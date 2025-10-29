Inosence Polyol vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen
Inosence Polyol Oy on erikoistunut polyesteripolyolien valmistukseen kierrätetystä PET-muovista polyuretaanieristeteollisuuden tarpeisiin. Yritys vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen 29.10.2025 Jyväskylässä, kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa.
Salolainen Inosence Polyol on vuonna 2016 perustettu yritys, joka auttaa konkreettisesti vähentämään muovijätteen määrää, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään eriste- ja rakennusteollisuuden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.
Yritys on luonut innovaation, joka uudistaa perinteisesti fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvaa toimialaa ja näyttää tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta.
– Yrityksen liiketoiminnan ytimessä on kiertotalous. Yritys hyödyntää käytettyä PET-muovijätettä ja muuttaa jätteeksi jäävän materiaalin arvokkaaksi resurssiksi. Toiminta osoittaa vahvaa kasvupotentiaalia ja kunnianhimoista asennetta: tavoitteena on saavuttaa merkittävä asema kansainvälisillä markkinoilla, Nordean Community & Employee Engagement Manager Marko Nieminen avaa valintaperusteluja.
Vastuullisuusteko-tunnustuksen saajan valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Niemisen lisäksi Nordean Startup & Growth -kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki ja Nordean Country Sustainability Lead Janne Fält. Tunnustuksen saaja valittiin 30 yrityksen joukosta.
Vastuullisuusteko-tunnustus jaetaan joka vuosi
Kasvu Open ja Nordea jakavat Vastuullisuusteko-tunnustuksen vuosittain kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin yhteydessä. Tunnustus on tapa osoittaa arvostusta yritykselle, jonka liiketoiminnassa vastuullisuusajattelulla on merkittävä rooli. Tunnustuksella halutaan osoittaa, että vastuullinen liiketoiminta on merkittävä kasvun ajuri.
Vastuullisuusteko-tunnustus on jaettu vuodesta 2021 alkaen.
- Vuonna 2021 tunnustuksen sai ekologisten paperipillien valmistaja Dolea Oy.
- Vuonna 2022 tunnustus myönnettiin työllistämispalveluja tuottavalle SunUra Oy:lle.
- Vuonna 2023 tunnustuksen vei maailman jokia puhdistava RiverRecycle
- Vuonna 2024 tunnustuksen sai pyöräedun palveluntarjoaja GoByBike.
LISÄTIEDOT
Ronja Ryyppö
Tehtaanjohtaja, Inosence Polyol
040 689 5962
ronja@inosence.com
Marko Nieminen
Community & Employee Engagement Manager, Nordea
marko.nieminen@nordea.com
050 575 6458
Inka Hyvönen
Kasvu Open
inka.hyvonen@kasvuopen.fi
050 570 3500
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Inka HyvönenAsiakkuuspäällikköPuh:050 570 3500inka.hyvonen@kasvuopen.co
Kuvat
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
