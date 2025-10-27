Osuuskauppa Hämeenmaa

Nyt se on varmaa: Heinola saa oman Prisman

29.10.2025 14:21:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus ei ota Heinolan Prisman kaavasta haettua valituslupaa käsittelyyn. Uuden Prisman rakentaminen käynnistyy viimeistään vuodenvaihteessa.

Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi Prisman rakentamisen mahdollistavan Tähtiniementien kauppa-alueen kaavamuutoksen jo reilu vuosi sitten. Siitä kuitenkin valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen kesäkuussa. 

Hallinto-oikeuden päätöksestä haettiin vielä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta KHO ei sitä antanut. 

Pitkä saaga päätökseen 

Kaavamuutos mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen Heinolan Tähtiniemeen. Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto arvioi, että kaavan lainvoimaisuuden varmistumisessa menee reilu kuukausi. 

”Kun kaava saa lainvoiman, meillä on valmius edetä hyvinkin nopealla aikataululla. Rakentaminen alkaa arviolta vuodenvaihteen paikkeilla. Käymme seuraavaksi urakoitsijoiden kanssa lopulliset neuvottelut”, sanoo Vormisto. 

Tähtiniemeen rakennettavasta Prismasta on keskusteltu Heinolassa jo vuosia. Vormisto on tyytyväinen, kun pitkään vireillä ollut hanke pääsee vihdoin käynnistymään. 

”Se yllätti positiivisesti, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuli näin nopeasti.” 

Vormiston mukaan tavoitteena on, että Prisman lähelle suunnitellut ABC CarWash -autopesu ja ABC-kylmäasema saadaan avattua jo vuoden 2026 lopulla. 

Uuden Prisma Heinolan avajaisia päästään näillä näkymin viettämään vuoden 2027 keväällä. 

Satoja työpaikkoja Heinolaan 

Uusi Prisma työllistää jo rakentamisvaiheessa reilut 200 henkilöä, ja valmiin Prisman arvioidaan tuovan Heinolaan yli 100 kaupan alan työpaikkaa. 

Heinolan Prisman koko on suunnitelmien mukaan noin 10 000 kerrosneliömetriä. Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa. 

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

