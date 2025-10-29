Susi raateli ajokoiran Nurmeksessa
Susi raateli suomenajokoiran henkihieveriin Nurmeksessa 28. lokakuuta. Pahoin purtu koira jouduttiin lopettamaan eläinlääkärissä.
Timo Parviainen laski tiistaiaamuna 6-vuotiaan suomenajokoiransa Hetan hakemaan jänistä Kuohattijärven rannalle Pohjois-Karjalassa.
– Heta löysi nopeasti jäljen ja lähti ajamaan sitä. Jälki hävisi välillä, mutta koira löysi sen uudelleen. Se ehti ajaa jänistä noin tunnin verran, kun isokokoinen susi hyökkäsi kimppuun, koiranomistaja kertoo totisena.
– Olin 400 metrin päässä Hetasta, kun kuulin kovaa ärisemistä. Arvelin ensin toisen koiran tulleen siihen rähisemään, mutta tutkasta katsottuani huomasin, että oma koira huusi paikoillaan. Kun pääsin sen luokse, susi oli ehtinyt paeta läheiseen kuusitaimikkoon.
Heta oli vielä hengissä, kun omistaja kantoi sen autolle ja vei välittömästi eläinlääkäriin. Tämä totesi koirassa kuitenkin niin pahat puremajäljet, että eutanasia oli paras ratkaisu. Susi oli purrut uhriaan päähän ja kaulaan. Myös toisen takajalan lonkkaluu oli purtu säpäleiksi ja suolistosta kuului pihinää.
Tapahtumapaikalta löytyivät isot suden jäljet. Petoyhdyshenkilö ja maataloussihteeri kävivät paikalla tunnistamassa ne.
Maasto ei ollut ennestään tuttu Parviaiselle.
– Vähäisten susihavaintojen perusteella uskoin tulleeni lähes ”susivapaalle” alueelle. Tämä oli nyt ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun toin koirani tänne ajoon.
Kyseessä on 22. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut kuluvan jahtikauden aikana. Hyökkäykset on kerätty tälle kartalle.
Susikannan kasvu vaikeuttaa koirien kanssa metsästämistä
Liikkuvana eläimenä susi saattaa ilmestyä minne tahansa, ja sulan maan aikana on hyvin vaikea varmistua siitä, ettei alueella ole susia. Esimerkiksi hirvijahti voi olla vaikea toteuttaa, jos koiria ei uskalleta laskea alueella irti.
Lisäksi koirat mahdollistavat muun muassa kolarieläinten jäljittämisen. Kolarissa loukkaantuneen karhun tai villisian jäljityksessä toimiva koira on suurriistavirka-apuhenkilöille korvaamaton turvallisuustekijä.
Koiran kanssa on metsästetty Suomessa käytännössä yhtä kauan kuin täällä on ollut asukkaita. Se on edelleen keskeinen osa metsästyskulttuuria ja -harrastusta. Koiralle metsästys on erittäin luontaista toimintaa, jossa se pääsee käyttämään syntymässään saamiaan viettejä.
Kennelliiton arvion mukaan noin 100 000 koiraa kulkee omistajiensa mukana metsälle joka vuosi. Lisää koiran kanssa metsästämisestä voit lukea tästä Metsästäjäliiton uutisesta.
