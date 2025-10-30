AARI Metsän Markkinakatsaus syksy 2025

Saha- ja kemiallisen metsäteollisuuden näkymät erkaantuvat toisistaan

• Sahateollisuuden näkymät ovat vahvat kemiallisen metsäteollisuuden ahdingosta huolimatta.

• Hyvin hoidetuissa metsissä yli 2/3 ansainnasta tulee tukkipuusta ja alle 1/3 kuitupuusta.

• Kuitupuun osalta näemme hintapaineen jatkuvan, mutta tukkipuun hinnassa nousuvaraa.

Lokakuussa 2025 otsikot ovat täyttyneet kemiallisen metsäteollisuuden lomautuksista, tuotannon rajoituksista, sekä UPM Kaukaan ja Sappi Kirkniemen yhden paperikoneen sulkemisista. Kemiallisen metsäteollisuuden haasteet ovat olleet tiedossa jo pitkään ja se on ollut nähtävissä metsäyhtiöiden osakekursseista. Suurin yllätys tilanteessa onkin ollut se, kuinka pitkään kesti, kunnes tuotantoa alettiin sopeuttamaan. Lopputuotteiden haastavasta markkinatilanteesta huolimatta puun hinnat saavuttivat uudet ennätykset keväällä 2025, ja monien tahojen ennusteet puumarkkinoista olivat positiivisia. AARI arvioi jo kevään 2025 markkinakatsauksessa laskupainetta erityisesti kuitupuulle.

Kantohinnat laskevat – tukkipuu säilyttää arvonsa

Puun kantohinnat tulevat parhaillaan odotusten mukaisesti alas ja metsäalan näkymiä synkistellään. AARI:nnäkökulmasta kevään näkymät eivät olleet niin valoisia kuin puumarkkina hinnoitteli ja syksyn näkymät eivät vastaavasti ole yhtä synkkiä. Myimme puuta viime keväänä ennätysmäärän, yli 200 000 m3, ja vastaavasti nyt hidastimme puun myynnin volyymia tasoon 80 000 m3. Syksyllä myymissämme leimikoissa saamamme kantohinnat olivat vielä päätehakkuutukilla selvästi yli 80 €/m3 ja päätehakkuukuidulla selvästi yli 30 €/m3. Näiden tasojen alle emme ole kauppaa tehneet.

Kuva 1 liitteenä

Kemiallisen metsäteollisuuden haastavat näkymät

Kemiallisen metsäteollisuuden näkymät ovat haastavat sillä markkinasellun korkeasuhdanne on takanapäin ja kysyntä heikkoa useissa loppukäytöissä, kuten paperissa ja kartongissa. Näin ollen näemme kuitupuun kysynnän ja hintatason säilyvän vaatimattomina lähitulevaisuudessa. Kapasiteettia on lisätty valtavasti viime vuosina suurten modernien ja kannattavien tehtaiden valmistumisen myötä. Samalla on luontevaa, että pienempiä ja vanhempia tuotantoyksiköitä suljetaan. Arvioimme sopeutusten edelleen jatkuvan, emmekä pidä mahdottomana vähiten kannattavien tuotantoyksiköiden sulkemisia Suomen lisäksi erityisesti Ruotsissa. Keskipitkällä aikavälillä uutta havusellun kapasiteettia ei kuitenkaan ole valmistumassa, mikä tulee ajan myötä tasapainottamaan kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan.

Sahateollisuuden näkymät positiiviset Euroopassa

Uutisissa yllättävän vähän palstatilaa saavat kuitenkin sahateollisuuden vahvat näkymät Suomessa ja Euroopassa. Versowood teki 06/2025 päättyvällä tilikaudella erittäin vahvan tuloksen liikevoiton ollessa 34,5 m€ (06/2024: 8,9 m€). Samaan aikaan ainoan listatun sahayhtiön Koskisen Oyj:n pörssikurssi on yhtiön pörssitaipaleen huippulukemissa. Koskisen osavuosikatsauksen mukaan liikevoitto kasvoi 32 % vuodentakaiseen verrattuna

Itävallassa havutukkien hinnat ovat kohentuneet vuoden takaisesta noin 14 %. Vastaavasti Saksassa kuusitukkien hinnat ovat nousseet voimakkaasti verrattuna mäntytukkeihin. Keski-Euroopassa sekä tukkipuun että sahatavaran hinta on jatkunut alkusyksystä nousujohteisena. Metsätuhopuun volyymin ehtyessä keskustelu puupulasta on kiihtynyt Keski-Euroopassa. Merkittävien sahatavaratuottajamaiden, kuten Saksan ja Itävallan, havupuuvarannot ovat kääntyneet jo metsätuhojen seurauksena laskuun trendinomaisesti lähivuosikymmeniksi. Kilpailu havupuusta kiristyy tarjonnan supistumisen myötä. Euroopan markkinoista Itävallassa ja Saksassa puun nousutrendi jatkuu tasaisena ja ruotsin tukkipuun hintataso on tällä hetkellä selvästi Suomea korkeampi.

Kuva 2 liitteenä

Nykytilanteessa on hyvä huomioida, että Euroopan rakennusteollisuus on edelleen laskusuhdanteessa. Suhdannetilanteen neutralisoituminen tulee todennäköisesti nostamaan puun kysyntää ja hintaa Euroopassa.

Yhteenveto tulevaisuuden näkymistä

AARI:n markkinakatsaus tarkastelee puu- ja metsätilamarkkinoita metsänomistajan näkökulmasta. Asiakkaidemme hyvin hoidetuissa metsissä yli 2/3 ansainnasta tulee tukkipuusta ja vain alle kolmannes kuitupuusta. Tämän vuoksi tukkipuun hintakehityksellä on taloudellisesti suurempi merkitys metsänomistajille.

Seuraavien 18 kuukauden aikana odotamme kuitupuun hinnassa lievää laskupainetta ja vastaavasti tukkipuun hinnassa nousupainetta. Näkemyksemme mukaan pitkällä aikavälillä kotimaisella tukkipuulla on selvästi nousuvaraa Keski-Euroopan vähenevien havupuuvarantojen vuoksi. Kokonaisuutena puun hintataso heijastaa nykyisellään hyvin keskipitkän aikavälin tasapainotilaa. Pitkällä aikavälillä näemme erityisesti tukkipuun hinnassa trendinomaista nousupainetta puutuotteiden kysynnän lisääntyessä ja Keski-Euroopan metsien havupuuvarantojen pienentyessä.