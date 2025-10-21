Tarkista ja päivitä yhteystietosi OmaPohteessa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue siirtyy vaiheittain uuden Esko-potilastietojärjestelmän käyttöön. Osassa aluetta järjestelmä on jo käytössä, mutta lähiviikkojen aikana yhä useamman kunnan asukkaat siirretään uuteen järjestelmään. Muutoksen yhteydessä voi siirtyä myös asukkaan vanhoja yhteystietoja.
Kun yhteystiedot ovat ajantasalla ja asukas on antanut OmaPohteessa luvan myös tekstiviestipalvelulle, asukas saa tekstiviestillä muistutuksen ajanvarauksista. Ilman puhelinnumeroa tai lupaa viestit eivät kulje.
Potilastietojärjestelmän muutos koskettaa koko hyvinvointialuetta, eli muutos on merkittävä. Asiakkaalle tuleva näkyy myös niin, että sosiaali- ja terveyspalveluissa asioidessa häneltä tullaan kysymään ehkä useastikin, ovatko tiedot ajan tasalla.
Asukkaiden oma tarkistus tarvitaan, sillä Pohde saa väestötietojärjestelmästä asukkaiden osoitteet, mutta ei puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.
Näin tarkistat yhteystietosi OmaPohteen kautta
Yhteystiedot tarkistetaan OmaPohteen Verkkoajanvarauksessa.
Pääset OmaPohteeseen joko OmaPohde -mobiilisovelluksella tai Pohteen verkkosivujen kautta osoitteessa www.pohde.fi. Pohteen verkkosivujen oikeassa yläkulmassa on kohta ”Kirjaudu OmaPohteeseen”. Sinun täytyy tunnistautua OmaPohteeseen, jotta näet omat tietosi. Tunnistautua voit esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai varmennekortilla.
OmaPohteesta löydät kohdan ”Ajanvaraus”, jota klikkaamalla tulet sivulle, josta verkkoajanvaraus löytyy. Verkkoajanvarausta klikkaamalla tulet sivulle, josta pääset sisään palveluun. Omat tiedot löytyvät klikkaamalla sivun oikeassa ylälaidassa olevaa omaa nimeäsi.
Kun omat tiedot aukeavat näkymääsi, voit lisätä sivulle puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Puhelinnumero tulee syöttää ilman väliviivoja, kaikki numerot yhtenäisesti ilman välilyöntejä. Myös maatunnuksellinen +358-alkuinen numero käy, mutta se ei ole välttämätön.
Anna lupa myös tekstiviestipalvelulle, jos kyseinen kohta on tyhjänä. Tämä on tärkeää, sillä Pohde tiedottaa asiakkaille esimerkiksi ajanvaraustietoja tai -herätteitä tekstiviestin välityksellä. Ilman puhelinnumeroa tai lupaa, viestit eivät kulje.
