Danfoss Drives ja LUT-yliopisto syventävät strategista yhteistyötään

VAASA – Taajuusmuuttajavalmistaja Danfoss Drives ja LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) ovat allekirjoittaneet toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen, joka virallistaa ja tiivistää osapuolten välisen pitkäaikaisen tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyön.
Sopimuksen tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita erityisesti tehoelektroniikan alalla yhdistämällä LUT-yliopiston akateemisen huippututkimuksen Danfossin vahvaan teolliseen osaamiseen ja markkinaymmärrykseen.
Yhteistyö on projektikohtaista ja keskittyy tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen. Se kattaa muun muassa yhteiset tutkimusprojektit, jotka saavat rahoitusta esimerkiksi Business Finlandin ja EU:n ohjelmista. Sopimus vahvistaa jo olemassa olevaa menestyksekästä yhteistyötä, josta esimerkkeinä ovat EU-rahoitteinen STEESMAT-hanke (Smart Transformer for Enhanced Efficiency and Sustainability in Maritime Transportation) ja projektit, joissa keskitytään taajuusmuuttajien ydinteknologian kehittämiseen.
"Tämä puitesopimus on meille strategisesti tärkeä askel. Kun maailmaa sähköistetään yhä enemmän, tehoelektroniikan ja tehonmuokkauksen merkitys kasvaa jatkuvasti", sanoo Danfoss Drivesin teknologiajohtaja Nicklas Södö. "LUT-yliopisto on alallamme arvostettu tutkimuskumppani, joka tuo meille uusinta tutkimustietoa ja näkemystä tulevaisuuden teknologioista. Yhdessä voimme nopeuttaa innovaatioiden syntyä ja vastata entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin."
Puitesopimus vahvistaa Danfossin "Fossil Free Future" -veturihanketta ja tukee myös Danfossin roolia Business Finlandin veturiohjelmissa, joiden tavoitteena on lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja Suomessa ja rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä ekosysteemejä. Yhteistyö tarjoaa LUT-yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia työskennellä konkreettisten teollisten haasteiden parissa ja kehittää omaa osaamistaan.
"Olemme erittäin iloisia voidessamme tiivistää yhteistyötämme Danfossin kaltaisen globaalin teknologiajohtajan kanssa", sanoo LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa. "Tämä sopimus antaa tutkijoillemme ja opiskelijoillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden soveltaa tutkimusta käytäntöön ja olla mukana luomassa kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Yhteistyö teollisuuden kanssa on elintärkeää sekä tutkimuksemme vaikuttavuudelle että tulevaisuuden osaajien kouluttamiselle."
Danfoss tekee aktiivisesti yhteistyötä useiden suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä tutkimuslaitosten, kuten VTT:n, kanssa. LUT-yliopiston kanssa solmittu puitesopimus on tärkeä osa tätä laajempaa kumppanuusverkostoa.
Danfoss lyhyesti
Danfoss on yhtiö, joka keskittyy kehittämään tekniikoita, joiden avulla voimme tulevaisuudessa saada enemmän aikaan käyttämällä vähemmän resursseja. Danfoss vastaa kasvaviin tarpeisiin eri aloilla, kuten rakentamisessa, ruoan tuotannossa, energian tehokkaassa käytössä ja ympäristöystävällisissä ratkaisuissa.
Danfossin tuotteita ja palveluita käytetään esimerkiksi jäähdytys-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmissä, moottorien ohjauksessa sekä liikkuvissa laitteissa, kuten työkoneissa ja autoissa. Lisäksi Danfoss on aktiivinen toimija uusiutuvan energian alalla ja osallistuu kaupunkien ja yhteisöjen kaukolämpöinfrastruktuurin kehittämiseen.
Danfoss-konserni työllistää noin 39 000 henkilöä ympäri maailmaa ja palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Suomessa Danfoss työllistää n. 1 100 henkilöä. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 9,7 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori on Tanskan Nordborgissa, ja Suomessa yhtiöllä on toimipisteitä Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella, Vaasassa ja Vantaalla.
LUT-yliopisto lyhyesti
LUT-yliopisto etsii ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisellaan. LUT raivaa tietä energiasiirtymässä ja luonnonvarojen kestävässä käytössä sekä auttaa yhteiskuntaa, teollisuutta ja liiketoimintaa uudistumaan datan, tutkimuksen ja koulutuksen avulla. LUT on kansainvälinen tiedeyhteisö, jonka kampukset sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa. Lut.fi
