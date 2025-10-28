Kesärauha julkisti ensimmäiset maistiaiset kesästä – Avaimen Punainen tiili 25v. juhlakeikka kruunaa kotimaisen huippukattauksen

Kesärauhan festivaaliristeily M/S Kesärauha järjestetään toistamiseen tammikuussa - laiva on lastattu täyteen upeita kotimaisia indieartisteja! 30.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomen rakastetuimpiin festivaaleihin lukeutuva Kesärauha laajenee jälleen Itämeren aalloille. M/S Kesärauha -festivaaliristeily järjestetään toistamiseen Viking Gracella, joka lähtee Turun Satamasta pe 30.1.2026. M/S Kesärauhan esiintyjäkattaus sisältää kotimaisen indie- ja vaihtoehtomusiikin isoimpia nimiä, nousevia artisteja sekä mielenkiintoisen comebackin. Töölön Ketterä palaa pitkältä tauolta villitsemään M/S Kesärauhan yleisöä. Mukana ovat myös tämän syksyn Vain Elämää -kaudella kansan syviä rivejä hurmaavat Vesta ja Jonna Tervomaa sekä uuden albuminsa alkuvuodesta julkaiseva näyttelijä-muusikko Malla. Tuoreimpina läpimurtoartisteina M/S Kesärauhassa nähdään pop-tähti Olga, indiepoppari Jaakko Kulta sekä kovassa nosteessa olevassa moderinin rapin ja hyperpopin yhdistelmää esittävä Louna0nline. M/S Kesärauha on myös paljon muuta kuin livekeikkoja. Viime kerralla koettiin muun muassa monipuolisia dj-settejä, musiikkiaiheista bingoa, levyraatia ja laivan karaokea. Festivaaliristeil