HSL-sovellus ja hsl.fi-verkkosivut toimivat jälleen normaalisti

Kaupunkipyörillä poljettiin tällä kaudella yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa – pyöriin oltiin jälleen tyytyväisiä 29.10.2025 08:56:19 EET | Tiedote

Kaupunkipyöräkausi päättyy 31.10. Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien 10. kaudella poljettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa, ja kaupunkipyöräilijöiden määrä kasvoi edelliseen kauteen verrattuna. Viikon ja päivän käyttöoikeuksiin oli ennätyksellinen kiinnostus, ja niitä ostettiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Kaupunkipyörien käyttäjät niin Helsingissä ja Espoossa kuin Vantaalla olivat tyytyväisiä pyöriin. Helsingissä ja Espoossa on ensi kaudella käytössä tutut pyörät, Vantaalla kaupunkipyöräpalvelu on jäämässä tauolle.