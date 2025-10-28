Talousveden keittokehotus Karjalohjalla; Teilinummi, Koivurinne ja Särkijärvi
Lohjan vesi- ja viemärilaitos tiedottaa koskien kaupungin vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä.
Talousveden keittokehotus Karjalohjalla; alueella Teilinummi, Koivurinne ja Särkijärvi
Tarkempi alue nähtävissä häiriökartalla: linkki keittokehotuksen häiriökartalle.
Suosittelemme talousveden keittämistä johtuen alueella sattuneesta putkirikosta. Kyseessä on varotoimenpide. Korjauksen jälkeen otamme vesinäytteen.
Tiedotamme keittokehotuksen päättymisestä, kun veden laatu on varmistettu. Keittokehotuksen arvioitu päättymisaika perjantaina 31.10.2025 klo 16 mennessä.
Keittokehotuksen aikana:
- Kaikki juotavaksi ja ruuanlaittoon tarkoitettu vesi suositellaan keitettävän vähintään viisi minuuttia. Myös kahvi ja tee suositellaan valmistettavan keitetystä vedestä.
- Tiskaamiseen ja peseytymiseen voi käyttää suoraan hanasta tulevaa vettä. Astioiden on hyvä antaa kuivua kokonaan ennen niiden käyttöä.
- Käsienpesun jälkeen käsiin voi hieroa käsidesiä.
Korjaustoimenpiteistä johtuen alueella on myös vedenjakelun keskeytys 29.10.2025. Lisätietoa häiriökartalla: linkki vesikatkon häiriökartalle.
Pahoittelemme häiriötä.
Lisätietoja:
Lohjan vesi- ja viemärilaitos, verkostomestari Asko-Pekka Pyrhönen, p. 044 369 5293.
Tilaa vesilaitoksen häiriötiedotteet
Tiedotamme tekstiviestillä joko etukäteen tai nopeasti äkillisen häiriön johdosta, jotta voit varautua siihen. Lähetämme tekstiviestin automaattisesti yli 16-vuotiaille asukkaille, joiden puhelinnumero ja osoite on julkinen.
Rekisteröi numerosi palveluun itse, jos
- puhelinliittymäsi on salainen/prepaid tai rekisteröity muuhun kuin kotiosoitteeseen (esim. työpuhelin tai kesämökki)
- olet kieltänyt operaattoriasi luovuttamasta numeroa/osoitettasi
Rekisteröidy täällä: lohja.fi/vesivuodot-ja-jakeluhairiot
Häiriökartta
Vesi- ja viemärilaitoksen tiedotteet suunnitelluista katkoksista ja äkillisistä häiriötilanteista julkaistaan häiriökartalla: Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen häiriökartta.
Lisätietoa kaupungin vesihuollosta
Avainsanat
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
