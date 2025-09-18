Merus Powerilta tärkeä lanseeraus – uutta sähkövarastoteknologiaa Pohjoismaissa

Merus Power on toteuttanut ensimmäisen verkkoa luovan (grid-forming) sähkövaraston Pohjoismaissa. Valkeakoskella käyttöön otettu 30 MW/36 MWh:n sähkövarasto täyttää Fingridin suurten verkkoa luovien sähkövarastojen vaatimukset. Teknologian toimivuus on hyväksytty ja todennettu simulointien ja vaativien kenttätestien avulla Fingridin toimesta. Verkkoa luovat sähkövarastot kykenevät itsenäisesti tukemaan verkkoa häiriö- ja vikatilanteissa. Sähkövarasto vahvistaa sähköverkon vakautta ja mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen sähköverkossa.

"Olemme ylpeitä siitä, että Merus Power on ensimmäisenä Pohjoismaissa toteuttanut verkkoa luovan sähkövaraston. Tämä saavutus osoittaa suomalaisen tuotekehityksen ja osaamisen huipputason sekä sen, että voimme vastata energiamurroksen tuomiin uusiin vaatimuksiin nopeasti ja luotettavasti. Myös huoltovarmuus ja kyberturvallisuus ovat keskeisiä arvoja toiminnassamme, sillä sähkövarastot ovat osa kriittistä infrastruktuuria. Tämä projekti vahvistaa asemaamme merkittävänä eurooppalaisena sähkövarastotoimijana ja vie meitä eteenpäin strategiamme mukaisesti kohti entistä kestävämpää ja turvallisempaa energiajärjestelmää”, kertoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala.

"Tämä Pohjoismaissa kehitetty ensimmäinen sähköverkkoa luova sähkövarasto on tärkeä askel kohti entistäkin puhtaampaa ja joustavampaa sähköjärjestelmää. On hienoa, että sähköjärjestelmään tulee tällaisia uusia teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa sähköjärjestelmän luotettavaa toimintaa ja mahdollistaa uusiutuvan energian kasvua verkossa. Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä teknologiakehittäjien kanssa ja katsoo avoimesti tulevaisuuteen", kommentoi Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj.

Merus Power toimi hankkeessa kehittäjänä, myyjänä ja EPC-toimittajana, vastaten koko projektista aina luvituksesta ja suunnittelusta laitevalmistukseen, toimitukseen ja käyttöönottoon saakka. Yhtiön sähkövarastojen taustalla on Suomessa kehitetty, yhtiön oma teknologia. Panostus grid-forming-kehitykseen täydentää Merus Powerin laiteratkaisuja sekä edistää teknologiajohtajuutta. Hankkeen asiakas on sveitsiläinen energiayhtiö Alpiq, jolle tämä hanke on myös ensimmäinen grid-forming-sähkövarasto. Projekti vahvistaa Alpiqin asemaa joustoratkaisujen tarjoajana Euroopan sähkömarkkinoilla ja tukee uusiutuvan energian kasvua.

“Ensimmäinen verkkoa luova sähkövarasto on meille merkittävä virstanpylväs. Hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten yhteistyö ja innovaatio voivat vauhdittaa vihreää siirtymää. Me Alpiqilla tuomme ylpeästi osaamisemme joustaviin ratkaisuihin, jotka tukevat puhtaampaa energiatuotannon tulevaisuutta. Vaativasta tuotekehityksestä huolimatta järjestelmä toimitettiin etuajassa, mikä on huomattava saavutus Merus Powerilta. Se heijastaa myös kaikkien osapuolten vahvaa sitoutumista”, sanoo Lukas Gresnigt, Alpiqin kansainvälinen johtaja ja johtoryhmän jäsen.

Merus Powerin sähkövarastoissa huoltovarmuus on korkealla tasolla myös globaaleissa kriisitilanteissa, sillä yhtiö on eurooppalainen toimija ja valmistus tapahtuu Suomessa. Lisäksi tietoturvallisuus on keskeinen osa laiteratkaisuja, sillä sähkövarastot ovat osa kriittistä infrastruktuuria. Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Pohjoismaiden johtavista sähkövarastotoimijoista. Projekti osoittaa, miten sähkövarastot voivat tukea sähköjärjestelmän vakautta ja huoltovarmuutta sekä mahdollistaa uusiutuvan energian entistä laajemman hyödyntämisen.