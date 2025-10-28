Uusi päihdehuollon monipalvelukeskus valmistui Turkuun
Vuokrahankkeena toteutettu uudisrakennus luovutettiin vuokralaiselle Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhalle lokakuun lopulla. Monipalvelukeskuksen toiminta käynnistyy marraskuun aikana.
Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsön rakennuttama uusi päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo on valmistunut Turun Mäntymäkeen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha vuokraa tilat Hemsöltä 20 vuoden vuokrasopimuksella.
Monipalvelukeskus luovutettiin Varhalle 20. lokakuuta. Keskuksen rakentaminen alkoi kesällä 2024.
”Aikataulu oli tiukka ja vaati suunnittelun ja työmaatoimintojen tiivistä yhteensovittamista. Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista teimme myös mittavat maanrakennustyöt tontilla. Keskus kuitenkin valmistui vuokralaisen tavoittelemassa aikataulussa”, kertoo Hemsön rakennuttajapäällikkö Kirsi Viheriäranta.
Monipalvelukeskus on kokonaislaajuudeltaan noin 4 750 neliömetriä. Hemsön investointi oli noin 15 miljoonaa euroa. Pääurakoitsija oli Skanska.
Toiminta käynnistyy marraskuussa
Monipalvelukeskukseen keskitetään Turun päihdehuollon sosiaali- ja terveyspalveluja: päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etappi, terveysneuvontapiste Milli sekä mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityö. Lisäksi keskuksessa on 34 Etapin asumispalvelun asuntoa, joiden palvelu tarkentuu myöhemmin.
Rakennukseen marraskuun aikana muuttavat Varhan eri palvelut ovat sijainneet hajallaan ympäri kaupunkia. Yhteensä monipalvelukeskus palvelee satoja asiakkaita.
”Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja odotukset ovat korkealla, sillä rakennuksessa toimii useampi Varhan oma yksikkö. Jatkossa yhteistyöhön kutsutaan mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita. Rakennuksesta tulee yhteistyön keskus mielenterveys- ja päihdepalveluiden saralla”, kertovat Varhan päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö Leena Lahti ja mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen päällikkö Marika Bulasoff.
”Hanke eteni aikataulussa ja ammattitaitoisesti sekä hyvässä yhteistyössä käyttäjän tarpeita kuullen”, Lahti ja Bulasoff jatkavat.
Monipalvelukeskus Toivo on osa Hemsön omistamaa hoiva- ja sairaalakiinteistöjen kokonaisuutta Turussa. Kokonaisuuteen kuuluu 11 rakennusta Mäntymäen sairaala-alueella sekä Runosmäen terveysasema. Hemsö osti kiinteistöt Turun kaupungilta helmikuussa 2019. Hemsö on tehnyt Mäntymäen alueella jo useita energiatehokkuuden parantamishankkeita, ja tavoitteena on saada koko alueen energiankulutus hiilineutraalimmaksi maalämpöä hyödyntämällä ja samalla parantaa energiatehokkuutta muun muassa teknisten järjestelmien avulla.
Yhteensä Hemsö omistaa Suomessa noin 80 000 neliötä sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä, muun muassa vuonna 2022 valmistuneen Espoon perhekeskuksen, Kouvolan psykiatrisen sairaalan sekä perhetuki- ja toimintakeskukset Tampereella.
Fakta: Monipalvelukeskus Toivo, Turku
- Uudisrakennus, rakennuttaja ja omistaja Hemsö
- Vuokralainen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha
- Kaksi kerrosta, kokonaislaajuus 4 763 m2
- Rakennukseen keskitetty Turun päihdehuollon sosiaali- ja terveyspalveluja
- 26 asiakaspaikkaa tilapäismajoituksessa, päiväkeskuksen enimmäisasiakasmäärä 100 kerralla, 34 asumispalvelun asuntoa
- 18 maalämpökaivoa, aurinkopaneelit, energialuokka A, tavoitteena BREEAM Excellent -ympäristösertifikaatti
Yhteyshenkilöt
Kirsi Viheriäranta
rakennuttajapäällikkö, Hemsö
p. 0400 212 590
kirsi.viheriaranta@hemso.se
Marika Bulasoff
mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen päällikkö
sosiaali- ja vammaispalvelut, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
p. 044 427 7377
marika.bulasoff@varha.fi
Leena Lahti
päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö
sosiaali- ja vammaispalvelut, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
p. 044 797 2130
leena.lahti@varha.fi
Kuvat
Hemsö on johtava yksityinen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa. Hemsö on erikoistunut hoiva-, oppilaitos-, terveydenhuolto- ja oikeuslaitoskiinteistöjen omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen kestävällä tavalla.
