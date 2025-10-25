Eurojackpotin potti nousee 34 miljoonaan euroon - Suomeen 155 000 euron voitto
Eurojackpotin tiistain arvonnasta kierroksella 44/2025 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 34 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 3, 4, 22, 45 ja 50. Tähtinumeroiksi arvottiin 9 ja 12.
Saksasta ja Kreikasta löytyi 5+1-tulokset, joilla voittaa noin 690 000 euroa. 5+0-tuloksia oli pelattu viisi: kolme Saksassa ja yhdet Unkarissa ja meillä Suomessa. Kotimaan osuma napsahti espoolaiselle nettipelaajalle. Rivien arvo on noin 155 000 euroa.
Tiistai-Jokerin oikea rivi on 0 9 3 7 9 6 9. Arvonnasta löytyi yksi normaali kuusi oikein -tulos, joka tuo lahtelaiselle nettipelaajalle 20 000 euroa. Toinen kuusi oikein -tulos osui tuplattuna. Se on kymmenen osuuden valmisporukkapeli, joka oli jätetty sisään Kouvolan Tervasharjunkadun Citymarketissa. Jokaisen osuuden arvo on 4000 euroa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Ateena 58. Se toi tonnin voiton neljälle riville.
Millin oikea rivi on 6, 7, 10, 13, 16 ja 24. Lisänumeroksi arvottiin 33. Viisi oikein -tuloksilla napattiin 13 kappaletta 500 euron voittoja.
