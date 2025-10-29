Uusia ratkaisuja yksilölliseen lääketieteeseen – Oulun yliopistolle merkittävä EU-rahoitus proteiinitutkimukseen

Yhteensä 3 miljoonan euron suuruinen rahoitus on myönnetty proteiinitutkimukseen keskittyvälle RamanProSeq-hankkeelle, jota koordinoi Oulun yliopiston apulaisprofessori (tenure track), akatemiatutkija Jianan Huang.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen optinen teknologia yksittäisten proteiinimolekyylien sekvensointiin, mikä voi merkitä läpimurtoa proteomiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla.

Proteomiikka on tutkimusala, joka keskittyy proteomiin eli tietyn solun, kudoksen tai eliön tuottamien proteiinien kokonaisuuteen. Se tarkastelee, miten proteiinit muodostuvat, muuttuvat ja vaikuttavat toisiinsa esimerkiksi terveyden ja sairauksien yhteydessä.

Hankkeessa yhdistetään plasmonisia nanoporeteknologioita ja Raman-spektroskopiaa, joiden avulla proteiinien aminohappojärjestys voidaan lukea yksittäisen aminohapon tarkkuudella ja ilman merkkiaineita. Tämä tarjoaa aivan uudenlaista tarkkuutta proteiinien rakenteen ja toiminnan ymmärtämiseen. Käyttökohteita löytyy lääketieteen lisäksi myös maataloustieteistä ja biologisen tutkimuksen eri osa-alueilta.

”Teknologia tulee mullistamaan tavan, jolla analysoimme proteiineja. Erityistä potentiaalia sillä on yksilöllistetyssä lääketieteessä, sairauksien varhaisessa diagnostiikassa ja lääkekehityksessä. Pitkällä tähtäimellä kehittämämme teknologia voi nopeuttaa esimerkiksi syövän ja monien perinnöllisten sairauksien diagnostiikkaa ja seurantaa”, Huang kertoo.

Hankkeella on yhteiskunnallista merkitystä, sillä se tukee lääke- ja bioteknologiateollisuuden kasvua, vahvistaa innovaatiotoimintaa ja luo uusia korkean osaamisen työpaikkoja Euroopassa.

Oulun yliopiston lisäksi kansainvälisessä hankkeessa on mukana viisi eurooppalaista tutkimuslaitosta ja yliopistoa: Itä-Suomen yliopisto, Universidade Nova de Lisboa (Portugali), RWTH Aachen University (Saksa), Istituto Italiano di Tecnologia (Italia) ja Nottingham Trent University (Iso-Britannia).