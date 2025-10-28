Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.10.2025

29.10.2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoista lukuvuosille 2026–2027 ja 2027–2028.

Espoolaisia koululaisia ja opettaja katsovat luokassa sivua oppilaan koulukirjasta.
Espoon kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että suomenkielisen perusopetuksen lukiokoulutuksen lukuvuoden 2026–2027 syyslukukausi alkaa torstaina 13.8.2026 ja päättyy tiistaina 22.12.2026. Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2027 ja päättyy lauantaina 5.6.2027. Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy torstaina 11.2.2027. Suomenkielisen ja varhaiskasvatuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2026–2027 muuten samat kuin perusopetuksella ja lukiokoulutuksella, mutta esiopetuksen kevätlukukausi päättyy jo perjantaina 4.6.2027.   

Lautakunta päätti, että suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2027–2028 syyslukukausi alkaa keskiviikkona 11.8.2027 ja päättyy keskiviikkona 22.12.2027. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2028 ja päättyy lauantaina 3.6.2028. Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy torstaina 10.2.2028. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2027–2028 muuten samat kuin perusopetuksella ja lukiokoulutuksella, mutta esiopetuksen kevätlukukausi päättyy jo perjantaina 2.6.2028.

Kasvun ja oppimisen lautakunta myös päätti, että suomenkielisillä peruskouluilla ja lukioilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä molempina lukuvuosina 2026–2027 ja 2027–2028. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi. Lautakunta merkitsi tiedoksi kyselyvastausten jakautumisen kesäloman myöhentämisestä toimialan teettämässä kyselyssä koulujen työ- ja loma-ajoista koskien lukuvuosia 2026–2027 ja 2027–2028. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Tapio Erma, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen johtaja, p. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Espoon kaupunki
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.

Espoon kaupunki
