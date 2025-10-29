Anna-Stiina Boström on Vuoden sparraaja 2025
Vuoden sparraaja on pirkanmaalainen Anna-Stiina Boström. Hän on sparrannut yrittäjiä vuodesta 2020. Viiden vuoden aikana Boström on tavannut yli 50 yritystä, ja saanut poikkeuksellisen paljon kiitosta yrittäjiltä. Vuoden sparraajan valitsi Kasvu Open.
Vuoden sparraajan valintaperusteissa korostuvat Anna-Stiina Boströmin laaja asiantuntemus ja tapa kohdata yrittäjät aidosti ja kuunnellen. Vuoden sparraaja valittiin yli 300 sparraajan joukosta. Sparraajat ovat eri osaamisalueiden asiantuntijoita, jotka sparraavat yrittäjiä yrityksille maksutomissa ohjelmissa.
– Yritykset kuvaavat Boströmia valmistautuneeksi, läsnäolevaksi ja käytännönläheiseksi sparraajaksi, joka osaa soveltaa kokemustaan monenlaisissa kasvun haasteissa olipa kyse hallitustyöstä, henkilöstön sitouttamisesta, asiantuntijatyön kannattavuudesta, myynnin johtamisesta tai yrityksen mission kirkastamisesta, Kasvu Openin sparraajayhteisöstä vastaava Inka-Sofia Hokkanen sanoo.
- “Erinomainen valmistautuminen ja aito halu löytää yritystä hyödyttäviä vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Todella antoisa sparraus!”
- “Saimme konkreettisia toimenpideehdotuksia seuraaviin kasvusteppeihin, erityisesti näkemys myynnin strategisesta kehittämisestä oli mahtavuutta!”
- “Sanat eivät riitä kiittämään perehtymisestä ja ajatuksista, joita sain.”
Boström on kasvuyritysten johtamisen moniottelija, kokenut johdon sparraaja ja hallitusammattilainen. Hän on toiminut muun muassa liiketoiminnan kehitysjohtajana, henkilöstöjohtajana, palvelujohtajana, markkinointi- ja viestintäjohtajana ja hallitusammattilaisena. Katso Boströmin LinkedIn-profiili tästä.
Vapaaehtoistyö tukee yritysten kasvua
Kasvu Openin sparrausohjelmissa toimii vuosittain satoja vapaaehtoisia asiantuntijoita, jotka lahjoittavat aikaansa ja osaamistaan yrittäjien tueksi. Ilman heitä moni yritys jää yksin kasvua mahdollisesti hidastavien haasteiden kanssa.
– Vapaaehtoisten asiantuntijoiden panos on meille korvaamaton. He tekevät työtä, joka synnyttää uutta kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia koko Suomeen, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.
Vuoden sparraaja -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminut esimerkillisesti sparraajana ja saanut erinomaista palautetta yrityksiltä. Kasvu Open haluaa tunnustuksen avulla korostaa “hyvä kiertämään “ -ajatusmallin merkitystä: yksi ihminen voi aidosti vaikuttaa kymmenien yritysten kasvuun ja tulevaisuuteen.
Vuoden sparraaja -tunnustus jaettiin Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025.
Lue lisää: Sparraajat - Haastetta ja kannustusta kuplan ulkopuolelta (Kasvu Open)
Lisätiedot
Anna-Stiina Boström
040 131 3947
anna-stiina.bostrom@kasvunoste.fi
Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi
LATAA KUVIA:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Inka-Sofia HokkanenSparraajat ja tapahtumat | tuottaja, Kasvu Open KarnevaaliPuh:+358 50 434 9943inka-sofia.hokkanen@kasvuopen.co
Kuvat
Linkit
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open
Dokport on Vuoden kasvuyritys 202529.10.2025 18:55:00 EET | Tiedote
Vuoden kasvuyritys on kotimainen etäterveyspalvelu Dokport, joka vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen suomalaisessa terveydenhuollossa. Yritys on perustettu vasta vuosi sitten ja on jo hoitanut yli 35 000 potilasta.
Inosence Polyol vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen29.10.2025 18:35:00 EET | Tiedote
Inosence Polyol Oy on erikoistunut polyesteripolyolien valmistukseen kierrätetystä PET-muovista polyuretaanieristeteollisuuden tarpeisiin. Yritys vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen 29.10.2025 Jyväskylässä, kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa.
Tässä ovat Vuoden kasvuyritys 2025 -finalistit16.10.2025 15:21:52 EEST | Tiedote
Kasvu Open valitsee vuosittain kymmenen yritystä kisaamaan Vuoden kasvuyritys -tittelistä. Tämän vuoden TOP 10 on maantieteellisesti sekä toimialojen ja kasvuvaiheen osalta ilahduttavan monipuolinen. Vuoden kasvuyritys valitaan ja julkistetaan Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025 Jyväskylässä.
Mediakutsu: Kenestä Vuoden kasvuyritys? Tervetuloa kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaaliin 29.10.20259.10.2025 07:30:00 EEST | Kutsu
Vuoden kasvuyritys 2025 valitaan keskiviikkona 29. lokakuuta Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä. Vuoden kasvuyritys -kisa antaa kasvot kasvutahtoisille pk-yrityksille, jotka luovat liiketoimintaa ja työpaikkoja Suomeen. TOP 10 -finalistit julkaistaan 16.10.2025.
Yritysten kasvun jarruna kaupallistamisosaaminen8.10.2025 12:52:08 EEST | Tiedote
Suomalaisten pk-yritysten kasvu ei tyrehdy ideoiden puutteeseen, vaan niiden kaupallistamiseen. Erityisesti myynnin ja markkinoinnin puutteelliset resurssit jarruttavat kehitystä, selviää Kasvu Openin syksyn 2025 “Näkymiä pk-yritysten kasvusta” -julkaisusta. Näkymiä pk-yritysten kasvusta 1/2025 julkaistaan keskiviikkona 8.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme