Muutos opiskelijoiden asumistuessa laski yleisen asumistuen saajamäärän alle 250 000 ruokakuntaan

Opiskelijoiden siirtyminen opintotuen asumislisälle laski yleisen asumistuen saajamääriä syksyllä 2025. Kun heinäkuussa yleistä asumistukea sai yhteensä noin 335 000 ruokakuntaa, elo-lokakuussa saajamäärä laski alle 250 000 ruokakunnan. Lokakuussa yleistä asumistukea sai 239 000 ruokakuntaa.

Edellisen kerran yleisen asumistuen saajamäärä on ollut alle 250 000 ruokakunnan kymmenen vuotta sitten, jolloin yleistä asumistukea sai joulukuussa 2015 noin 246 000 ruokakuntaa. Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017.

– Kuluvalla hallituskaudella yleiseen asumistukeen on tehty muutoksia, jotka ovat vähentäneet sekä tuen saajien että maksettujen etuuksien määriä. Tilastoissa nämä muutokset ovat voineet näkyä viiveellä, sillä ne alkavat vaikuttaa ruokakunnan saamaan asumistukeen silloin, kun tuki tarkistetaan, sanoo erikoistutkija Lauri Mäkinen.

– Lakimuutokset ovat tulleet voimaan kaikkien yleisen asumistuen saajien osalta ja tuen maksaminen opiskelijoille on päättynyt, joten yleisen asumistuen saajamäärän voisi ajatella vakiintuvan suunnilleen nykyiselle tasolle, Mäkinen arvioi.

Opintotuen asumislisää 143 000 opiskelijalle

Opiskelijoille ei ole maksettu yleistä asumistukea heinäkuun 2025 jälkeen. Elokuusta 2025 alkaen opiskelijat ovat voineet saada opintotuen asumislisää. Yleistä asumistukea voivat kuitenkin edelleen saada opiskelijat, jotka asuvat oman tai puolisonsa lapsen kanssa.

Elokuussa 2025 opintotuen asumislisää sai 33 000 ja syyskuussa 143 000 opiskelijaa. Opintotuen asumislisä maksetaan henkilölle, yleinen asumistuki ruokakunnalle, ja siksi saajamäärät eivät ole suoraan verrannollisia.

– Elokuun vähäistä saajamäärää selittää se, että osalla asumislisän saajista opinnot alkoivat vasta syyskuussa. Lisäksi asumislisähakemusten käsittelyssä oli Kelassa ruuhkaa loppukesällä, Mäkinen sanoo.

Syyskuussa 2025 yleistä asumistukea maksettiin 82 miljoonaa euroa ja opintotuen asumislisää noin 37 miljoonaa euroa, eli yhteensä 119 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin, syyskuussa 2024, yleisen asumistuen ja opintotuen asumislisän kustannukset olivat yhteensä 133 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 alusta yleistä asumistukea ei ole voinut saada omistusasuntoihin ja omaisuus on vaikuttanut tuen määrään.

Kela seuraa työttömyystuen, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen saajamäärien ja maksettujen etuuksien kehitystä kuukausittain päivettävässä tietopaketissa.

Lisätietoa

Tietopaketti: Sosiaaliturvamuutosten seuranta