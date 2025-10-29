Suomen Palloliitto

Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet marraskuun otteluihin julkaistaan keskiviikkona 5.11.

29.10.2025 16:15:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Huuhkajat kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.). Pikkuhuuhkajien EM-karsinnat jatkuvat Turussa, kun Suomi isännöi Romaniaa (14.11.) ja Kosovoa (18.11.).

Miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis nimeää joukkueensa Malta- ja Andorra-otteluihin keskiviikkona 5. marraskuuta.

Alle 21-vuotiaiden päävalmentaja Mika Lehkosuo nimeää samassa tilaisuudessa joukkueensa Romania- ja Kosovo-otteluihin.

Mediatilaisuus alkaa Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5) kello 13.15.

Huuhkajat kohtaa Maltan Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 14. marraskuuta kello 19.00 MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa.

Malta-ottelun jälkeen Huuhkajat tekee ensiesiintymisensä Tammelan Stadionilla Tampereella, kun Suomi isännöi Andorraa A-maaottelussa maanantaina 17. marraskuuta kello 19.00. Andorra-ottelu on Huuhkajille vuoden viimeinen.

Pikkuhuuhkajat kohtaa marraskuussa Romanian ja Kosovon EM-karsintaotteluissa Turussa Veritas Stadionilla. Romania-ottelu pelataan perjantaina 14. marraskuuta kello 17.00 ja Kosovo-ottelu tiistaina 18. marraskuuta kello 18.30.

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

