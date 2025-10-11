Norelco mahdollistaa kestävää ruoantuotantoa: sähkönjakelujärjestelmä Eniferin ainutlaatuiseen sieniproteiinitehtaaseen

Norelcon toimittamat korkealaatuiset ja energiatehokkaat keskukset ovat elintärkeitä tehtaan vaativan tuotantoprosessin vakauden ja luotettavuuden varmistamisessa.

"Olemme Norelcolla erittäin ylpeitä saadessamme olla mukana tässä uraauurtavassa hankkeessa. Eniferin innovaatio vastaa suoraan yhteen maailman suurimmista haasteista, joka on kestävän proteiinin tuotanto", sanoo Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.

"Eniferin edustama bioteknologia on suomalaisen insinööriosaamisen kärkeä. Tällainen herkkä ja jatkuvatoiminen PEKILO®-prosessi vaatii toimiakseen täydellisen luotettavuuden sähkönjakelulta ja kiinteistön hallinnalta. Meidän roolimme on varmistaa, että tehtaalla on vakaa ja keskeytymätön perusta, jolle tuotanto rakennetaan. Emme toimita vain keskuksia, vaan toimitusvarmuutta, jota Eniferin kaltainen innovaatio ansaitsee”, Hämäläinen kuvaa.

Kestävä ratkaisu globaaliin haasteeseen

Eniferin ainutlaatuinen hanke on saanut myös laajaa taloudellista tukea, muun muassa Ilmastorahastolta, joka näki teknologian merkittävänä osana ilmastohaasteen ratkaisua.

"Maailman väestö ja proteiinin tarve kasvavat jatkuvasti. Ruoan tuotanto on keskeinen osa ilmastohaastetta, eikä sitä ole vielä ratkaistu. Tulevaisuudessa kestävä ruoantuotanto perustuu useisiin eri ratkaisuihin. Eniferin teknologia on mielenkiintoinen, sillä useiden eri sivuvirtojen ravintoaineet voidaan muuntaa suuremman arvon tuotteiksi ja niiden jalostusarvoa kasvattaa energiakäytön sijaan", todettiin Ilmastorahastosta myönteisen tukipäätöksen jälkeen.

Suomalainen innovaatio herää henki

Eniferin tuotanto perustuu päivitettyyn PEKILO®-prosessiin, jonka suomalaiset metsäteollisuuden insinöörit kehittivät jo 1970-luvulla sivuvirtojen jalostamiseksi rehuksi. Enifer on kehittänyt prosessia edelleen niin, että se pystyy tuottamaan korkealaatuista, elintarviketason PEKILO®-sieniproteiinia eli mykoproteiinia.

"Olemme todella innoissamme ensimmäisestä tehtaastamme. Yli viidenkymmenen vuoden ajan Kantvik on ollut suomalaisen bioalan ytimessä. Emme voisi kuvitella parempaa paikkaa, jossa herättää PEKILO®-sieniproteiinin tuotanto uudelleen henkiin. Sieniproteiini on puuttuva palanen kestävässä ruokaketjussa", kertoo Eniferin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Simo Ellilä.

Vuonna 2025 valmistuvaksi arvioitu tehdas pystyy tuottamaan vuosittain 3 000 tonnia sieniproteiinia. Tuotanto käynnistyy täydellä teholla vuonna 2026, jolloin se tuottaa 500 kiloa sieniproteiinia tunnissa, ja jolloin yhtiö myös tavoittelee tuotteen saamista kuluttajamarkkinoille