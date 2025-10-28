Talousveden keittokehotus Karjalohjalla; Teilinummi, Koivurinne ja Särkijärvi

Talousveden keittokehotus Karjalohjalla; alueella Teilinummi, Koivurinne ja Särkijärvi

Tarkempi alue nähtävissä häiriökartalla: linkki keittokehotuksen häiriökartalle.

Suosittelemme talousveden keittämistä johtuen alueella sattuneesta putkirikosta. Kyseessä on varotoimenpide. Korjauksen jälkeen otamme vesinäytteen.

Tiedotamme keittokehotuksen päättymisestä, kun veden laatu on varmistettu. Keittokehotuksen arvioitu päättymisaika perjantaina 31.10.2025 klo 16 mennessä.

Keittokehotuksen aikana:

Kaikki juotavaksi ja ruuanlaittoon tarkoitettu vesi suositellaan keitettävän vähintään viisi minuuttia. Myös kahvi ja tee suositellaan valmistettavan keitetystä vedestä.

vähintään viisi minuuttia. Myös kahvi ja tee suositellaan valmistettavan keitetystä vedestä. Tiskaamiseen ja peseytymiseen voi käyttää suoraan hanasta tulevaa vettä. Astioiden on hyvä antaa kuivua kokonaan ennen niiden käyttöä.

Käsienpesun jälkeen käsiin voi hieroa käsidesiä.

Korjaustoimenpiteistä johtuen alueella on myös vedenjakelun keskeytys 29.10.2025. Lisätietoa häiriökartalla: linkki vesikatkon häiriökartalle.

Pahoittelemme häiriötä.

Lisätietoja:

Lohjan vesi- ja viemärilaitos, verkostomestari Asko-Pekka Pyrhönen, p. 044 369 5293.

