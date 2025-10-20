Tampere Filharmonian kevät 2026: klassikoita, uutuuksia, huippusolisteja ja kamarimusiikin juhlaa

Suurien tunteiden kausi 2025/26 jatkuu. Kevät alkaa odotetulla paluulla, kun Tampere Filharmonian kunniakapellimestari Santtu-Matias Rouvali johtaa avauskonsertit 15. ja 16. tammikuuta 2026. Rouvalin johdolla kuullaan Edvard Griegin pianokonsertto ja Franz Schubertin yhdeksäs sinfonia. Solistina loistaa Bruce Liu, kansainvälisen Chopin-kilpailun voittaja 2021.

Ylikapellimestari Matthew Halls jatkaa Jean Sibeliuksen tuotannon parissa. Ensi kevään ohjelmassa ovat sinfoniat nro 1 (Kipinää ja roihua 28.5.) ja 6 (Unelmien ulottuvuudet 13.2.). Lisäksi säveltäjän tuotannosta kuullaan Luonnotar sopraano Tuuli Takalan tulkitsemana konsertissa 23. tammikuuta.

Solistitähtien säihkettä ja suosikkiteoksia

Orkesterin kanssa lavalle nousevat useat kansainväliset tähdet suosikkiteokset mukanaan. Pavel Kolesnikov tulkitsee Pjotr Tšaikovskin pianokonserton konsertissa 30. tammikuuta, ja ranskalaissellisti Jean-Guihen Queyras Antonín Dvořákin sellokonserton 13. helmikuuta.

Kapellimestari Christian Vásquezin johtaman Toivotuimmat klassikot -konsertin ohjelmassa (27.3.) on klassisen musiikin ikisuosikkeja, kuten Bedřich Smetanan Moldau, Manuel de Fallan ja Nikolai Rimski-Korsakovin teosten espanjalaistunnelmia sekä Maurice Ravelin herkkä Pavane kuolleen prinsessan muistolle. Kevään suuri kuoroteos on Edward Elgarin vaikuttava Gerontiuksen uni (2.4.). Sen kansainvälisessä solistikaartissa sädehtii mm. sopraano Dame Sarah Connolly.

Kauden päätöskonsertissa 28. toukokuuta kuullaan kahta solistia. Klassisen kitaran eturiviin kuuluva Ismo Eskelinen kantaesittää kuluvan kauden teemasäveltäjän Sebastian Fagerlundin uuden teoksen Come Eco. Konsertin toinen solisti on tähtipianisti Angela Hewitt, joka esittää konsertissa Mozartin pianokonserton nro 27. Tampereen konsertti on osa Hewittin kansainvälistä Mozart Odyssey -konserttisarjaa.

Oopperaa, aikamme musiikkia ja juhlavuosia

Tampere Filharmonia on mukana Tampereen Oopperan 80-juhlavuoden tuotannoissa. Sweeney Todd -kauhumusikaalin orkesteriversio esitetään heti vuoden alussa 8.–10. tammikuuta. Merkkivuoden ooppera, Giuseppe Verdin Don Carlos, saa vuoron 4.–14. maaliskuuta.

Myöhemmin keväällä oopperaelämykset jatkuvat Tampere Filharmonian konserteissa. Ringin lumoissa -konsertissa (8.5.) yleisö voi tutustua Richard Wagnerin Ring-oopperoiden sarjaan tehokkaasti tunnissa. Konsertti tuo Tampereelle pitkästä aikaa kapellimestari Pietari Inkisen, joka on johtanut paljon Wagneria Keski-Euroopassa. Gioachino Rossinin alkusoitto oopperasta Sevillan parturi aloittaa Nil Venditin johtaman Rooman juhlat -konsertin 21. toukokuuta.

Tampere Filharmonian on mukana juhlistamassa uuden suomalaisen konserttimusiikin foorumina tunnetun Tampere Biennale -festivaalin 40-vuotista toimintaa. Biennale-konsertti (17.4.) koostuu uusista ja ennen kuulemattomista nykymusiikin teoksista. Sen johtaa kapellimestari Ruut Kiiski ja solistit ovat nykymusiikkiin erikoistunut viulisti Maria Puusaari sekä Tampere Filharmonian huilun vuorotteleva äänenjohtaja Malla Vivolin.

Nykysäveltäjät saavat tilaa myös Uudesta maailmasta -konsertissa 24. huhtikuuta, kun John Adamsin teos Chairman Dances tuo kevääseen amerikkalaista rytmiä. Samassa konsertissa kuullaan elokuvamusiikistakin tunnetun Erich Wolfgang KorngoldinViulukonsertto, solistina Paul Huang. Lisäksi aikamme musiikkia tarjoillaan Queen – We will rock you! -konserteissa 5. ja 6. helmikuuta, kun lauluyhtye Rajaton ja Tampere Filharmonia ottavat käsittelyyn rocklegenda Queenin ikoniset hittiklassikot.

Tampere Filharmonian ja Satu Sopasen seikkailukonsertti koko perheelle (20.2.) sekä perinteinen Vappukonsertti 1. toukokuuta, kapellimestari Janne Nisosen ja sopraano Mari Palon kanssa, tuovat iloa kaikenikäisille kaupunginorkesterin kuulijoille.

Kamarimusiikin juhlaa – Faunien iltapäivä 30 vuotta

Tampere Filharmonian kamarimusiikkisarja Faunien iltapäivä täyttää ensi vuonna jo 30 vuotta. Sarjan ohjelmat kootaan edelleen orkesterin muusikoiden omista ehdotuksista. Juhlakevään värikäs kokonaisuus ulottuu Bachista ja Beethovenista Korngoldiin. Konserteissa esiintyvät Tampere Filharmonian muusikot ystävineen, ja Pienen salin konsertit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua orkesterin muusikoiden henkilökohtaisempaan musisointiin. Kevään konserttipäivät ovat sunnuntaisin: 18. tammikuuta, 1. helmikuuta, 1. maaliskuuta ja 12. huhtikuuta 2026.

Tampere Filharmonian kevään 2026 ohjelma julkaistaan keskiviikkona 29.10.2025 klo 18.15 Tampere-talossa, ja kevään kausikorttien ja erikoiskonserttien lipunmyynti alkaa klo 19 Tampere Filharmonian lipunmyyntikanavissa. Kausisarjan yksittäisliput, sarjaliput ja Faunien iltapäivä -kamarimusiikkikonserttien liput tulevat myyntiin maanantaina 3.11.2025 klo 9. Konsertti- ja lipputiedot: tamperefilharmonia.fi