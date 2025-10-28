Kesärauha julkisti ensimmäiset maistiaiset kesästä – Avaimen Punainen tiili 25v. juhlakeikka kruunaa kotimaisen huippukattauksen
Turun linnan ainutlaatuisessa ympäristössä 12.–14.6.2026 juhlittava indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha julkaisee ensimmäiset esiintyjät ja käynnistää early bird –lipunmyynnin. Viime vuonna suuren suosion saanut joustavamman maksuajan tarjoava deposit-lippu tekee paluun. Festaritunnelmiin otetaan tammikuussa varaslähtö toista kertaa järjestettävällä M/S Kesärauha -risteilyllä.
Kesärauha käynnistää kesän festivaalikauden jo seitsemännen kerran. Turun Linnapuistossa 12.–14.6.2026 järjestettävän festivaalin ensimmäiset maistiaiset tulevasta kesästä ovat tällä kertaa kotimaisia artisteja. Kansainvälisiä artisteja ja lisää kotimaisia esiintyjiä tullaan julkistamaan lähiaikoina.
Kesärauhassa koetaan ensi kesänä äärimmäisen harvinainen hetki, kun Avain saapuu Linnanpuistoon esittämään kokonaisuudessaan legendaarisen Punainen tiili -albuminsa 25-vuotisjuhlakeikan. Sanomaltaan yhä ajankohtainen albumi on suomirapin kulmakivi ja genrensä merkittävin kotimainen julkaisu.
Avaimen lisäksi Kesärauhan ensimmäisiin julkistuksiin kuuluvat Antti Autio, diskovivahteisella pop-musiikillaan hurmaava Benjamin, Memphis-rappia ja R&B-soundeja yhdistelevä Senya, tämän hetken kiinnostavimpiin rap-kokoonpanoihin kuuluva good boys, uuden pitkäsoiton julkaiseva ja Suomen parhaan livebändin epävirallista titteliä kantava Ursus Factory, loppuunmyydyn kiertueen tähdet Emma & Matilda sekä nopeasti radioiden ja Spotifyn listoille noussut indie-folk -artisti Helmi Marleena.
“Rakastamme sitä, että voimme tarjota vuosittain ainutlaatuisia elämyksiä, jotka yhdistävät ihmisiä sukupolvikokemuksen tavoin. Avaimen Punainen tiili -juhlakeikka tulee olemaan monille musiikin ystäville yksi koko kesän odotetuimmista hetkistä. Seuraavissa julkistuksissa on luvassa myös kansainvälisiä nimiä”, kertoo Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.
Tammikuussa Kesärauha ottaa jo toistamiseen varaslähdön kesään M/S Kesärauha -festivaaliristeilyllä, jossa esiintymässä nähdään Vesta, Jaakko Kulta, Jonna Tervomaa, Malla, Olga, Lounaonline ja Töölön Ketterä.
KESÄRAUHA 12.–14.6.2026, Linnanpuisto, Turku
Avain - Punainen Tiili 25v. juhlakeikka
Antti Autio, Benjamin, emma & matilda, Ursus Factory,
good boys, helmi marleena, Senya + monia muita
Liput:
3pv Early Bird -liput – 159e (hinta voimassa su 9.11. klo 23.59 asti)
3pv Deposit – 29,90e varausmaksu (31.12.2025 mennessä) + 139,10e loppuosa (31.1.2026 mennessä)
Lisätietoa lipuista:
Early Bird –hinnat ovat voimassa su 9.11. klo 23.59 asti, jonka jälkeen hinnat nousevat 169 euroon. Deposit-lippu on joustava tapa hankkia 3pv Kesärauha-lippu maksamalla aluksi ainoastaan 29,90e varausmaksu. Loppuosa 139,10e tulee maksaa 31.1.2026 mennessä. Jälkimmäiseen osaan on mahdollista hyödyntää kulttuurietuuksia. Molempiin maksuihin lisätään Lippu.fi:n tilausmaksu 1,5e / lippu + 0,65% tilauksen hinnasta. M/S Kesärauha -festivaaliristeilylle ei myydä erikseen lippuja, vaan saat automaattisesti sisäänpääsyn varaamaasi hyttipaikkaa vastaan. Matkavaraukset M/S Kesärauhaan: vikingline.fi/kesarauha
Lisätiedot ja liput: www.kesarauha.fi www.lippu.fi/kesarauha
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pietu Sepponen
Promoottori
Sunborn Live
