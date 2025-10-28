Itävalta kukisti Suomen EM-loppuottelussa
Hallitseva mestari Itävalta oli Suomea vahvempi tiistai-iltana Saksan Krefeldissä pelatussa amerikkalaisen jalkapallon EM-loppuottelussa. Alppimaalle toinen perättäinen mestaruus lukemin 27-0 (14-0).
Itävalta ei antanut Suomelle yllätysmahdollisuutta lauantain finaalissa. Joukkue otti pelin avausneljänneksellä kahdella pitkällä heittopelillä nopeasti 14-0 johtoaseman, eikä Suomen hyökkäys onnistunut vastaamaan maalitehtailuun samassa tahdissa. Itävallan vahva puolustus onnistui nollaamaan Suomen toisessa loppuottelussa perättäin. Suomen puolustus antoi hyökkäykselle useita mahdollisuuksia käynnistää etenemiset hyvistä kenttäasemista, mutta palloa ei saatu kuljetettua vastustajan maaliin kertaakaan.
Itävallan hyökkäyksen ykköstykkinä eteni NFL-kokemustakin omaava keskushyökkääjä Sandro Platzgummer, joka teki yhden touchdownin ja eteni yhdeksällä juoksullaan 61 jaardia. Ottelussa eniten jaardeja keräsi Suomen toisen polven maajoukkuekeskushyökkääjä Arttu Blomqvist, jonka jaardisarakkeeseen kirjattiin komeat 74 jaardia.
Suomen puolustuksessa eniten taklauksia keräsivät Felix Salonen (7 kpl), Timi Nuikka (6 kpl) sekä Viljo Lempinen (5 kpl). Suomen parhaana pelaajana palkittu Nuikka nappasi kertaalleen vastustajan pelinrakentajan heiton haltuunsa.
Suomi lähti EM-lopputurnaukseen vahvasti uudistetulla nuorella joukkueella, jossa mukana oli 10 maajoukkueen ensikertalaista ja peräti 27 2000-luvulla syntynytta pelaajaa. Hopeamitalia voidaan pitää taistellen voitettuna. 27-0 tappio on yhden pisteen verran parempi, kuin vuonna 2023 lukemiin 28-0 päättynyt loppuottelu.
Tiistaina voitettu hopeamitali oli Suomen miesten 15. EM-kisoista saavuttama mitalisija. Suomi on kerännyt järjestetyista 17 EM-turnauksesta nyt viisi kultaa, kuusi hopeaa ja neljä pronssista mitalia ja on kärkimaa jokaisessa mitalikategoriassa.
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
