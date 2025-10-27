Nyt se on varmaa: Heinola saa oman Prisman
Korkein hallinto-oikeus ei ota Heinolan Prisman kaavasta haettua valituslupaa käsittelyyn. Uuden Prisman rakentaminen käynnistyy viimeistään vuodenvaihteessa.
Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi Prisman rakentamisen mahdollistavan Tähtiniementien kauppa-alueen kaavamuutoksen jo reilu vuosi sitten. Siitä kuitenkin valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen kesäkuussa.
Hallinto-oikeuden päätöksestä haettiin vielä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta KHO ei sitä antanut.
Pitkä saaga päätökseen
Kaavamuutos mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen Heinolan Tähtiniemeen. Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto arvioi, että kaavan lainvoimaisuuden varmistumisessa menee reilu kuukausi.
”Kun kaava saa lainvoiman, meillä on valmius edetä hyvinkin nopealla aikataululla. Rakentaminen alkaa arviolta vuodenvaihteen paikkeilla. Käymme seuraavaksi urakoitsijoiden kanssa lopulliset neuvottelut”, sanoo Vormisto.
Tähtiniemeen rakennettavasta Prismasta on keskusteltu Heinolassa jo vuosia. Vormisto on tyytyväinen, kun pitkään vireillä ollut hanke pääsee vihdoin käynnistymään.
”Se yllätti positiivisesti, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuli näin nopeasti.”
Vormiston mukaan tavoitteena on, että Prisman lähelle suunnitellut ABC CarWash -autopesu ja ABC-kylmäasema saadaan avattua jo vuoden 2026 lopulla.
Uuden Prisma Heinolan avajaisia päästään näillä näkymin viettämään vuoden 2027 keväällä.
Satoja työpaikkoja Heinolaan
Uusi Prisma työllistää jo rakentamisvaiheessa reilut 200 henkilöä, ja valmiin Prisman arvioidaan tuovan Heinolaan yli 100 kaupan alan työpaikkaa.
Heinolan Prisman koko on suunnitelmien mukaan noin 10 000 kerrosneliömetriä. Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli VormistoToimitusjohtajaOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 358 8336olli.vormisto@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
Prisma Syke uudistui – yli 1 200 uutta tuotetta27.10.2025 14:45:00 EET | Tiedote
Lahden keskustassa sijaitseva Prisma Syke on uudistunut. Prisma Sykkeessä on nyt enemmän tilaa ja sujuvampaa asioida. Uudistukset mahdollistivat yli 1 200 uuden tuotteen tuomisen valikoimaan.
Nelipyörä ja A-Katsastus ovat sopineet liiketoimintakaupasta22.9.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Nelipyörä Oy ja A-Katsastus Oy ovat tehneet liiketoimintakaupan, jonka myötä Nelipyörän Lahden, Hämeenlinnan ja Seinäjoen katsastusliiketoiminta siirtyy A-Katsastukselle. Liiketoimintakauppa toteutuu 1.10.2025.
Nelipyörä Hyvinkää laajentaa ja palvelee huollon asiakkaita entistä paremmin11.9.2025 14:30:00 EEST | Tiedote
Nelipyörä Hyvinkäällä otettiin maanantaina 8. syyskuuta käyttöön huollon laajennustilat, jotka mahdollistavat entistä nopeamman ja sujuvamman palvelun.
Nelipyörä Seinäjoki avaa ovensa 1. syyskuuta1.9.2025 08:45:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama Nelipyörä Oy avaa uuden toimipaikan Seinäjoelle maanantaina 1.9.2025.
Lahden keskusta-Prisma uudistuu ja laajentaa valikoimaansa28.8.2025 14:20:00 EEST | Tiedote
Lahtelaisessa kauppakeskus Sykkeessä toimiva Prisma Syke saa syksyn aikana uuden, merkittävästi laajemman päivittäistavarapuolen valikoiman. Uudistuksilla pyritään vastaamaan yhä paremmin Prisman asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä parantamaan asiakaskokemusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme