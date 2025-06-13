Psykologipäivät 2025 nostaa esiin psykologian roolin ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä

Psykologipäivät 2025 kokoaa yhteen psykologit, psykoterapeutit sekä muut mielenterveysalan ammattilaiset ja alojen opiskelijat keskustelemaan psykologityön nykytilasta ja tulevaisuudesta muuttuvassa yhteiskunnassa. Psykologipäivillä julkistetaan myös Vuoden psykologi 2025.

Psykologipäivillä ovat esillä myös monet niin yhteiskunnassa kuin psykologityön kentällä ajankohtaiset teemat. Oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman syventyy psykologin rooliin oikeusjärjestelmässä. Psykologian tohtori Ferdinand Garoff sekä työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Nina Lyytinen ja psykologi ja väitöskirjatutkija Veera Nieminen käsittelevät esityksissään psykologian ja psykologien roolia kriiseissä. Psykologi ja ohjelmistokehittäjä Olli Airola ja psykologian tohtori Katri Kanninen kertovat, miten tekoäly muokkaa asiantuntijatyön rajoja myös psykologiassa.

Mielenterveyspalveluiden kehittäminen näkyy myös laajasti Psykologipäivien ohjelmassa. Paneelikeskustelussa lasten ja nuorten terapiatakuusta paneudutaan siihen, miltä takuun toteutus eri puolilla Suomea näyttää. Panelisteina ovat hyvinvointialuejohtajat Ilkka Luoma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja Santeri Seppälä Etelä-Savon hyvinvointialueelta sekä toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta. Psykologian tohtori ja psykoterapeutti Jaakko Stenius puolestaan käsittelee mielenterveyden hoidon tuloksellisuutta. Lisäksi Psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Vera Gergov ottaa kantaa siihen, ovatko psykoterapiapalvelut Suomessa murroksessa – onko psykoterapian kysyntä todella laskenut tai tarve vähentynyt, vai onko palveluiden saatavuus parantunut?

Psykologipäivät Finlandia-talossa 30.–31.10.2025

Tutustu Psykologipäivien koko ohjelmaan.

Psykologipäivien vastuullisena järjestäjänä toimii Suomen Psykologiliitto. Median edustajat voivat päästä seuraamaan Psykologipäiviä sekä esittää puhujille haastattelupyyntöjä ottamalla yhteyttä viestintäpäällikkö Maria Mäkelään 040 521 6222, maria.makela@psyli.fi.