Italia vei amerikkalaisen jalkapallon EM-pronssin

28.10.2025 17:35:57 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen miesten loppuottelusta tiputtama Italia kukisti Saksan Final Four -EM-turnauksen pronssipelissä lukemin 17–14.

Final Four EM-turnaus Saksan Grefeldissä 25.-28.10.2025
Saksa johti ottelua lähes koko ajan, mutta Italian touchdown kaksi minuuttia ennen loppua ratkaisi pelin. Pronssi on Italian kaikkien aikojen yhdeksäs EM-mitali.

EM-finaali Itävalta–Suomi alkaa klo 20.00, ja ottelu on seurattavissa suorana suomeksi selostettuna Ruudussa.

amerikkalainen jalkapallojenkkifutisfinal fourem-lopputurnaus 2025

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

