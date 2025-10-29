Palkitun virolaiskirjailija Maimu Bergin novellikokoelma Stalin Tallinnassa julkaistiin Helsingin kirjamessuilla

Maimu Berg (s. 1945 Tallinnassa) on Viron nykykirjallisuuden arvostetuimpia kirjailijoita ja suomalaisvirolaisen kulttuurisillan merkittävimpiä rakentajia.

Bergin yli 20 teoksen tuotanto käsittää romaaneja, novellikokoelmia, librettoja, näytelmiä ja runoutta. Hän on saanut teoksistaan lukuisia tunnustuksia ja kirjallisuuspalkintoja niin kotimaassaan Virossa kuin Suomessakin, kuten Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin ja Aino Kallas -palkinnon. Berg tunnetaan myös suomalaisen kirjallisuuden ansiokkaana virontajana. Hänen omia teoksiaan on käännetty useille kielille. Suomeksi häneltä on julkaistu aiemmin neljä romaania.

Stalin Tallinnassa. Valitut novellit on Bergin ensimmäinen suomenkielinen novellikokoelma ja läpileikkaus Bergin mestarillisesta lyhytproosasta. Bergin osittain omaelämäkerrallista proosaa on verrattu Ingeborg Bachmannin, Hélène Cixous´n ja Annie Ernaux'n tapaan kirjoittaa naisen näkökulmasta. Berg käsitteleekin novelleissaan erityisesti naisten pelkoja, pyrkimyksiä ja seksuaalisuutta sekä yksilöiden välisiä valtasuhteita mutta myös kansallisen identiteetin kysymyksiä, kuten virolaisten suhteita venäläisiin ja saksalaisiin sekä historiassa että nykypäivän Virossa.

Stalin Tallinnassa -kokoelman novellit on valinnut ja suomentanut Heidi Iivari, joka on kirjoittanut myös teoksen esipuheen.

