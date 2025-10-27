Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty DELTABEAM-rakenteen kuivumisen tehostamiselle

Palkittuina ovat Deltapalkin kehitystyöstä Peikko Finlandilla vastanneet henkilöt:

Liiketoimintapäällikkö Tuomas Harmaala

Myyntijohtaja Juuso Salonen

Toimitusjohtaja Esa Rusila

sekä rakenteen laskennallisista ja kokeellisista tutkimuksista vastanneet Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän jäsenet:

Antti Mikkonen, rakenteiden laskennalliset mallinnukset

Tuomas Raunima, rakenteiden kokeelliset tutkimukset

Ilkka Valovirta, kirjallisen yhteenvedon laadinta

Eero Tuominen, tutkimushankeen projektipäällikkö ja

Juha Vinha, hankkeen vastuullinen johtaja

Palkinto julkistettiin Rakennusfysiikka-seminaarissa 28.10.2025 Tampereella. Tilaisuudessa kuultiin kaikkiaan kuusi kilpailuehdotusta.

Perustelut palkitulle

Deltapalkki-ontelolaatta on yleisesti käytetty rakenneratkaisu, mutta kosteusteknisesti se ei ole ongelmaton. Asennuksen jälkeinen valu ja sen kuivuminen tahdittaa rakentamista ja on siten myös kustannusvaikutuksiltaan merkittävä. Rakenneratkaisu on huomattavan yleinen, koska Deltapalkki mahdollistaa kohtuullisuudessa pysyvän kerroskorkeuden ja siten tutkimuksen potentiaaliset vaikutukset ovat laajoja. Onkin erinomaista, että rakenteen kuivumiseen on kiinnitetty tässä tutkimuksessa nyt huomiota. Palkittu tutkimus on ansiokasta mallinnustyötä pyrkien ymmärtämään rakenteen kuivumisnopeuksia ja -suuntia. Mittavilla ja monipuolisilla kokeellisilla järjestelyillä on pyritty varmentamaan mallinnustulosten oikeellisuutta. Tulosten myötä näyttää siltä, että teoria ja käytäntö on saatu lyömään kättä.

Lopputuloksena on saatu näkemys siitä, miten tutkitut kuivattamistavat toimivat ja mikä on niiden potentiaali. Tuomaristo näkee, että tutkimus antaa hyvät lähtötiedot sekä Deltapalkin tuotekehitykselle, että rakenneratkaisun kosteustekniselle edistämiselle. Tutkimus tarjoaa lisää tietoa ja ymmärrystä rakenteen toimintatavasta myös muille rakentamisen osapuolille, kuten suunnittelijoille ja asiantuntijoille. Tutkimus edistää myös esivalmisteisten ratkaisujen kehittämistä, mikä sinänsä lisää kosteusturvallisuutta. Deltapalkista onkin tullut markkinoille nyt myös valmiiksi tehtaalla täyteen valettu vaihtoehto.

Tuomaristo

Jyrki Jalli, Toimitusjohtaja, IdeaStructura Oy

Elina Yli-Luukko, Toiminnanjohtaja, Pohjois-Suomen Rakennusklusteri Oy, Vuoden 2025 Rakennusalan DI

Heikki Heikkonen, Toimittaja, Rakennuslehti, median edustaja

*****

Lisätietoja: professori Juha Vinha, 040 849 0296, juha.vinha@tuni.fi

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto | Rakennusfysiikka | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Valokuvat palkinnonjakotilaisuudesta ja palkituista: viestintäpäällikkö Mari Vuorela, Kiinko, mari.vuorela@kiinko.fi

Valokuva: Opa Latvala