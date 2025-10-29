Kasvu Open

Inosence Polyol vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen

29.10.2025 18:35:00 EET | Kasvu Open | Tiedote

Jaa

Inosence Polyol Oy on erikoistunut polyesteripolyolien valmistukseen kierrätetystä PET-muovista polyuretaanieristeteollisuuden tarpeisiin. Yritys vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen 29.10.2025 Jyväskylässä, kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa. 

Inosence Polyolin tehdaspäällikkö Ronja Ryyppö.
Kuvassa Inosence Polyolin tehdaspäällikkö Ronja Ryyppö. / Kasvu Open

Salolainen Inosence Polyol on vuonna 2016 perustettu yritys, joka auttaa konkreettisesti vähentämään muovijätteen määrää, säästämään luonnonvaroja ja pienentämään eriste- ja rakennusteollisuuden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Yritys on luonut innovaation, joka uudistaa perinteisesti fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvaa toimialaa ja näyttää tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

– Yrityksen liiketoiminnan ytimessä on kiertotalous. Yritys hyödyntää käytettyä PET-muovijätettä ja muuttaa jätteeksi jäävän materiaalin arvokkaaksi resurssiksi. Toiminta osoittaa vahvaa kasvupotentiaalia ja kunnianhimoista asennetta: tavoitteena on saavuttaa merkittävä asema kansainvälisillä markkinoilla, Nordean Community & Employee Engagement Manager Marko Nieminen avaa valintaperusteluja. 

Vastuullisuusteko-tunnustuksen saajan valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Niemisen lisäksi Nordean Startup & Growth -kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki ja Nordean Country Sustainability Lead Janne Fält. Tunnustuksen saaja valittiin 30 yrityksen joukosta. 

Vastuullisuusteko-tunnustus jaetaan joka vuosi

Kasvu Open ja Nordea jakavat Vastuullisuusteko-tunnustuksen vuosittain kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin yhteydessä. Tunnustus on tapa osoittaa arvostusta yritykselle, jonka liiketoiminnassa vastuullisuusajattelulla on merkittävä rooli. Tunnustuksella halutaan osoittaa, että vastuullinen liiketoiminta on merkittävä kasvun ajuri.

 Vastuullisuusteko-tunnustus on jaettu vuodesta 2021 alkaen.

LISÄTIEDOT

Ronja Ryyppö
Tehtaanjohtaja, Inosence Polyol 
040 689 5962
ronja@inosence.com

Marko Nieminen
Community & Employee Engagement Manager, Nordea
marko.nieminen@nordea.com
050 575 6458

Inka Hyvönen
Kasvu Open
inka.hyvonen@kasvuopen.fi
050 570 3500

Avainsanat

kasvukasvu openvastuullisuusvastuullisuustekonordeainosence polyolyrittäjyysyrittäminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Inosence Polyolin tehdaspäällikkö Ronja Ryyppö.
Kuvassa Inosence Polyolin tehdaspäällikkö Ronja Ryyppö.
/ Kasvu Open
Lataa

Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat

Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta.  Lue lisää

Kasvu Open

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye