Anna-Stiina Boström on Vuoden sparraaja 2025

29.10.2025 18:40:00 EET | Kasvu Open | Tiedote

Vuoden sparraaja on pirkanmaalainen Anna-Stiina Boström. Hän on sparrannut yrittäjiä vuodesta 2020. Viiden vuoden aikana Boström on tavannut yli 50 yritystä, ja saanut poikkeuksellisen paljon kiitosta yrittäjiltä. Vuoden sparraajan valitsi Kasvu Open.

Anna-Stiina Boström
Kasvu Open haluaa Vuoden sparraaja -tunnustuksen avulla korostaa “hyvä kiertämään “ -ajatusmallin merkitystä: yksi ihminen voi aidosti vaikuttaa kymmenien yritysten kasvuun ja tulevaisuuteen. Kuvassa Anna-Stiina Boström. / Kasvu Open

Vuoden sparraajan valintaperusteissa korostuvat Anna-Stiina Boströmin laaja asiantuntemus ja tapa kohdata yrittäjät aidosti ja kuunnellen.  Vuoden sparraaja valittiin yli 300 sparraajan joukosta. Sparraajat ovat eri osaamisalueiden asiantuntijoita, jotka sparraavat yrittäjiä yrityksille maksutomissa ohjelmissa.

– Yritykset kuvaavat Boströmia valmistautuneeksi, läsnäolevaksi ja käytännönläheiseksi sparraajaksi, joka osaa soveltaa kokemustaan monenlaisissa kasvun haasteissa olipa kyse hallitustyöstä, henkilöstön sitouttamisesta, asiantuntijatyön kannattavuudesta, myynnin johtamisesta tai yrityksen mission kirkastamisesta, Kasvu Openin sparraajayhteisöstä vastaava Inka-Sofia Hokkanen sanoo.

  • “Erinomainen valmistautuminen ja aito halu löytää yritystä hyödyttäviä vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Todella antoisa sparraus!”

  •  “Saimme konkreettisia toimenpideehdotuksia seuraaviin kasvusteppeihin, erityisesti näkemys myynnin strategisesta kehittämisestä oli mahtavuutta!”

  • “Sanat eivät riitä kiittämään perehtymisestä ja ajatuksista, joita sain.”


Boström on kasvuyritysten johtamisen moniottelija, kokenut johdon sparraaja ja hallitusammattilainen. Hän on toiminut muun muassa liiketoiminnan kehitysjohtajana, henkilöstöjohtajana, palvelujohtajana, markkinointi- ja viestintäjohtajana ja hallitusammattilaisena. Katso Boströmin LinkedIn-profiili tästä.

Vapaaehtoistyö tukee yritysten kasvua

Kasvu Openin sparrausohjelmissa toimii vuosittain satoja vapaaehtoisia asiantuntijoita, jotka lahjoittavat aikaansa ja osaamistaan yrittäjien tueksi. Ilman heitä moni yritys jää yksin kasvua mahdollisesti hidastavien haasteiden kanssa.

– Vapaaehtoisten asiantuntijoiden panos on meille korvaamaton. He tekevät työtä, joka synnyttää uutta kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia koko Suomeen, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

Vuoden sparraaja -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on toiminut esimerkillisesti sparraajana ja saanut erinomaista palautetta yrityksiltä. Kasvu Open haluaa tunnustuksen avulla korostaa “hyvä kiertämään “ -ajatusmallin merkitystä: yksi ihminen voi aidosti vaikuttaa kymmenien yritysten kasvuun ja tulevaisuuteen.

Vuoden sparraaja -tunnustus jaettiin Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025.

Lue lisää: Sparraajat - Haastetta ja kannustusta kuplan ulkopuolelta (Kasvu Open)

Lisätiedot

Anna-Stiina Boström
040 131 3947
anna-stiina.bostrom@kasvunoste.fi

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi

LATAA KUVIA: 

