Dokport on Vuoden kasvuyritys 2025

29.10.2025 18:55:00 EET | Kasvu Open | Tiedote

Vuoden kasvuyritys on kotimainen etäterveyspalvelu Dokport, joka vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen suomalaisessa terveydenhuollossa. Yritys on perustettu vasta vuosi sitten ja on jo hoitanut yli 35 000 potilasta.

Dokport perustettiin, kun yritykset perustajat huomasivat, kuinka vaikeaa kansalaisten on päästä hoidon piiriin ja lääkärin vastaanotolle. Kuvassa Dokportin lääketieteellinen johtaja Anna Sipilä. / Kasvu Open

Helsinkiläinen Dokport on luonut eräänlaisen “lääkäreiden Woltin”, joka tarjoaa joustavamman tavan järjestää terveydenhuollon palveluja. Ratkaisu tukee sote-uudistuksen tavoitteita ja voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä yhteiskunnalle

– Dokport on uudenlainen alustatalouden edistäjä, joka tarjoaa nopean hoidon kuluttajille. Yrityksellä valtava kansainvälinen potentiaali, sillä EU:n yhdistyvä markkina tuo isoja, kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia tämän tyyliselle teknologia-alan yritykselle, tuomariston puheenjohtaja Unna Lehtipuu sanoo.

Dokport perustettiin, kun yritykset perustajat huomasivat, kuinka vaikeaa kansalaisten on päästä hoidon piiriin ja lääkärin vastaanotolle. 

– Muut alat ovat hyödyntäneet teknologiaa nopeuttaakseen ja parantaakseen palvelujaan, mutta terveydenhuolto on jäänyt jälkeen. Tiesimme, että parempi ratkaisu on mahdollinen – sellainen, jossa potilas on etusijalla. Siksi loimme Dokportin, maksuttoman etälääkäripalvelun, joka poistaa jonot ja varmistaa, että jokainen voi saada lääkärin apua nopeasti ja helposti, riippumatta taloudellisesta tilanteestaan tai asuinpaikastaan, Dokportin missiossa sanotaan.

Vuoden kasvuyritys

Kasvu Open jakaa Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen vuosittain. Tunnustuksen saavalla yrityksellä on vahva kasvuhalu, motivoitunut tiimi sekä todistettu markkinapotentiaali ja näyttöjä kasvusta. Vuoden kasvuyritys valittiin kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 29.10.2025.

Tunnustuksen saajan valitsivat Katriina Anttila (toimitusjohtaja, advisor), Simo Kajaste (yrittäjä, advisor), Unna Lehtipuu (viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja), Janne Pöysti (uutispäällikkö) ja Vesa Riihimäki (Head of Startup & Growth, Nordea).

Tuomaristo antoi kunniamaininnan espoolaiselle Aurora Propulsion Technologiesille.

– Vahvassa kaupallistamisvaiheessa oleva Aurora osuu kansainväliseen trendiin. Yritys on onnistuessaan todellinen globaali menestystarina, joka pohjautuu suomalaiseen huipputeknologiaan, Lehtipuu perustelee. 

Yleisön suosikki oli teollisen 3D-tulostuksen palveluntarjoaja 3DStep.

Lisätiedot

Anna Sipilä
Lääketieteellinen johtaja LL, LT, Dokport
040 767 0306
anna.sipila@dokport.com

Unna Lehtipuu
Tuomariston puheenjohtaja, Vuoden kasvuyritys
050 571 0199
unna.lehtipuu@framillafinland.fi

Jaana Seppälä
Toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi

/ Kasvu Open
Aurora Propulsion Technologiesin toimitusjohtaja Pekka Blomberg
Tuomaristo antoi kunniamaininnan espoolaiselle Aurora Propulsion Technologiesille. Kuvassa Auroran toimitusjohtaja Pekka Blomberg.
/ Kasvu Open
