Anna-Stiina Boström on Vuoden sparraaja 2025

Vuoden sparraajan valintaperusteissa korostuvat Anna-Stiina Boströmin laaja asiantuntemus ja tapa kohdata yrittäjät aidosti ja kuunnellen. Vuoden sparraaja valittiin yli 300 sparraajan joukosta. Sparraajat ovat eri osaamisalueiden asiantuntijoita, jotka sparraavat yrittäjiä yrityksille maksutomissa ohjelmissa.

– Yritykset kuvaavat Boströmia valmistautuneeksi, läsnäolevaksi ja käytännönläheiseksi sparraajaksi, joka osaa soveltaa kokemustaan monenlaisissa kasvun haasteissa olipa kyse hallitustyöstä, henkilöstön sitouttamisesta, asiantuntijatyön kannattavuudesta, myynnin johtamisesta tai yrityksen mission kirkastamisesta, Kasvu Openin sparraajayhteisöstä vastaava Inka-Sofia Hokkanen sanoo.





“Erinomainen valmistautuminen ja aito halu löytää yritystä hyödyttäviä vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Todella antoisa sparraus!”





“Saimme konkreettisia toimenpideehdotuksia seuraaviin kasvusteppeihin, erityisesti näkemys myynnin strategisesta kehittämisestä oli mahtavuutta!”





“Sanat eivät riitä kiittämään perehtymisestä ja ajatuksista, joita sain.”



Boström on kasvuyritysten johtamisen moniottelija, kokenut johdon sparraaja ja hallitusammattilainen. Hän on toiminut muun muassa liiketoiminnan kehitysjohtajana, henkilöstöjohtajana, palvelujohtajana, markkinointi- ja viestintäjohtajana ja hallitusammattilaisena. Katso Boströmin LinkedIn-profiili tästä.

Vapaaehtoistyö tukee yritysten kasvua

Kasvu Openin sparrausohjelmissa toimii vuosittain satoja vapaaehtoisia asiantuntijoita, jotka lahjoittavat aikaansa ja osaamistaan yrittäjien tueksi. Ilman heitä moni yritys jää yksin kasvua mahdollisesti hidastavien haasteiden kanssa.

– Vapaaehtoisten asiantuntijoiden panos on meille korvaamaton. He tekevät työtä, joka synnyttää uutta kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia koko Suomeen, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

Vuoden sparraaja -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminut esimerkillisesti sparraajana ja saanut erinomaista palautetta yrityksiltä. Kasvu Open haluaa tunnustuksen avulla korostaa “hyvä kiertämään “ -ajatusmallin merkitystä: yksi ihminen voi aidosti vaikuttaa kymmenien yritysten kasvuun ja tulevaisuuteen.

Vuoden sparraaja -tunnustus jaettiin Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025.

