Teoksen kevät 2026 – tutustu uutuuskirjoihimme!
Keväällä 2026 Teos julkaisee monipuolisen valikoiman kirjallisuutta, joka tarkastelee ihmistä ja maailmaa rohkeasti, tarkasti ja älykkäästi. Kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja lastenkirjojen tekijöiden joukossa on sekä kotimaisia huippunimiä että kansainvälisiä mestareita.
Teoksen kevään 2026 kirjakatalogi on julkaistu!
Kaunokirjallisuus
Teoksen kevään aloittaa maamme eturivin kirjailijoihin kuuluvan Leena Krohnin Näköisyys, joka on satiirinen ja tarkkanäköinen romaani katsomisen tavoista ja kuvien vallasta. Ilmestyy tammikuussa.
Tiina Rajamäen romaani Koulu on kertomus yhden opettajan romahduksesta mutta yhtä lailla koko suomalaisesta koulusta ja sen monista äänistä: opettajien puheista, konsulttien jargonista, mindfullnessohjaajan mantroista ja kännyköiden merkkiäänistä. Ilmestyy maaliskuussa.
Satu Taskisen romaani Rakastan vierasta tutkii rakkauden monimutkaisuutta ja ihmissuhteiden kivuliaita toistumiskaavoja. Voiko terapialla fiksata ihmisen kuntoon vai onko se vain yksi uskonto muiden joukossa? Ilmestyy maaliskuussa.
Maija Sirkjärven esikoisromaani Kiinteistö tutkii luokkaa, sivistystä ja moraalia modernin yhteiskunnan pinnan alla – omaperäisesti ja mustalla huumorilla. Ilmestyy maaliskuussa.
Dekkaristi Kari Häkämies viihdyttää romaanillaan Tappajapari, jossa rauhaisa eläkeläispariskunta tekee jalkajousilla henkirikoksen idyllisessä Pyhärannan kunnassa. Ilmestyy tammikuussa.
Kari Hukkilan Teidän musiikkinne liikkuu Itä-Helsingistä Euroopan historian polttopisteisiin – älykäs ja musiikillisesti sävykäs romaani ajastamme. Ilmestyy maaliskuussa.
Markku Paasosen Rikospaikka / Ilmestyskirja yhdistää proosarunoa ja visioita ekokatastrofista, uskosta ja kielestä. Ilmestyy tammikuussa.
Teos julkaisee keväällä myös käännöksiä maailmankirjallisuuden huipulta:
Nobel-voittaja László Krasznahorkain meditatiivinen romaani Seiobo tuolla alhaalla ilmestyy helmikuussa Minnamari Sinisalon taidokkaana suomennoksena, Robert Walserin klassikko Ryöväri (suom. Erkki Vainikkala) ilmestyy huhtikuussa ja Sally Salmisen rakastettu Katrina -romaani (suom. Juha Hurme) ilmestyy kovakantisena juhlapainoksen helmikuussa.
Tietokirjallisuus
Janne Saarikiven Kieli vie puolustaa pienten kielten monimuotoisuutta ja paikallisen ajattelun arvoa globaalin paineen alla. Ilmestyy maaliskuussa.
Michelle Amzalakin ja Tala Albannan Sydämellisin terveisin on gazalaisen ja israelilaisen nuoren naisen kirjeenvaihto sodan keskeltä – syvästi inhimillinen todistus dialogin mahdollisuudesta. Ilmestyy huhtikuussa.
Lena Huldénin, Touko Kauppisen ja Ika Österbladin Inisijät on yleistajuinen ja upeasti kuvitettu tietokirja, joka paljastaa kaiken, mitä et ehkä tiennyt haluavasi tietää hyttysistä. Miksi ihmeessä ne inisevät? Entä mitä hyötyä niistä on ekosysteemille? Ilmestyy huhtikuussa.
Wille Riekkisen Erävesien lumoissa yhdistää luontovalokuvauksen ja hengellisen pohdinnan rauhoittavaksi kokonaisuudeksi. Kirjassa on Seppo Sirkan upeat valokuvat. Ilmestyy helmikuussa.
Ruoan ystäville tarjolla on kaksi herkkua: Heikki Valkaman Okawari – Lisää japanilaista kotiruokaa (ilmestyy maaliskuussa) sekä huippukokki Jouni Toivasen Fermentointikirja, joka johdattaa hapattamisen ja säilömisen maailmaan (ilmestyy maaliskuussa).
Lasten- ja nuortenkirjat
Sanna Pelliccionin ja suufitanssija Safa Solatin Tyttö joka tahtoi tanssia on valloittava kuvakirja vapauden ja ilmaisun voimasta. Ilmestyy tammikuussa.
Sari Airolan Kaneli ja kisut on veikeä tarina erilaisuuden hyväksymisestä ja ystävyydestä perheen pienimmille lukijoille. Ilmestyy maaliskuussa.
Jenny Lucanderin, Hannah Lutzin, Ida Bergin ja Carina Frondénin Aida ja helleaalto käsittelee ilmastonmuutosta lapsen näkökulmasta, lempeän fantasian ja mielikuvituksen keinoin – toivoa unohtamatta. Ilmestyy maaliskuussa.
Tutustu katalogiin alla olevasta linkistä!
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Silja Massa, +358 40 708 1323, silja.massa@teos.fi
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
