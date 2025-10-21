Suomen Salibandyliitto ry

Suomen salibandymiehet Nyköpingin EFT-turnaukseen valittu

29.10.2025 17:12:03 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Suomen miesten maajoukkue Ruotsin Nyköpingissä 7. – 9.11. pelattavaan EFT-turnaukseen on valittu. Mukana on neljä ensikertalaista, ja Kevin Söderling nähdään Suomi-paidassa ensi kertaa sitten vuoden 2018.

Suomen miesten ja U19-miesten EFT-ottelut nähdään suorina SalibandyTV:ssä Risto Mutasen selostuksella. Yksittäisen ottelun hinta on 6,90 € ja kuusi Suomen ottelua sisältävän turnauspaketin 19,90 €. Katsomaan tästä

Suomi juhli viime joulukuussa Malmössä riemukkaasti MM-kultaa, ja prosessissa kohti MM2026-kotikisoja ja seuraavaa mestaruutta on nyt neljän uuden pelaajan vuoro näyttää osaamistaan. Maalivahti Teppo Liukkonen sekä kenttäpelaajista Tuomas HarjulaOtto Kilpi ja Eemil Äijälä pelaavat Nyköpingissä ensimmäiset maaottelunsa miesten Suomi-paidassa.

– Mieluusti nähdään nyt, miten he pärjäävät kansainvälisellä tasolla. Jokainen on osoittanut otteillaan tällä ja edellisellä kaudella, että pystyvät tekemisellään nostamaan joukkueensa tasoa ja tuottamaan tulosta, päävalmentaja Esa Jussila kertoo.
– Nyt nähdään, saadaanko sama ulos myös kansainvälisessä vauhdissa. Heiltä ei odoteta mitään sellaista, mitä he eivät olisi jo seurajoukkueessa näyttäneet osaavansa, ja valmennusjohdon ja muun joukkueen tehtävä on auttaa heitä pelaamaan oman osaamisensa tasolla.

Kahdenkymmenenkahden nimen poimiminen suomalaisten huippupelaajien joukosta oli tälläkin kertaa tutun vaikeaa.
– Pääsimme valitsemaan tosi laajasta huippupelaajien joukosta, ja voisi varmasti luetella 40 nimeä, jotka pystyvät tekemään omaa juttuaan myös kansainvälisissä peleissä.

Siinä missä naisten maajoukkue lähti omaan EFT-turnaukseensa äärimmäisenä kärkenä muut tavoitteet kuin pelien voittaminen, korostaa Esa Jussila myös jokaisen ottelun lopputulosta taululla.
– Kyllä me halutaan voittaa jokainen peli, ja jokainen valmistautuminen ja suunnitelma tehdään sen mukaan. Voittamisen tarkoituksen pitää olla koko ajan mukana, ja sen haluamme iskostaa myös pelaajien mieliin.

Voittamisen keinoina tulevat sitten pelin kehittämiseen liittyvät seikat.
– Nyt on tarkoitus tuoda sekä pallolliseen että pallottomaan peliin uusia juttuja ja tehdä peliä meillä suotuisaksi eri vaiheissa ottelua. Joukkueena voittamisen opetteluun kuuluu tunnistaa, millaista pelaamista tietyt hetket kansainvälisissä otteluissa vaativat eli milloin halutaan kentälle liikevaihtoa ja pelin virtausta ja milloin taas on tärkeä pysytellä pitempiä aikoja pallossa. Tähän mennessä olemme pystyneet pelaamaan pallolla kohtalaisen hyvin mutta tietynlainen tehokkuus on samalla puuttunut, ja nyt on mietitty muutamia juttuja, että saataisiin myös sitä tehokkuutta.

