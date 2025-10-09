Spondan Helsingin ydinkeskustaan rakennuttama Signe-toimitilarakennus harjakorkeudessa
Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan rakennuttaman Signe-toimitalon rakennustyöt etenevät aikataulussaan, ja tänään työmaalla juhlitaan harjannostajaisia. Uudishanke Helsingin keskustassa, osoitteessa Mannerheimintie 14 käynnistyi syksyllä 2023 ja talo valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden 2026 lopulla. Toimisto- ja liiketilakiinteistöön valmistuu noin 17 000 neliömetriä korkealaatuista ja vastuullista toimitilaa. Talon vuokralaisiksi tulevat konsultointi- ja tilintarkastusyhtiö PwC sekä asianajotoimisto Bird & Bird.
Huolellinen suunnittelu, tehokas työmaan johtaminen ja rakentajien vahva sitoutuminen ovat vieneet hanketta vakaasti eteenpäin. Työmaa, jonka pääurakoitsijana toimii Jatke Toimitilat, sai lokakuussa Rakennuslehden Vuoden työmaa 2025 -tunnustuksen. Perusteluissa kiitettiin erityisesti osapuolten yhteistyötä, työmaan selkeyttä sekä vastuullista toimintaa kaikissa rooleissa.
Panostus hyvinvointiin luo kysyntää
Korkeimpien ympäristöstandardien mukaisesti suunniteltu Signe on yksi Helsingin keskustan näkyvimmistä kiinteistökehityshankkeista ja valmistuessaan se tuo uutta eloa Helsingin ydinkeskustaan. Vetovoimaiset toimitilat houkuttelevat alueelle uusia toimijoita ja vahvistavat keskustan elinvoimaa. Kiinnostus on ollut suurta jo rakennusvaiheessa, ja toimistotilat ovat lähes kokonaan vuokrattu.
”Yritykset panostavat yhä vahvemmin työympäristöihin, jotka tukevat henkilöstön hyvinvointia, oppimista ja työnteon sujuvuutta. Modernit, vastuullisesti suunnitellut toimitilat ovat keskeinen osa tätä kehitystä. Sponda vastaa yritysten muuttuviin tarpeisiin investoimalla aktiivisesti kiinteistöjensä kehittämiseen. Signe-hanke on tästä erinomainen esimerkki – se tuo Helsingin ydinkeskustaan korkealaatuista toimitilaa, joka tukee modernin työelämän vaatimuksia ja vahvistaa samalla kaupunkikuvan elävyyttä”, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoo.
Signe on suunniteltu korkeimpien ympäristöstandardien mukaisesti, ja se tavoittelee LEED Platinum -ympäristösertifikaattia, A-energialuokitusta, WELL Gold -tason sertifiointia ja EU-taksonomian mukaisuutta. Hankkeessa panostetaan vahvasti vähähiilisyyteen – materiaalien osalta päästöt ovat yli 30 prosenttia pienemmät kuin tavanomaisessa rakentamisessa.
Toimistotilojen lisäksi Signen avoimeen ja korkeaan katutasokerrokseen valmistuu näyttäviä liike- ja ravintolatiloja vilkkaiden asiakasvirtojen äärelle, ja niiden vuokraus on parhaillaan käynnissä.
Signe pähkinänkuoressa:
- Kerroksia 8
- Vuokrattava ala yhteensä 16 980 m²
- Toimistotilaa 12 614 m²
- Liiketilaa 4 366 m²
Yhteyshenkilöt
Anita RiikonenBrändi- ja viestintäpäällikköPuh:+358 40 833 3804anita.riikonen@sponda.fi
Tietoja julkaisijasta
Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan.
sponda.fi
