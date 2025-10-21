Suomen salibandymiehet Nyköpingin EFT-turnaukseen valittu

Suomen miesten ja U19-miesten EFT-ottelut nähdään suorina SalibandyTV:ssä Risto Mutasen selostuksella. Yksittäisen ottelun hinta on 6,90 € ja kuusi Suomen ottelua sisältävän turnauspaketin 19,90 €. Katsomaan tästä

Suomi juhli viime joulukuussa Malmössä riemukkaasti MM-kultaa, ja prosessissa kohti MM2026-kotikisoja ja seuraavaa mestaruutta on nyt neljän uuden pelaajan vuoro näyttää osaamistaan. Maalivahti Teppo Liukkonen sekä kenttäpelaajista Tuomas Harjula, Otto Kilpi ja Eemil Äijälä pelaavat Nyköpingissä ensimmäiset maaottelunsa miesten Suomi-paidassa.

– Mieluusti nähdään nyt, miten he pärjäävät kansainvälisellä tasolla. Jokainen on osoittanut otteillaan tällä ja edellisellä kaudella, että pystyvät tekemisellään nostamaan joukkueensa tasoa ja tuottamaan tulosta, päävalmentaja Esa Jussila kertoo.

– Nyt nähdään, saadaanko sama ulos myös kansainvälisessä vauhdissa. Heiltä ei odoteta mitään sellaista, mitä he eivät olisi jo seurajoukkueessa näyttäneet osaavansa, ja valmennusjohdon ja muun joukkueen tehtävä on auttaa heitä pelaamaan oman osaamisensa tasolla.

Kahdenkymmenenkahden nimen poimiminen suomalaisten huippupelaajien joukosta oli tälläkin kertaa tutun vaikeaa.

– Pääsimme valitsemaan tosi laajasta huippupelaajien joukosta, ja voisi varmasti luetella 40 nimeä, jotka pystyvät tekemään omaa juttuaan myös kansainvälisissä peleissä.

Siinä missä naisten maajoukkue lähti omaan EFT-turnaukseensa äärimmäisenä kärkenä muut tavoitteet kuin pelien voittaminen, korostaa Esa Jussila myös jokaisen ottelun lopputulosta taululla.

– Kyllä me halutaan voittaa jokainen peli, ja jokainen valmistautuminen ja suunnitelma tehdään sen mukaan. Voittamisen tarkoituksen pitää olla koko ajan mukana, ja sen haluamme iskostaa myös pelaajien mieliin.

Voittamisen keinoina tulevat sitten pelin kehittämiseen liittyvät seikat.

– Nyt on tarkoitus tuoda sekä pallolliseen että pallottomaan peliin uusia juttuja ja tehdä peliä meillä suotuisaksi eri vaiheissa ottelua. Joukkueena voittamisen opetteluun kuuluu tunnistaa, millaista pelaamista tietyt hetket kansainvälisissä otteluissa vaativat eli milloin halutaan kentälle liikevaihtoa ja pelin virtausta ja milloin taas on tärkeä pysytellä pitempiä aikoja pallossa. Tähän mennessä olemme pystyneet pelaamaan pallolla kohtalaisen hyvin mutta tietynlainen tehokkuus on samalla puuttunut, ja nyt on mietitty muutamia juttuja, että saataisiin myös sitä tehokkuutta.

Päävalmentaja Jussila korostaa jokaisen kokoontumisen ja maaottelun tärkeyttä.

– Edellinen pelimme normaalilla rosterilla ja peliajalla oli viime MM-finaali, ja seuraavat maaottelut ovat luvassa syyskuussa 2026. Tapahtumia on valitettavan vähän, ja se aiheuttaa haastetta pelin kehittämiseen. Valmennuksella olisi totta kai kova halu tuoda kaikenlaista, mutta realismia on, että meillä on tulevassakin tapahtumassa kolme harjoitusta ja kolme peliä ja hankala tuoda kovin isoja uusia juttuja. Toki tässä on jo pari vuotta ehditty tehdä tiettyjä asioita tutuksi ja monessa ollaan jo samalla sivulla. Tavoite on, että jokaisessa tapahtumassa otettaisiin aina muutama askel eteenpäin. Ja kyllähän tässä ovat niin pelaajat kuin valmennuskin innoissaan päästä taas mittaamaan, missä mennään muita huippumaita vastaan.

Lue myös: Suomen U19-miehet Nyköpingin EFT-turnaukseen valittu

Suomen ottelut Nyköpingin EFT-turnauksessa:

Pe 7.11.

Klo 11.00 Suomi–Tshekki (U19-miehet)

Klo 14.00 Suomi–Tshekki (miehet)

La 8.11.

Klo 14.00 Ruotsi–Suomi (U19-miehet)

Klo 17.00 Ruotsi–Suomi (miehet)

Su 9.11.

Klo 10.30 Sveitsi–Suomi (U19-miehet)

Klo 13.00 Sveitsi–Suomi (miehet)

Suomen joukkue: