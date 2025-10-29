Dokport on Vuoden kasvuyritys 2025
Vuoden kasvuyritys on kotimainen etäterveyspalvelu Dokport, joka vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen suomalaisessa terveydenhuollossa. Yritys on perustettu vasta vuosi sitten ja on jo hoitanut yli 35 000 potilasta.
Helsinkiläinen Dokport on luonut eräänlaisen “lääkäreiden Woltin”, joka tarjoaa joustavamman tavan järjestää terveydenhuollon palveluja. Ratkaisu tukee sote-uudistuksen tavoitteita ja voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä yhteiskunnalle
– Dokport on uudenlainen alustatalouden edistäjä, joka tarjoaa nopean hoidon kuluttajille. Yrityksellä valtava kansainvälinen potentiaali, sillä EU:n yhdistyvä markkina tuo isoja, kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia tämän tyyliselle teknologia-alan yritykselle, tuomariston puheenjohtaja Unna Lehtipuu sanoo.
Dokport perustettiin, kun yritykset perustajat huomasivat, kuinka vaikeaa kansalaisten on päästä hoidon piiriin ja lääkärin vastaanotolle.
– Muut alat ovat hyödyntäneet teknologiaa nopeuttaakseen ja parantaakseen palvelujaan, mutta terveydenhuolto on jäänyt jälkeen. Tiesimme, että parempi ratkaisu on mahdollinen – sellainen, jossa potilas on etusijalla. Siksi loimme Dokportin, maksuttoman etälääkäripalvelun, joka poistaa jonot ja varmistaa, että jokainen voi saada lääkärin apua nopeasti ja helposti, riippumatta taloudellisesta tilanteestaan tai asuinpaikastaan, Dokportin missiossa sanotaan.
Vuoden kasvuyritys
Kasvu Open jakaa Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen vuosittain. Tunnustuksen saavalla yrityksellä on vahva kasvuhalu, motivoitunut tiimi sekä todistettu markkinapotentiaali ja näyttöjä kasvusta. Vuoden kasvuyritys valittiin kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025.
Tunnustuksen saajan valitsivat Katriina Anttila (toimitusjohtaja, advisor), Simo Kajaste (yrittäjä, advisor), Unna Lehtipuu (viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja), Janne Pöysti (uutispäällikkö) ja Vesa Riihimäki (Head of Startup & Growth, Nordea).
Tuomaristo antoi kunniamaininnan espoolaiselle Aurora Propulsion Technologiesille.
– Vahvassa kaupallistamisvaiheessa oleva Aurora osuu kansainväliseen trendiin. Yritys on onnistuessaan todellinen globaali menestystarina, joka pohjautuu suomalaiseen huipputeknologiaan, Lehtipuu perustelee.
Yleisön suosikki oli teollisen 3D-tulostuksen palveluntarjoaja 3DStep.
Lisätiedot
Anna Sipilä
Lääketieteellinen johtaja LL, LT, Dokport
040 767 0306
anna.sipila@dokport.com
Unna Lehtipuu
Tuomariston puheenjohtaja, Vuoden kasvuyritys
050 571 0199
unna.lehtipuu@framillafinland.fi
Jaana Seppälä
Toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Kuvat
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open
Anna-Stiina Boström on Vuoden sparraaja 202529.10.2025 18:40:00 EET | Tiedote
Vuoden sparraaja on pirkanmaalainen Anna-Stiina Boström. Hän on sparrannut yrittäjiä vuodesta 2020. Viiden vuoden aikana Boström on tavannut yli 50 yritystä, ja saanut poikkeuksellisen paljon kiitosta yrittäjiltä. Vuoden sparraajan valitsi Kasvu Open.
Inosence Polyol vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen29.10.2025 18:35:00 EET | Tiedote
Inosence Polyol Oy on erikoistunut polyesteripolyolien valmistukseen kierrätetystä PET-muovista polyuretaanieristeteollisuuden tarpeisiin. Yritys vastaanotti Vastuullisuusteko 2025 -tunnustuksen 29.10.2025 Jyväskylässä, kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa.
Tässä ovat Vuoden kasvuyritys 2025 -finalistit16.10.2025 15:21:52 EEST | Tiedote
Kasvu Open valitsee vuosittain kymmenen yritystä kisaamaan Vuoden kasvuyritys -tittelistä. Tämän vuoden TOP 10 on maantieteellisesti sekä toimialojen ja kasvuvaiheen osalta ilahduttavan monipuolinen. Vuoden kasvuyritys valitaan ja julkistetaan Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025 Jyväskylässä.
Mediakutsu: Kenestä Vuoden kasvuyritys? Tervetuloa kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaaliin 29.10.20259.10.2025 07:30:00 EEST | Kutsu
Vuoden kasvuyritys 2025 valitaan keskiviikkona 29. lokakuuta Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä. Vuoden kasvuyritys -kisa antaa kasvot kasvutahtoisille pk-yrityksille, jotka luovat liiketoimintaa ja työpaikkoja Suomeen. TOP 10 -finalistit julkaistaan 16.10.2025.
Yritysten kasvun jarruna kaupallistamisosaaminen8.10.2025 12:52:08 EEST | Tiedote
Suomalaisten pk-yritysten kasvu ei tyrehdy ideoiden puutteeseen, vaan niiden kaupallistamiseen. Erityisesti myynnin ja markkinoinnin puutteelliset resurssit jarruttavat kehitystä, selviää Kasvu Openin syksyn 2025 “Näkymiä pk-yritysten kasvusta” -julkaisusta. Näkymiä pk-yritysten kasvusta 1/2025 julkaistaan keskiviikkona 8.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme