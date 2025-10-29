Enostone kustannus

Palkitun virolaiskirjailija Maimu Bergin novellikokoelma Stalin Tallinnassa julkaistiin Helsingin kirjamessuilla

29.10.2025 14:31:12 EET | Enostone kustannus | Tiedote

Miten Hitler päätyi Saarenmaalle? Mitä Stalin teki Tallinnassa? Ketä presidentin rouva Madame B pelkää Pariisissa? Miksi suomalainen ministeri soittaa Säkkijärven polkkaa Espanjassa? 

Palkittu virolaiskirjailija Maimu Berg kirjoittaa novelleissaan terävän selvänäköisesti ja tragikoomisesti niin valtaapitävien kuin kansalaistenkin haluista, peloista ja valtasuhteista sekä kansallisesta identiteetistä, kuten virolaisten suhteista venäläisiin ja saksalaisiin. Novelleista välittyy myös kirjailijan pitkäaikainen ja läheinen yhteys suomalaisiin.  

Stalin Tallinnassa. Valitut novellit on virolaisen Maimu Bergin ensimmäinen suomenkielinen novellikokoelma ja läpileikkaus Bergin mestarillisesta lyhytproosasta yli 30 vuoden ajalta. 

Novellit on valinnut ja suomentanut Heidi Iivari, joka on kirjoittanut myös teoksen esipuheen.  

Graafikko Kalervo Sammalvehrä

Maimu Berg (s. 1945 Tallinnassa) on Viron nykykirjallisuuden arvostetuimpia kirjailijoita ja suomalaisvirolaisen kulttuurisillan merkittävimpiä rakentajia. 

Bergin yli 20 teoksen tuotanto käsittää romaaneja, novellikokoelmia, librettoja, näytelmiä ja runoutta. Hän on saanut teoksistaan lukuisia tunnustuksia ja kirjallisuuspalkintoja niin kotimaassaan Virossa kuin Suomessakin, kuten Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin ja Aino Kallas -palkinnon. Berg tunnetaan myös suomalaisen kirjallisuuden ansiokkaana virontajana. Hänen omia teoksiaan on käännetty useille kielille. Suomeksi häneltä on julkaistu aiemmin neljä romaania. 

Stalin Tallinnassa. Valitut novellit on Bergin ensimmäinen suomenkielinen novellikokoelma ja läpileikkaus Bergin mestarillisesta lyhytproosasta. Bergin osittain omaelämäkerrallista proosaa on verrattu Ingeborg Bachmannin, Hélène Cixous´n ja Annie Ernaux'n tapaan kirjoittaa naisen näkökulmasta. Berg käsitteleekin novelleissaan erityisesti naisten pelkoja, pyrkimyksiä ja seksuaalisuutta sekä yksilöiden välisiä valtasuhteita mutta myös kansallisen identiteetin kysymyksiä, kuten virolaisten suhteita venäläisiin ja saksalaisiin sekä historiassa että nykypäivän Virossa. 

Stalin Tallinnassa -kokoelman novellit on valinnut ja suomentanut Heidi Iivari, joka on kirjoittanut myös teoksen esipuheen. 

