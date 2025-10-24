Vihreät - De Gröna

Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko haluaa itärajalle vihreän muurin: “Luonto on suojellut Suomea ennenkin”

29.10.2025 16:15:31 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreiden varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko pitää Risto Sulkavan “Green Barrier” -ehdotusta erinomaisena. Soiden lisäksi hän kiinnittäisi huomiota myös itäisen Suomen metsiin.

Suomen Kuvalehti uutisoi tänään keskiviikkona biologi Risto Sulkavan ajatuksesta, jolla itärajan soita ennallistamalla luotaisiin viisi kilometriä leveä “green barrier” -kaistale itärajan turvaksi. Ennallistetuista soista hyötyisivät paitsi luonnon monimuotoisuus ja Suomen hiilinielut, myös maanpuolustus.

Jenni Pitko kertoo kannattaneensa itärajalle painottuvaa suojelu- ja ennallistamispakettia jo pitkään. Vihreät ovat ajaneet vanhojen metsien suojelua sekä ennallistamistoimien kohdentamista itärajan tuntumaan niin täysistunnossa kuin valiokuntakäsittelyissäkin.

– Luonto on suojellut meitä ennenkin ja niin se voisi tehdä nytkin, jos vain annamme sille tilaa. Myös Ukrainassa todettiin suoalueiden arvo Venäjän hyökkäyksen torjunnassa aivan sodan alkuvaiheissa. Itä-Suomen suot on valitettavasti ojitettu pilalle, joten ennallistaminen olisi välttämätöntä, Pitko kuvailee.

Soiden lisäksi myös metsät, etenkin vanhat ja luonnontilaiset sellaiset, voisivat Pitkon mukaan toimia rajan turvaamisessa. Talousmetsissä on luonnonmetsiä vaivattomampaa liikkua. Suojelemalla itärajan metsiä voitaisiin turvata niiden elpymistä luonnontilaan. Metsäkoneiden ajoväylät kasvaisivat ennen pitkää umpeen.

Pitko muistuttaa, että Sulkavan ehdotuksen kaltaiset ekologiset käytävät ovat luonnolle ensiarvoisen tärkeitä. Ne edistäisivät myös Suomen tavoitteita ennallistamisasetuksen toimeenpanossa.

– Olen iloinen siitä, että ympäristöministeriön aloitteesta tätä vihreää muuria on jo lähdetty selvittämään ja edistämään. Seuraavalla hallituksella tulee olemaan mahdollisuus turvata kertaheitolla sekä maanpuolustusta että luontoa ja ilmastoakin, Pitko iloitsee.

Valtion maiden lisäksi Pitko tarkastelisi myös yksityisesti omistettuja alueita. Hän kaavailee puolustusministeriön alle perustettavaksi uutta itärajaan keskittyvää Helmi-ohjelmaa, josta yksityismailla tapahtuva suojelu ja ennallistaminen rahoitettaisiin. Panostukset luontoesteen rakentamiseksi tulisi hänen mukaansa huomioida myös Naton puolustusmenotavoitteessa. 

– Uskon, että monelle suomalaiselle olisi kunnia-asia saada liittää oma metsänsä osaksi vihreää muuria, joka suojaa koko maata, Pitko lopettaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye