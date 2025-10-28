Italia vei amerikkalaisen jalkapallon EM-pronssin
Suomen miesten loppuottelusta tiputtama Italia kukisti Saksan Final Four -EM-turnauksen pronssipelissä lukemin 17–14.
Saksa johti ottelua lähes koko ajan, mutta Italian touchdown kaksi minuuttia ennen loppua ratkaisi pelin. Pronssi on Italian kaikkien aikojen yhdeksäs EM-mitali.
EM-finaali Itävalta–Suomi alkaa klo 20.00, ja ottelu on seurattavissa suorana suomeksi selostettuna Ruudussa.
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