Päävalmentaja Jussila korostaa jokaisen kokoontumisen ja maaottelun tärkeyttä.
– Edellinen pelimme normaalilla rosterilla ja peliajalla oli viime MM-finaali, ja seuraavat maaottelut ovat luvassa syyskuussa 2026. Tapahtumia on valitettavan vähän, ja se aiheuttaa haastetta pelin kehittämiseen. Valmennuksella olisi totta kai kova halu tuoda kaikenlaista, mutta realismia on, että meillä on tulevassakin tapahtumassa kolme harjoitusta ja kolme peliä ja hankala tuoda kovin isoja uusia juttuja. Toki tässä on jo pari vuotta ehditty tehdä tiettyjä asioita tutuksi ja monessa ollaan jo samalla sivulla. Tavoite on, että jokaisessa tapahtumassa otettaisiin aina muutama askel eteenpäin. Ja kyllähän tässä ovat niin pelaajat kuin valmennuskin innoissaan päästä taas mittaamaan, missä mennään muita huippumaita vastaan.

Suomen ottelut Nyköpingin EFT-turnauksessa:

Pe 7.11.

Klo 11.00 Suomi–Tshekki (U19-miehet)
Klo 14.00 Suomi–Tshekki (miehet)

La 8.11.

Klo 14.00 Ruotsi–Suomi (U19-miehet)
Klo 17.00 Ruotsi–Suomi (miehet)

Su 9.11.

Klo 10.30 Sveitsi–Suomi (U19-miehet)
Klo 13.00 Sveitsi–Suomi (miehet)

Suomen joukkue:

# Maalivahdit ikä seura kasvattajaseura O M S P
91 Oskari Fälden 25 Floorball Thurgau (SUI) TPS 49 0 0 0
8 Teppo Liukkonen 21 SPV, Seinäjoki SB Welhot 0 0 0 0
Kenttäpelaajat
79 Juuso Ahola 22 Nokian KrP Karhut 23 23 18 41
22 Eemeli Akola 26 Växjö Vipers (SWE) Karhut 40 10 13 23
2 Aaro Astala 28 Floorball Köniz (SUI) Pakilan Visa 40 16 13 29
97 Riku Hakanen 24 SPV, Seinäjoki Woodcutters 5 1 2 3
51 Tuomas Harjula 29 Westend Indians, Espoo Pakilan Visa 0 0 0 0
71 Luukas Hyvärinen 20 Nokian KrP Tapanilan Erä 18 16 23 39
21 Heikki Iiskola 27 Växjö Vipers (SWE) SB Vantaa 14 16 6 22
86 Nico Jonaeson 31 Nokian KrP SCH 20 4 5 9
23 Otto Kilpi 23 Classic, Tampere FoSu 0 0 0 0
44 Mikko Laakso 27 Nokian KrP SCH 21 6 9 15
88 Alpo Laitila 23 Classic, Tampere Classic 30 12 11 23
81 Otto Lehkosuo 28 Westend Indians, Espoo Pakilan Visa 60 13 27 40
33 Miska Mäkinen 29 Floorball Köniz (SUI) Tikkurilan Tiikerit 26 4 15 19
70 Joona Rantala 26 Nokian KrP Taipalsaaren Kisa 50 35 36 71
15 Juho Repo 23 SPV, Seinäjoki Tikkurilan Tiikerit 5 4 4 8
20 Nico Salo 31 Classic, Tampere Classic 110 37 59 96
19 Kevin Söderling 29 Linköping IBK (SWE) HIFK 5 0 0 0
4 Konsta Tykkyläinen 27 Classic, Tampere Pirkkalan Pirkat 37 11 10 21
90 Waltteri Vesterinen 23 Oilers, Espoo TPS 22 12 14 26
78 Eemil Äijälä 22 Nurmon Jymy LNM 0 0 0 0
Esa Jussila Päävalmentaja
Antti Vartiainen Valmentaja
Jori Isomäki Valmentaja
Jarno Ihme Maalivahtivalmentaja
Juuso Kilpikoski Fysioterapeutti
Antti Ylinen Fysioterapeutti
Jari Oksanen Joukkueenjohtaja

