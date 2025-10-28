Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.10.2025
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoista lukuvuosille 2026–2027 ja 2027–2028.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että suomenkielisen perusopetuksen lukiokoulutuksen lukuvuoden 2026–2027 syyslukukausi alkaa torstaina 13.8.2026 ja päättyy tiistaina 22.12.2026. Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2027 ja päättyy lauantaina 5.6.2027. Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy torstaina 11.2.2027. Suomenkielisen ja varhaiskasvatuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2026–2027 muuten samat kuin perusopetuksella ja lukiokoulutuksella, mutta esiopetuksen kevätlukukausi päättyy jo perjantaina 4.6.2027.
Lautakunta päätti, että suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2027–2028 syyslukukausi alkaa keskiviikkona 11.8.2027 ja päättyy keskiviikkona 22.12.2027. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2028 ja päättyy lauantaina 3.6.2028. Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy torstaina 10.2.2028. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2027–2028 muuten samat kuin perusopetuksella ja lukiokoulutuksella, mutta esiopetuksen kevätlukukausi päättyy jo perjantaina 2.6.2028.
Kasvun ja oppimisen lautakunta myös päätti, että suomenkielisillä peruskouluilla ja lukioilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä molempina lukuvuosina 2026–2027 ja 2027–2028. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi. Lautakunta merkitsi tiedoksi kyselyvastausten jakautumisen kesäloman myöhentämisestä toimialan teettämässä kyselyssä koulujen työ- ja loma-ajoista koskien lukuvuosia 2026–2027 ja 2027–2028.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Tapio Erma, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi
Kuvat
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2026: Lasten ja nuorten pääkaupunki satsaa kouluihin ja päiväkoteihin28.10.2025 15:02:18 EET | Tiedote
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2026 korostaa koulutusta ja kasvatusta, talouden tasapainottamisen välttämättömyyttä sekä hallittua ja kestävää kasvua.
Kaupunginhallitus: Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishankkeelle lisärahoitus27.10.2025 18:28:43 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus esittää hankkeen kustannusten korotuksen hyväksymistä. Hankkeen toteutuksen edellytyksenä on Espoon ja Helsingin valtuustojen päätökset.
Konserni- ja tilajaosto: Siirtokelpoiset päiväkodit edistävät investointiohjelman hankkeiden toteutumista27.10.2025 13:56:05 EET | Tiedote
Jaosto hyväksyi hankesuunnitelmat kolmelle siirtokelpoiselle päiväkodille. Siirtokelpoiset päiväkodit toteutetaan Pohjois-Tapiolaan, Olariin ja Kaitaalle ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.
Espoossa kokeillaan uutta tapaa järjestää taidekasvatusta päiväkodeissa27.10.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Espoon kaupunki kokeilee uutta tapaa järjestää taidekasvatusta kaupungin päiväkodeissa toimintavuoden 2025–2026 aikana. Taidekasvatusta järjestetään 5-vuotiaille lapsille yhteensä 60 Espoon kaupungin päiväkodissa kaikilla Espoon suuralueilla. Kaupunki pyrkii kokeilun avulla tuomaan eri taiteen alojen pedagogien toteuttaman taidekasvatuksen mahdollisimman monen lapsen saataville.
Makumatka Espoon kouluissa ja päiväkodeissa 29.10.202523.10.2025 16:31:14 EEST | Tiedote
Espoo Catering tempaisee kohteissaan makumatkalla, kun päiväkodeissa järjestetään Pyörykkäpäivä ja kouluissa Pitapäivä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme