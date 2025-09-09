IQI ostaa Kumuran ja vahvistaa asemiaan tekoälyavusteisen projektinhallinnan sekä projektitoiminnan kehittämisen asiantuntijana
Muutoshankkeiden konsultointiin sekä IT-järjestelmäuudistuksiin erikoistunut IQI ostaa tekoälyavusteiseen projektijohtamiseen ja projektitoiminnan kehittämiseen erikoistuneen asiantuntijayritys Kumuran. Yrityskaupan jälkeen IQI työllistää yli 200 henkilöä alihankkijat mukaan lukien ja yhtiön liikevaihto nousee lähes 30 miljoonaan euroon. Kauppa tukee IQI:n tavoitetta saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto lähivuosina. Yhtiön kasvua tukee suomalainen pääomasijoitusyhtiö Voland Partners, joka liittyi mukaan yhtiön kasvutarinaan vuonna 2024.
Kumura on projektitoiminnan asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkaille operatiivisen projektijohtamisen sekä projektitoiminnan valmennuksen ja kehittämisen palvelut tekoälyä hyödyntäen. Yritys tunnetaan erityisesti vahvasta sote-sektorin osaamisestaan.
Kumuran liikevaihto vuonna on noin 4 miljoonaa euroa. Yritys työllistää alihankkijat mukaan lukien runsaat 35 kokenutta asiantuntijaa, jotka työskentelevät pääosin Jyväskylässä, pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Yrityksen asiakkaita ovat Suomen suurimmat julkiset organisaatiot ja yksityiset yritykset, joille projektien onnistuminen on kriittistä.
IQI:n toimitusjohtaja Markus Andersson näkee, että yrityskauppa on strategisesti merkittävä askel IQI:lle.
"Vahvistamme asiantuntijakaartiamme projektijohtamisen alueella ja laajennumme maantieteellisesti Jyväskylään. Kumuran osaaminen tekoälyavusteisesta projektinhallinnasta, muutosjohtamisesta ja projektitoiminnan kehittämisestä on ainutlaatuista. Yrityksen vahva soteosaaminen palvelee erinomaisesti nykyistä asiakaskuntaamme.”
Muutosjohtaminen on kriittinen kilpailutekijä
Anderssonin mukaan yrityskauppa korostaa, kuinka suuri vaikutus muutosjohtamisella on liiketoiminnan menestykseen.
”Kun toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti ja työn tekemisen tavat kehittyvät, organisaatioiden kyky johtaa muutosta nousee kriittiseksi kilpailutekijäksi. Pelkkä muutoksen projektointi ei enää riitä, vaan onnistunut läpivienti vaatii suunnitelmallista organisaation muutoksen johtamista, jossa tekoäly on entistä isommassa roolissa.”
Kumuran liiketoimintajohtaja Mika Punta toteaa, että projektit ovat konkreettisia välineitä, joilla yrityksen strategian vaatimia muutoksia toteutetaan. Hän painottaa, että projektinhallinta ja muutosjohtaminen tulisi suunnitella yhdessä, jotta tekninen toteutus ja ihmisten muutosprosessi kulkevat rinnakkain.
”Onnistumisen takana ovat osaavat ja sitoutuneet ihmiset. Lähestymme projekteja inhimillisellä ja yhteistyötä korostavalla otteella. Todellinen muutos tapahtuu vasta, kun ihmisten ajattelu ja toimintatavat muuttuvat.”
Tekoäly vapauttaa projektijohtajat ihmisten johtamiseen
Yrityskauppa vahvistaa IQI:n kyvykkyyttä hyödyntää tekoälyä projektinhallinnassa, jossa se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. Tekoäly poistaa rutiineita ja analysoi kompleksisia riippuvuuksia, mikä vapauttaa projektijohtajien aikaa ihmisten johtamiseen.
Anderssonin mukaan tekoäly ei korvaa johtamistyötä.
“Tekoäly antaa projektipäällikölle pikemminkin paremmat mahdollisuudet keskittyä. Merkittävissä muutoksissa johtamistyön rooli onnistumisen mahdollistajana on keskeinen.”
Punta sanoo, että tekoäly poistaa tylsät rutiinit projektinhallinnasta.
"Rutiinien sijaan voidaan panostaa ihmisten hyvinvointiin ja johtamiseen. Teknologian avulla saamme reaaliaikaista dataa, tekoäly tukee päätöksentekoa ja automaatio vapauttaa resursseja strategiseen työhön."
