksen toteutuksessa.
Palkittuina ovat Deltapalkin kehitystyöstä Peikko Finlandilla vastanneet henkilöt:
Liiketoimintapäällikkö Tuomas Harmaala
Myyntijohtaja Juuso Salonen
Toimitusjohtaja Esa Rusila
sekä rakenteen laskennallisista ja kokeellisista tutkimuksista vastanneet Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän jäsenet:
Antti Mikkonen, rakenteiden laskennalliset mallinnukset
Tuomas Raunima, rakenteiden kokeelliset tutkimukset
Ilkka Valovirta, kirjallisen yhteenvedon laadinta
Eero Tuominen, tutkimushankeen projektipäällikkö ja
Juha Vinha, hankkeen vastuullinen johtaja
Palkinto julkistettiin Rakennusfysiikka-seminaarissa 28.10.2025 Tampereella. Tilaisuudessa kuultiin kaikkiaan kuusi kilpailuehdotusta.
Perustelut palkitulle
Deltapalkki-ontelolaatta on yleisesti käytetty rakenneratkaisu, mutta kosteusteknisesti se ei ole ongelmaton. Asennuksen jälkeinen valu ja sen kuivuminen tahdittaa rakentamista ja on siten myös kustannusvaikutuksiltaan merkittävä. Rakenneratkaisu on huomattavan yleinen, koska Deltapalkki mahdollistaa kohtuullisuudessa pysyvän kerroskorkeuden ja siten tutkimuksen potentiaaliset vaikutukset ovat laajoja. Onkin erinomaista, että rakenteen kuivumiseen on kiinnitetty tässä tutkimuksessa nyt huomiota. Palkittu tutkimus on ansiokasta mallinnustyötä pyrkien ymmärtämään rakenteen kuivumisnopeuksia ja -suuntia. Mittavilla ja monipuolisilla kokeellisilla järjestelyillä on pyritty varmentamaan mallinnustulosten oikeellisuutta. Tulosten myötä näyttää siltä, että teoria ja käytäntö on saatu lyömään kättä.
Lopputuloksena on saatu näkemys siitä, miten tutkitut kuivattamistavat toimivat ja mikä on niiden potentiaali. Tuomaristo näkee, että tutkimus antaa hyvät lähtötiedot sekä Deltapalkin tuotekehitykselle, että rakenneratkaisun kosteustekniselle edistämiselle. Tutkimus tarjoaa lisää tietoa ja ymmärrystä rakenteen toimintatavasta myös muille rakentamisen osapuolille, kuten suunnittelijoille ja asiantuntijoille. Tutkimus edistää myös esivalmisteisten ratkaisujen kehittämistä, mikä sinänsä lisää kosteusturvallisuutta. Deltapalkista onkin tullut markkinoille nyt myös valmiiksi tehtaalla täyteen valettu vaihtoehto.
Tuomaristo
Jyrki Jalli, Toimitusjohtaja, IdeaStructura Oy
Elina Yli-Luukko, Toiminnanjohtaja, Pohjois-Suomen Rakennusklusteri Oy, Vuoden 2025 Rakennusalan DI
Heikki Heikkonen, Toimittaja, Rakennuslehti, median edustaja
*****
Lisätietoja: professori Juha Vinha, 040 849 0296, juha.vinha@tuni.fi
Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto | Rakennusfysiikka | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)
Valokuvat palkinnonjakotilaisuudesta ja palkituista: viestintäpäällikkö Mari Vuorela, Kiinko, mari.vuorela@kiinko.fi
Valokuva: Opa Latvala
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha VinhaTampereen yliopisto, Rakennusfysiikan tutkimusryhmäPuh:040 849 0296juha.vinha@tuni.fi
Tampereen yliopisto
Rakennusfysiikan tutkimusryhmä on Suomen johtava ja kansainvälisesti korkeatasoinen rakennusfysiikan tutkimusyksikkö, joka on samalla yksi Tampereen yliopiston rakennustekniikan kärkitutkimusalueista. Tutkimusryhmä tekee laajaa yhteistyötä rakennusalan, valtion, kuntien sekä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tarjoamalla erilaisia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja. Keskeisiä teemoja tutkimuksessa ovat rakennusten kosteus- ja homeongelmien sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen. www.tuni.fi
Kiinko – kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisen kehittäjä
Kiinko yhdistää uusimman tutkitun tiedon, tuoreen asiantuntemuksen ja liiketoiminnan tarpeet luoden ajantasaisia, tulevaisuuteen tähtääviä koulutus- ja työelämäpalveluita. Viemme eteenpäin suomalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan osaamista. Sadoissa vuosittaisissa seminaareissa ja koulutuksissa yritykset kohtaavat alan johtavat asiantuntijat niin Suomesta kuin ulkomailta. www.kiinko.fi
