Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet marraskuun otteluihin julkaistaan keskiviikkona 5.11.
Huuhkajat kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.). Pikkuhuuhkajien EM-karsinnat jatkuvat Turussa, kun Suomi isännöi Romaniaa (14.11.) ja Kosovoa (18.11.).
Miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis nimeää joukkueensa Malta- ja Andorra-otteluihin keskiviikkona 5. marraskuuta.
Alle 21-vuotiaiden päävalmentaja Mika Lehkosuo nimeää samassa tilaisuudessa joukkueensa Romania- ja Kosovo-otteluihin.
Mediatilaisuus alkaa Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5) kello 13.15.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Huuhkajat kohtaa Maltan Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 14. marraskuuta kello 19.00 MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa.
Malta-ottelun jälkeen Huuhkajat tekee ensiesiintymisensä Tammelan Stadionilla Tampereella, kun Suomi isännöi Andorraa A-maaottelussa maanantaina 17. marraskuuta kello 19.00. Andorra-ottelu on Huuhkajille vuoden viimeinen.
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Malta (14.11.)
Akkreditointi A-maaotteluun Suomi – Andorra (17.11.)
Pikkuhuuhkajat kohtaa marraskuussa Romanian ja Kosovon EM-karsintaotteluissa Turussa Veritas Stadionilla. Romania-ottelu pelataan perjantaina 14. marraskuuta kello 17.00 ja Kosovo-ottelu tiistaina 18. marraskuuta kello 18.30.
Akkreditointi U21-EM-karsintaotteluihin Suomi - Romania (14.11.) & Suomi - Kosovo (18.11.)
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
