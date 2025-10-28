Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Itävalta kukisti Suomen EM-loppuottelussa

28.10.2025 22:49:25 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Hallitseva mestari Itävalta oli Suomea vahvempi tiistai-iltana Saksan Krefeldissä pelatussa amerikkalaisen jalkapallon EM-loppuottelussa.  Alppimaalle toinen perättäinen mestaruus lukemin 27-0 (14-0).

Itavalta kukisti Suomen lukemin 27-0 EM-loppuottelussa 2025
Itavalta kukisti Suomen lukemin 27-0 EM-loppuottelussa 2025 Jarmo Vehkomäki

Itävalta ei antanut Suomelle yllätysmahdollisuutta lauantain finaalissa. Joukkue otti pelin avausneljänneksellä kahdella pitkällä heittopelillä nopeasti 14-0 johtoaseman, eikä Suomen hyökkäys onnistunut vastaamaan maalitehtailuun samassa tahdissa.  Itävallan vahva puolustus onnistui nollaamaan Suomen toisessa loppuottelussa perättäin. Suomen puolustus antoi hyökkäykselle useita mahdollisuuksia käynnistää etenemiset hyvistä kenttäasemista, mutta palloa ei saatu kuljetettua vastustajan maaliin kertaakaan.

Itävallan hyökkäyksen ykköstykkinä eteni NFL-kokemustakin omaava keskushyökkääjä Sandro Platzgummer, joka teki yhden touchdownin ja eteni yhdeksällä juoksullaan 61 jaardia.  Ottelussa eniten jaardeja keräsi Suomen toisen polven maajoukkuekeskushyökkääjä Arttu Blomqvist, jonka jaardisarakkeeseen kirjattiin komeat 74 jaardia.

Suomen puolustuksessa eniten taklauksia keräsivät Felix Salonen (7 kpl), Timi Nuikka (6 kpl) sekä Viljo Lempinen (5 kpl). Suomen parhaana pelaajana palkittu Nuikka nappasi kertaalleen vastustajan pelinrakentajan heiton haltuunsa.

Suomi lähti EM-lopputurnaukseen vahvasti uudistetulla nuorella joukkueella, jossa mukana oli 10 maajoukkueen ensikertalaista ja peräti 27 2000-luvulla syntynytta pelaajaa. Hopeamitalia voidaan pitää taistellen voitettuna. 27-0 tappio on yhden pisteen verran parempi, kuin vuonna 2023 lukemiin 28-0 päättynyt loppuottelu.

Tiistaina voitettu hopeamitali oli Suomen miesten 15. EM-kisoista saavuttama mitalisija. Suomi on kerännyt järjestetyista 17 EM-turnauksesta nyt viisi kultaa, kuusi hopeaa ja neljä pronssista mitalia ja on kärkimaa jokaisessa mitalikategoriassa.

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallojenkkifutisjenkkifutismaajoukkuefinal four

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Itavalta kukisti Suomen lukemin 27-0 EM-loppuottelussa 2025
Itavalta kukisti Suomen lukemin 27-0 EM-loppuottelussa 2025
Jarmo Vehkomäki
Lataa

Linkit

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye