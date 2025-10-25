Westend Indians karkasi sitkeältä TPS:ltä
Westend Indians nappasi kauden yhdeksännen voittonsa, kun se kukisti illan ainoassa kamppailussa vieraissa TPS:n lopulta 6-2. Vielä kolme minuuttia ennen loppua oli eroa kuitenkin ollut vain yksi maali.
Westend Indians näytti alussa jo karkaavan, kun Jere Niemelän pommi takayläkulmaan sai jatkokseen Tatu Havulan onnistuneen rangaistuslaukauksen ja Samuli Junnilan 3–0-maalin. Toisen erän puolivälissä oli kuitenkin kotijoukkueen vuoro. TPS:n yli 95 minuutin maaliton vaellus katkesi Alex Eklundin lähietäisyydeltä nostamaan kavennukseen, ja puolitoista minuuttia myöhemmin Veikko Paajanen laukoi isännät jo maalin päähän Eero Jalon toimiessa jälleen syöttäjänä.
TPS:n tasoitusyritykset pysähtyivät viimeistään hyvin torjuneeseen Indians-vahti Nemo Sipilään, ja ottelun lopussa ennakkosuosikki karkasi. Maalille hiipinyt Tuomas Harjula nosti kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua vieraille neljännen maalin, minkä jälkeen Samuli Junnila ehti vielä osua ensin tyhjiin ja sitten hattutempun täyteen ronkkimalla TPS-vahti Olli Kuisman alta loppunumerot.
Indians nousi voitollaan tasapisteisiin ottelun enemmän pelanneen sarjakärki SPV:n kanssa.
Sarja jatkuu torstaina samassa Kupittaan palloiluhallissa ottelulla FBC Turku–Classic.
