SAK:n kysely: Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen lisää irtisanomisia ja kiistoja työpaikoilla

29.10.2025 12:53:54 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote

SAK:laiset luottamushenkilöt arvioivat, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen tulee näkymään työpaikoilla irtisanomisten sekä niihin liittyvien kiistojen lisääntymisenä. Kyselystä käy myös ilmi, että henkilöön liittyvät irtisanomiset eivät ole työpaikoilla harvinaisia.

Hallituksen esitys niin sanotusta potkulaista on eduskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaan työntekijän irtisanomiseksi ei tarvita jatkossa painavaa ja asiallista syytä, vaan pelkkä asiallinen syy riittää.

SAK:laisten alojen luottamushenkilöistä 40 prosenttia arvioi henkilöperusteisten irtisanomisten lisääntyvän uuden lain myötä. Vastanneista lähes puolet (48 %) ennakoi myös erimielisyyksien työnantajan kanssa lisääntyvän.

SAK:n juristin Samuli Hiilesniemen mukaan hallituksen esitys ei vastaa siihen, paljonko irtisanomiskynnys madaltuu ja mitä jatkossa pidetään asiallisena irtisanomissyynä.

– Hallituksen esittämä sääntely on epäselvää ja se lisää epävarmuutta irtisanomisperusteista. Jos lakiesitys menee eduskunnassa läpi, on se merkittävä heikennys ihmisten työsuhdeturvaan.

Kyselyn mukaan henkilöperusteiset irtisanomiset eivät ole harvinaisia, mutta toimialojen välillä on eroja. Noin kolmasosalla (32 %) työpaikoista oli viimeisen kolmen vuoden aikana tapahtunut henkilöön liittyvä irtisanominen, ja keskimääräistä yleisempiä ne olivat yksityisillä palvelualoilla (44 %) sekä kuljetusalalla (34 %).

Niistä työpaikoista, joilla irtisanomisia oli tapahtunut, 39 prosenttia vastaajista kertoi niiden johtaneen erimielisyyteen työnantajan kanssa. Erimielisyydet olivat yleisimpiä kuljetusalalla (57 %).

Hallituksen irtisanomista helpottavasta lakihankkeesta on SAK:n kyselyn mukaan keskusteltu lähes puolella (48 %) työpaikoista ja keskustelun sävy on ollut lähes yksinomaan kielteinen (94 %), kertovat luottamushenkilöt.

– Kielteinen suhtautuminen ei ole mikään ihme. Se heijastaa työntekijöiden laajaa huolta irtisanomissuojan heikkenemisestä.

Samuli Hiilesniemi muistuttaa, että Orpon hallitus on tehnyt useita heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Osa heikennysesityksistä on vielä eduskunnan käsiteltävänä tai vasta tulossa käsittelyyn.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin  osallistui 1008 SAK:laisten alojen luottamushenkilöä. Aineisto kerättiin 24.9.—7.10.2025.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

