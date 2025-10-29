HSL-sovellus ja hsl.fi-verkkosivut toimivat jälleen normaalisti
Microsoft Azure -palvelun laajan häiriön vuoksi myös HSL:n digitaalisissa palveluissa oli häiriöitä keskiviikkoiltana. Häiriöt HSL:n palveluissa olivat ohi noin klo 23.
HSL-sovellus, hsl.fi-verkkosivut ja Reittiopas toimivat jälleen normaalisti. HSL-sovelluksesta ja Lippukaupasta voi ostaa lippuja tavalliseen tapaan.
HSL:n digitaalisissa palveluissa esiintyi häiriöitä keskiviikkoiltana 29.10. noin klo 18-23 Microsoft Azure -palvelun laajan häiriön vuoksi. Tämä vaikutti HSL-sovelluksen, hsl.fi-verkkosivujen ja Reittioppaan toimintaan eikä lippuja voinut ostaa kaikista kanavista normaalisti.
Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
Häiriöt HSL-sovelluksessa ja hsl.fi-verkkosivuilla jatkuvat edelleen Microsoftin laajan tietoliikennehäiriön vuoksi29.10.2025 22:11:35 EET | Tiedote
HSL-sovellus ja hsl.fi-verkkosivut eivät toimi normaalisti Microsoft Azure -palvelun laajan häiriön vuoksi. HSL-sovelluksessa ja Lippukaupassa esiintyy ongelmia lippujen ostamisessa. Myös Reittioppaassa esiintyy häiriöitä. Häiriöt HSL:n digitaalisissa palveluissa havaittiin keskiviikkona 29.10. hieman klo 18 jälkeen, ja ne jatkuvat vielä noin kymmeneltä illalla. Häiriön kestosta ei ole toistaiseksi aika-arviota.
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028: HSL panostaa laadukkaisiin matkaketjuihin työmaista huolimatta29.10.2025 11:30:00 EET | Tiedote
HSL:n toimintaan vaikuttavat tulevina vuosina useat suuret työmaat, ja lisäksi kuntayhtymän operointi- ja infrakustannukset kasvavat. Samaan aikaan joukkoliikenteen laatu kuitenkin myös paranee, kun muun muassa Laajasalon ratikkayhteys ja Espoon kaupunkirata valmistuvat. Nämä asiat käyvät ilmi HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2026–2028 (TTS), jonka hyväksymistä HSL:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle.
Kaupunkipyörillä poljettiin tällä kaudella yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa – pyöriin oltiin jälleen tyytyväisiä29.10.2025 08:56:19 EET | Tiedote
Kaupunkipyöräkausi päättyy 31.10. Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien 10. kaudella poljettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa, ja kaupunkipyöräilijöiden määrä kasvoi edelliseen kauteen verrattuna. Viikon ja päivän käyttöoikeuksiin oli ennätyksellinen kiinnostus, ja niitä ostettiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Kaupunkipyörien käyttäjät niin Helsingissä ja Espoossa kuin Vantaalla olivat tyytyväisiä pyöriin. Helsingissä ja Espoossa on ensi kaudella käytössä tutut pyörät, Vantaalla kaupunkipyöräpalvelu on jäämässä tauolle.
Muutoksia lippujen hintoihin vuodenvaihteessa28.10.2025 12:00:07 EET | Tiedote
HSL:n hallitus päätti tänään nostaa lippujen hintoja vuodenvaihteessa keskimäärin 3,1 prosenttia. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan vahvistamaan hinnat, joten kerromme tarkat hinnat myöhemmin erikseen. Samalla hallitus päätti hyväksyä HSL:n esityksen kertalippujen vuorokauden hintakatosta, jolla voimme helpottaa matkustamista ja kannustaa yhä useamman valitsemaan joukkoliikenteen matkalleen. Hintakaton ansiosta kertalipuilla matkustava asiakas maksaa tulevaisuudessa enintään vuorokausilipun hinnan verran vuorokaudessa. Hintakatto tulee käyttöön vaiheittain ja sen tarkemmasta aikataulusta kerrotaan myöhemmin. Tarkoitus on ottaa se käyttöön ensimmäisenä lähimaksulla ostetuissa kertalipuissa.
HSL:n hallituksen päätöksiä 28.10.202528.10.2025 11:59:57 EET | Päätös
HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 28. lokakuuta. Hallitus käsitteli muun muassa vuoden 2025 talousarvion muutoksia ja vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen, vahvisti ensi vuoden matkalippujen hinnat ja hinnoitteluperiaatteet sekä hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme