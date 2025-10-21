Etelä-Savon elinkeinoelämän näkymissä puolustusteollisuutta, matkailua ja maataloutta

Metsätalous on merkittävä elinkeino Etelä-Savossa ja hakkuumäärät ovatkin pysyneet korkeina ja energiapuun kysyntä alueella vakaana. Myös metsien hoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen osoitettujen tukien käyttöaste on korkea.

Teknologiateollisuus on alueen suurimpia työllistäjiä ja vastaa merkittävästä osasta alueen viennistä ja TKI-investoinneista. Vuonna 2024 alan liikevaihto oli 0,8 miljardia euroa ja työllisyysvaikutus noin 9 000 työpaikkaa. Alueella toimii esimerkiksi konepajoja ja muovituotteiden valmistajia.

Puolustustarvikealalla on syntynyt uutta yhteistyötä, sillä vuonna 2024 perustettu, yritysvetoinen Savo Defence -verkosto kokoaa yhteen noin 70 alan yritystä, pienistä suuriin. Verkoston tavoitteena on lisätä vientiä ja TKI-toimintaa sekä kehittää yhteistoimintaa ja verkostoitumista.

Uusiutuvan energian hankkeet ovat maakunnassa näkyvässä roolissa. Pieksämäellä otettiin käyttöön Niinimäen tuulivoimapuisto ja useita muita tuulivoimahankkeita on valmisteluprosessin eri vaiheissa.

Esimerkiksi Mikkeliin on suunnitteilla useita aurinkovoimahankkeita, datakeskushankkeita, sähköpolttoainehanke sekä akkuenergiavarastohankkeita. Datakeskushankkeiden myötä Mikkeliin Visulahteen on suunnitteilla merkittävä digitaalisen infrastruktuurin keskittymä.

Mikkelissä on hyvä tilanne kantaverkon siirtokapasiteetin suhteen. Kaupungin läpi menevä Fingridin 400 kV Järvilinja ja Visulahden sähköasema tarjoaa runsaasti liittymiskapasiteettia sähköintensiivisille hankkeille. Myös alueella toimivat jakeluverkkoyhtiöt ovat toteuttamassa investointeja sähköasemiin, mikä mahdollistaa sähköintensiivisten hankkeiden kytkeytymisen sähköverkkoon.

Maataloudessa investointitukien haku on ollut aktiivista. Nuorten viljelijöiden aloitustuet ovat lisääntyneet, mikä kertoo uskon vahvistumisesta alan tulevaisuuteen. Naudanlihan tuotanto jatkuu vakaana, mutta alhaiset tuottajahinnat heikentävät kannattavuutta.

Rakentaminen on varovasti elpymässä. Rakennuslupien määrä on kasvanut hieman, mutta uudisrakentaminen on edelleen vähäistä. Korjausrakentaminen on säilynyt vakaana ja pienremonttipuoli on säilynyt suuremman mittaluokan rakentamiseen verrattuna tasaisempana. Työllisyys rakentamisessa on tasaantunut, mutta epävarmuus jatkuu.

Matkailu on kehittynyt myönteisesti erityisesti ulkomailta tulevien matkailijoiden määrän kasvun myötä. Kesäsesonki on vilkastuttanut ravitsemis- ja elintarvikealaa. Kausityövoimaa on tarvittu ravintoloissa kesäkiireen taltuttamiseen, mutta alan työttömiä on kuitenkin vuodentakaista enemmän. Ympärivuotisen matkailun kehittämiseen panostetaan tapahtumien ja kansainvälisten ohjelmien avulla.

Työmarkkinoilla taantuma on heikentänyt erityisesti nuorten ja ikääntyneiden työnsaantia. Työttömyysaste oli elokuun lopussa 10,4 %, hieman alle valtakunnallisen keskiarvon. Aktivointipalveluiden käyttö on vähentynyt, mikä on osaltaan lisännyt työttömyyttä. Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä on kasvanut. Heidän työllistymisensä ja alueelle asettautumisensa nähdään tärkeänä osana alueen työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa on päivitetty. Kehittämiskärkinä jatkavat metsä, vesi, ruoka ja matkailu, ja uutena kärkenä on nostettu esiin digitalous. Läpileikkaavina teemoina ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kokonaisturvallisuus, osaaminen ja hyvinvointi.