Danfoss Drives ja LUT-yliopisto syventävät strategista yhteistyötään

Sopimuksen tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita erityisesti tehoelektroniikan alalla yhdistämällä LUT-yliopiston akateemisen huippututkimuksen Danfossin vahvaan teolliseen osaamiseen ja markkinaymmärrykseen.

Yhteistyö on projektikohtaista ja keskittyy tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen. Se kattaa muun muassa yhteiset tutkimusprojektit, jotka saavat rahoitusta esimerkiksi Business Finlandin ja EU:n ohjelmista. Sopimus vahvistaa jo olemassa olevaa menestyksekästä yhteistyötä, josta esimerkkeinä ovat EU-rahoitteinen STEESMAT-hanke (Smart Transformer for Enhanced Efficiency and Sustainability in Maritime Transportation) ja projektit, joissa keskitytään taajuusmuuttajien ydinteknologian kehittämiseen.

"Tämä puitesopimus on meille strategisesti tärkeä askel. Kun maailmaa sähköistetään yhä enemmän, tehoelektroniikan ja tehonmuokkauksen merkitys kasvaa jatkuvasti", sanoo Danfoss Drivesin teknologiajohtaja Nicklas Södö. "LUT-yliopisto on alallamme arvostettu tutkimuskumppani, joka tuo meille uusinta tutkimustietoa ja näkemystä tulevaisuuden teknologioista. Yhdessä voimme nopeuttaa innovaatioiden syntyä ja vastata entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin."

Puitesopimus vahvistaa Danfossin "Fossil Free Future" -veturihanketta ja tukee myös Danfossin roolia Business Finlandin veturiohjelmissa, joiden tavoitteena on lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja Suomessa ja rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä ekosysteemejä. Yhteistyö tarjoaa LUT-yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia työskennellä konkreettisten teollisten haasteiden parissa ja kehittää omaa osaamistaan.

"Olemme erittäin iloisia voidessamme tiivistää yhteistyötämme Danfossin kaltaisen globaalin teknologiajohtajan kanssa", sanoo LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa. "Tämä sopimus antaa tutkijoillemme ja opiskelijoillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden soveltaa tutkimusta käytäntöön ja olla mukana luomassa kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Yhteistyö teollisuuden kanssa on elintärkeää sekä tutkimuksemme vaikuttavuudelle että tulevaisuuden osaajien kouluttamiselle."

Danfoss tekee aktiivisesti yhteistyötä useiden suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä tutkimuslaitosten, kuten VTT:n, kanssa. LUT-yliopiston kanssa solmittu puitesopimus on tärkeä osa tätä laajempaa kumppanuusverkostoa.