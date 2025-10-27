Liikenne katkaistaan Tukialansalmen sillalla Savitaipaleella 3.11. – 13.11.2025 väliseksi ajaksi
Sillan korjaus epäonnistui viime kesänä sillan kannen ja vesieristyksen osalta.
Viime kesänä sillankorjauskohteena ollutta Tukialansalmen siltaa (KaS-514) Savitaipaleella joudutaan korjaamaan sillan kannen vesieristyksen ja päällysteen osalta, koska kesällä suoritettu korjaustyö epäonnistui.
Tie 14777 eli Kuivasensaarentie katkaistaan liikenteeltä Tukialansillan kohdalta maanantaina 3.11.2025 klo 09.00 ja avataan liikenteelle viimeistään torstaina 13.11.2025 kello 18.00.
Liikenne ohjataan kiertotielle Korholantien (Mt 14775) ja Kurhilantien (Mt 14776) kautta. Kiertotien pituus noin 8,5 km. Kevyelle liikenteelle (jalankulku ja polkupyörät) on järjestetty työmaan ohi väliaikainen reitti. Kevyt liikenne ei pääsee kulkemaan 10.11–11.11.2025 työmaan ohi.
Yhteyshenkilöt
- Projektipäällikkö Esa Turpeinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 100
- Työmaapäällikkö ja liikennejärjestelyistä vastaava Harri Ala-Jääski, GRK Suomi Oy, p. 044 972 0669
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan Kaakkois-Suomessa lokakuun lopulla27.10.2025 09:45:17 EET | Tiedote
Kaakkois-Suomen maanteillä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, otetaan talvikauden alemmat nopeusrajoitukset käyttöön keskiviikkona 29.10.2025 alkaen.
Kaakkois-Suomessa oli syyskuun lopussa 16184 työtöntä työnhakijaa21.10.2025 08:15:48 EEST | Tiedote
Työttömien määrä Kaakkois-Suomessa kasvoi syyskuussa vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli vähemmän kuin vuosi sitten, mutta elokuusta määrä kasvoi. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi huomattavasti − eniten Kouvolan seudulla. Työpaikkailmoitusten määrä väheni Kotka-Haminan seutukunnassa, mutta lisääntyi muualla Kaakkois-Suomessa. Vain kahdeksan prosenttia työpaikoista oli kestoltaan yli vuoden pituisia. Kaikkien palveluiden osallistujamäärät laskivat.
Avustushakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 09:19:35 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Kasvumahdollisuuksia aurinkomaataloudesta ja ruukkien vetovoimasta9.10.2025 13:46:22 EEST | Tiedote
Heinä-syyskuussa 32 eri yritystä ja 21 kehittämishanketta saivat EU:n maaseuturahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kautta. Yritysten investointeihin ja kehittämistoimiin suunnattiin yhteensä hieman yli 200 000 euroa, kehittämishankkeisiin lähes 1,5 miljoonaa euroa.
ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon haussa loka–marraskuussa9.10.2025 09:24:07 EEST | Tiedote
Nyt on hyvä aika valmistautua tekemään avustushakemuksia. Avustukset ovat haussa 17.10.−1.12.2025. Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää perinnekorjauksiin ja sellaisten perinteisten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun, joilla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Saaristo-osakuntien saaristoalueiden perinnerakennusten ja kulttuurimaisemien hoitoon voidaan myöntää saariston ympäristön hoitoavustusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme