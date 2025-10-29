Jyväskylän yliopiston dekaanit kaudelle 2026–2029 valittu

Dekaaneiksi on nimetty seuraavat professorit:

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, professori Mika Lähteenmäki

Informaatioteknologian tiedekunta, professori Pasi Tyrväinen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, professori Vilma Luoma-aho

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, professori Marja-Kristiina Lerkkanen

Liikuntatieteellinen tiedekunta, professori Vesa Linnamo

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, professori Timo Sajavaara





"Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastaa tiedekunnan ja sen vastuulla olevien tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Dekaanit ovat yliopistossamme avainasemassa luomassa yhteisöllemme mahdollisuuksia laadukkaaseen toimintaan ja menestymiseen. Dekaaneilla on myös tärkeä rooli koko yliopiston tulevaisuuden suunnan määrittämisessä samalla, kun he toimivat tiedekuntien ja koko yliopiston sidoksena ja näkyvinä kasvoina yhteiskuntaan,” rehtori Jari Ojala sanoo.

”Jyväskylän yliopisto saa todella asiantuntevan, kokeneen ja motivoituneen dekaaniston johtamaan tiedekuntiamme. Yhdessä meillä on erinomaiset mahdollisuudet kehittää vahvaa, vaikuttavaa ja vetovoimaista Jyväskylän yliopistoa”, Ojala kertoo.



Katso dekaanien esittelyt: https://www.jyu.fi/fi/uutinen/jyvaskylan-yliopiston-dekaanit-kaudelle-2026-2029-valittu