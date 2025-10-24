Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko haluaa itärajalle vihreän muurin: “Luonto on suojellut Suomea ennenkin”

Fatim Diarra: “Liian moni nainen joutuu edelleen kohtaamaan kontrollia ja häirintää, jopa takseissa” 22.10.2025 13:31:32 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Fatim Diarra (vihr.) on huolissaan siitä, että naiset joutuvat toistuvasti kohtaamaan epäasiallista käytöstä ja jopa kontrollointia takseissa. Diarran mukaan kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan ilmiöstä, joka kertoo laajemmasta ongelmasta naisten asemasta ja heidän oikeudestaan elää vapaasti.