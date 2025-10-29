Rokotusajanvarausnumero on ruuhkautunut Keski-Suomen hyvinvointialueen
Keski-Suomen hyvinvointialueella tänään avattu influenssa- ja koronarokotusten ajanvarausnumero 014 336 5900 maksuttomiin rokotuksiin oikeutetuille on ruuhkautunut pahoin. Tällä hetkellä soittopyynnön rokotusajanvarausnumeroon on jättänyt noin 1200 henkilöä, ja niihin vastaaminen voi kestää useita päiviä.
-Tarkasti on mahdoton sanoa, kuinka kauan soittopyyntöihin vastaaminen kestää, mutta useita päiviä se tulee viemään. Vaikka soittoa ei heti kuuluisikaan, soittopyynnön jättäneet voivat olla rauhallisin mielin, kaikille soittopyynnön jättäneisiin otetaan yhteyttä, kertoo ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.
Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa muistuttaa myös rokotuksiin oikeutettuja, että samoin kuin eri puolia Keski-Suomea järjestettävissä joukkorokotuspäivissä, myös puhelimitse ja verkossa rokotusaikoja annetaan porrastetusti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti.
Hyvinvointialueelta toivotaankin, että eri ikäryhmät soittavat rokotusajanvarausnumeroon porrastetusti oman vuoronsa mukaan, jotta linjat eivät ruuhkautuisi niin pahoin.
Suositeltu rokotusajanvarausjärjestys puhelimitse on seuraavanlainen:
- keskiviikkona 29.10. alkaen ajan varaisivat puhelimitse 75 vuotta täyttäneet
- maanantaina 10.11. alkaen ajan varaisivat puhelimitse 65 vuotta täyttäneet
- maanantaina 1.12. alkaen ajan varaisivat puhelimitse kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat.
Suosittelemme riskiryhmäläisiä ottamaan mahdollisuuksien mukaa rokotukset joukkorokotuspäivinä
Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestetään loka-, marras- ja joulukuu aikana laajasti joukkorokotuspäiviä eri kunnissa. Lisätietoja joukkorokotuspäivien ajankohdista ja tietoa ajanvarauksesta löydät verkkosivuilta: www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset
-Suosittelemme, että asukkaat mahdollisuuksiensa mukaan hakeutuvat rokotuksiin joukkorokotuspäivinä. Jos oman kunnan rokotukset annetaan vain ajanvarauksella, kaikilla on mahdollisuus osallistua myös oman lähikuntansa joukkorokotuspäiviin, toteaa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sanna Porkka-Hokkanen, ylihoitaja, avosairaanhoidon palvelut, puh. 050 471 2414
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
