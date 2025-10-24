Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 28.10.2025

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.10.2025 17.10.2025 09:01:09 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa tilahankkeet, joita käsiteltiin edellisessä kokouksessa 7.10.2025: päätös osoitteeseen Koulutanhua 1 sijoittuvien Laajasalon peruskoulua ja päiväkoti Ilomäen esiopetusryhmiä varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Laakavuoren korttelitaloon osoitteeseen Jänkäpolku 1 sijoittuvien korvaavien peruskoulu-, päiväkoti- ja työväenopistotilojen tarveselvityksestä ja päiväkoti Varhelan lakkauttamisesta päätös osoitteeseen Jäätanssipolku 1 sijoittuvan Itäkeskuksen peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Kampissa osoitteessa Lönnrotinkatu 12 sijaitsevan päiväkoti Eliaksen toiminnan lakkauttamisesta. päätös Ullanlinnassa osoitteessa Tehtaankatu 16 ja Vuorimiehenkatu 12 sijaitsevan päiväkoti Fylgia-Solhemin toiminnan lakk