Palkitun virolaiskirjailija Maimu Bergin novellikokoelma Stalin Tallinnassa julkaistiin Helsingin kirjamessuilla
Miten Hitler päätyi Saarenmaalle? Mitä Stalin teki Tallinnassa? Ketä presidentin rouva Madame B pelkää Pariisissa? Miksi suomalainen ministeri soittaa Säkkijärven polkkaa Espanjassa?
Palkittu virolaiskirjailija Maimu Berg kirjoittaa novelleissaan terävän selvänäköisesti ja tragikoomisesti niin valtaapitävien kuin kansalaistenkin haluista, peloista ja valtasuhteista sekä kansallisesta identiteetistä, kuten virolaisten suhteista venäläisiin ja saksalaisiin. Novelleista välittyy myös kirjailijan pitkäaikainen ja läheinen yhteys suomalaisiin.
Stalin Tallinnassa. Valitut novellit on virolaisen Maimu Bergin ensimmäinen suomenkielinen novellikokoelma ja läpileikkaus Bergin mestarillisesta lyhytproosasta yli 30 vuoden ajalta.
Novellit on valinnut ja suomentanut Heidi Iivari, joka on kirjoittanut myös teoksen esipuheen.
Maimu Berg (s. 1945 Tallinnassa) on Viron nykykirjallisuuden arvostetuimpia kirjailijoita ja suomalaisvirolaisen kulttuurisillan merkittävimpiä rakentajia.
Bergin yli 20 teoksen tuotanto käsittää romaaneja, novellikokoelmia, librettoja, näytelmiä ja runoutta. Hän on saanut teoksistaan lukuisia tunnustuksia ja kirjallisuuspalkintoja niin kotimaassaan Virossa kuin Suomessakin, kuten Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin ja Aino Kallas -palkinnon. Berg tunnetaan myös suomalaisen kirjallisuuden ansiokkaana virontajana. Hänen omia teoksiaan on käännetty useille kielille. Suomeksi häneltä on julkaistu aiemmin neljä romaania.
Stalin Tallinnassa. Valitut novellit on Bergin ensimmäinen suomenkielinen novellikokoelma ja läpileikkaus Bergin mestarillisesta lyhytproosasta. Bergin osittain omaelämäkerrallista proosaa on verrattu Ingeborg Bachmannin, Hélène Cixous´n ja Annie Ernaux'n tapaan kirjoittaa naisen näkökulmasta. Berg käsitteleekin novelleissaan erityisesti naisten pelkoja, pyrkimyksiä ja seksuaalisuutta sekä yksilöiden välisiä valtasuhteita mutta myös kansallisen identiteetin kysymyksiä, kuten virolaisten suhteita venäläisiin ja saksalaisiin sekä historiassa että nykypäivän Virossa.
Stalin Tallinnassa -kokoelman novellit on valinnut ja suomentanut Heidi Iivari, joka on kirjoittanut myös teoksen esipuheen.
Lisätietoja, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet:
Kalle Niinikangas, kustantaja
Enostone kustannus
Riitantie 7a, 01400 Vantaa
Puhelin: +358405922446
Sähköposti: kalle.niinikangas@enostone.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kalle NiinikangasEnostone kustannusPuh:+358405922446kalle.niinikangas@enostone.fi
Kuvat
Linkit
Enostone julkaisee kirjoja ihmisistä, maista ja matkoista
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Enostone kustannus
Nolo Suomen historia yksissä kansissa29.10.2025 11:29:32 EET | Tiedote
Suomen historia on taynna noloja tarinoita, absurdiuksia ja mokia. Aina ei olla sankareita kaikki, eikä se kaverikaan ole. Tähän kokoelmaan on koottu tapahtumia, jotka nykyhetkestä katsoen vaikuttavat oudoilta, hassuilta tai muuten vaan kyseenalaisilta.
Miia Laineen toinen dekkari Syksy kuiskii kuolemaa on julkaistu.23.2.2025 14:29:03 EET | Tiedote
Miia Laineen toinen Emilia Jääpuro-dekkari Syksy kuiskii kuolemaa on saapunut painosta. Viime vuoden puolella julkaistiin myös loistavia arvosteluja saanut Jaakko Melentjeffin jännäri Venäläinen peli, joka aloitti uuden Laura Kask -sarjan.
Toimittaja Miia Saaren esikoisromaani Toimenpidepäivät on julkaistu14.10.2024 11:17:15 EEST | Tiedote
"Äiti, sinusta on tullut Aku Ankka!” Miia Saaren esikoisteos Toimenpidepäivät on tragikoomisia sävyjä saava viiltävän hauska ajankuva uusiksi rakentuvasta maailmasta Sun potkut on niin epätodennäköiset, että silloin myös taivas putois niskaan, paiserutto puhkeis ja sammakot nousis Niilistä sirkkojen säestyksellä. Joten siinä tapauksessa potkut ei enää juuri haittais.
Jussi Huhtalan uutuusromaani kuvaa tunnistettavia tilanteita omaäänisesti ja vähäeleisin huumorin keinoin9.10.2024 17:06:12 EEST | Tiedote
Toimittaja Jussi Huhtalan toinen romaani Verenkeitin on ilmestynyt Enostonen kustantamana. Romaani julkaistiin lauantaina 5.10.2024 Turun kirjamessuilla.
Pohjoisen lumoava luonto innosti poikkeuksellisen työryhmän tekemään yhdessä satukirjan. Tekijät myös kompensoivat kirjanvalmistuksen aiheuttaman luontohaitan.27.9.2024 11:07:10 EEST | Tiedote
Luonnon monimuotoisuus vähenee ja ilmastomme muuttuu ihmisen toimien seurauksena ennennäkemättömän nopeasti. Haastavasta tilanteesta on vaikea kertoa lapsille niin, että tieto esitetään heille sopivassa muodossa. Sunnuntaina 22.9. ilmestyneessä Kuura ja Pyry -satukirjassa varsin poikkeuksellinen työryhmä esittää yhdessä ehdotuksensa siitä, miten ilmastosta, luonnon monimuotoisuudesta ja niiden muutoksista voisi kertoa kannustavasti, rakentavasti ja lasten tasoisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme