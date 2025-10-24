Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko haluaa itärajalle vihreän muurin: “Luonto on suojellut Suomea ennenkin”
Vihreiden varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko pitää Risto Sulkavan “Green Barrier” -ehdotusta erinomaisena. Soiden lisäksi hän kiinnittäisi huomiota myös itäisen Suomen metsiin.
Suomen Kuvalehti uutisoi tänään keskiviikkona biologi Risto Sulkavan ajatuksesta, jolla itärajan soita ennallistamalla luotaisiin viisi kilometriä leveä “green barrier” -kaistale itärajan turvaksi. Ennallistetuista soista hyötyisivät paitsi luonnon monimuotoisuus ja Suomen hiilinielut, myös maanpuolustus.
Jenni Pitko kertoo kannattaneensa itärajalle painottuvaa suojelu- ja ennallistamispakettia jo pitkään. Vihreät ovat ajaneet vanhojen metsien suojelua sekä ennallistamistoimien kohdentamista itärajan tuntumaan niin täysistunnossa kuin valiokuntakäsittelyissäkin.
– Luonto on suojellut meitä ennenkin ja niin se voisi tehdä nytkin, jos vain annamme sille tilaa. Myös Ukrainassa todettiin suoalueiden arvo Venäjän hyökkäyksen torjunnassa aivan sodan alkuvaiheissa. Itä-Suomen suot on valitettavasti ojitettu pilalle, joten ennallistaminen olisi välttämätöntä, Pitko kuvailee.
Soiden lisäksi myös metsät, etenkin vanhat ja luonnontilaiset sellaiset, voisivat Pitkon mukaan toimia rajan turvaamisessa. Talousmetsissä on luonnonmetsiä vaivattomampaa liikkua. Suojelemalla itärajan metsiä voitaisiin turvata niiden elpymistä luonnontilaan. Metsäkoneiden ajoväylät kasvaisivat ennen pitkää umpeen.
Pitko muistuttaa, että Sulkavan ehdotuksen kaltaiset ekologiset käytävät ovat luonnolle ensiarvoisen tärkeitä. Ne edistäisivät myös Suomen tavoitteita ennallistamisasetuksen toimeenpanossa.
– Olen iloinen siitä, että ympäristöministeriön aloitteesta tätä vihreää muuria on jo lähdetty selvittämään ja edistämään. Seuraavalla hallituksella tulee olemaan mahdollisuus turvata kertaheitolla sekä maanpuolustusta että luontoa ja ilmastoakin, Pitko iloitsee.
Valtion maiden lisäksi Pitko tarkastelisi myös yksityisesti omistettuja alueita. Hän kaavailee puolustusministeriön alle perustettavaksi uutta itärajaan keskittyvää Helmi-ohjelmaa, josta yksityismailla tapahtuva suojelu ja ennallistaminen rahoitettaisiin. Panostukset luontoesteen rakentamiseksi tulisi hänen mukaansa huomioida myös Naton puolustusmenotavoitteessa.
– Uskon, että monelle suomalaiselle olisi kunnia-asia saada liittää oma metsänsä osaksi vihreää muuria, joka suojaa koko maata, Pitko lopettaa.
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: kulttuurin ja taiteen alennettu arvonlisäkanta tulee palauttaa24.10.2025 11:06:13 EEST | Tiedote
Vihreät julkaisi tänään 15 keinoa kulttuurin tekijöiden toimeentulon parantamiseksi. Kansanedustaja Krista Mikkonen korostaa, että kulttuurista pitää voida nauttia ympäri Suomen, mikä vaatii kulttuurin tekijöiden toimeentulon turvaamista.
Vihreiden Diarra kritisoi esitystä irtisanomissuojan heikentämisestä — Lisää syrjintää, vaikeuttaa perheellistymistä eikä edes paranna talouskasvua23.10.2025 15:08:08 EEST | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen, jolla helpotetaan työntekijän irtisanomista. Kansanedustaja ja työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Fatim Diarra (vihr.) kritisoi hallituksen esitystä.
Fatim Diarra: “Liian moni nainen joutuu edelleen kohtaamaan kontrollia ja häirintää, jopa takseissa”22.10.2025 13:31:32 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Fatim Diarra (vihr.) on huolissaan siitä, että naiset joutuvat toistuvasti kohtaamaan epäasiallista käytöstä ja jopa kontrollointia takseissa. Diarran mukaan kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan ilmiöstä, joka kertoo laajemmasta ongelmasta naisten asemasta ja heidän oikeudestaan elää vapaasti.
Vihreiden Forsgrén: Hallitus ei voi pakottaa hyvinvointialueita jättämään ihmisiä vaille hoitoa21.10.2025 14:37:00 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrénin mukaan hyvinvointialueita ei voi asettaa tilanteeseen, jossa ne joutuvat valitsemaan, laiminlyövätkö ne taloussääntöjä vai perustuslakia, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Krista Mikkonen: Teknologian tulee palvella ihmistä ja planeettaa, ei valvontaa ja valtaa21.10.2025 14:27:18 EEST | Tiedote
Eduskunnassa käsiteltiin tänään valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa. Vihreiden ryhmäpuheen piti tulevaisuusvaliokunnan jäsen Krista Mikkonen. Mikkonen korosti puheessaan, että jokainen päätös tänään joko vie meitä lähemmäksi tai loitommaksi halutusta tulevaisuudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme