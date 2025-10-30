Ikäihmisten palveluihin suunnitellaan muutoksia – tavoitteena palvelujen yhdenmukaisuus koko alueella

Pohteen ikäihmisten palveluihin esittämät muutossuunnitelmat kohdistuvat ikä- ja omaishoitokeskuksen sekä kotiin annettavien palvelujen palvelualueisiin.

Ikä- ja omaishoitokeskuksen toiminnassa tarkastellaan vastuuyksiköitä, omaishoitokeskuksen roolia, palvelutarpeenarvioinnin keskittämistä ja gerontologisen sosiaalityön organisoitumista.

Suunnitelmana on sijoittaa palveluohjaus ja tukipalvelut, ikäneuvola sekä päivätoiminta vastuuyksiköihin uudella tavalla. Palvelualueelle perustetaan suunnitelman mukaan uusi gerontologisen sosiaalityön yksikkö. Omaishoitokeskus toimii jatkossa omana yksikkönään ja palvelee kaikenikäisiä. Omaishoidon palveluohjaus keskittyy suunnitelmien mukaan ikäkeskuksen palveluohjaukseen. Näin asiakas saisi jatkossa palveluohjausta ja palvelutarpeen arvioinnin samasta paikasta.

Kotiin annettavien palvelujen osalta suunnitelmissa tarkastellaan ostopalvelujen, kotikuntoutuksen, etäkotihoidon ja kotihoidon järjestämistä. Tavoitteena on esimerkiksi yhdistää digi- ja etähoitokeskukset yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin keskusten toimintaa voidaan kehittää vaikuttavasti ja joustavasti. Kotikuntoutuksen osalta suunnitelmissa on yhdistää nykyiset kahdeksan vastuuyksikköä neljäksi.

Kotihoidon esihenkilöiden vastuualueita uudelleen järjestetään huomioiden kotihoidon 24/7 toiminta ja yöaikaisen kotihoidon turvaaminen koko Pohteen alueella. Muutoksen tavoitteena on esihenkilötyön ja vastuiden selkiyttäminen sekä vastuuyksikköjen kokojen tasaaminen. Lisäksi perustetaan uusi vastuuyksikkö: kotiin annettavien palvelujen ostopalvelut.

Muutoksilla on henkilöstövaikutuksia

Suunnitelmat edellyttävät työntekopaikkojen, työssäkäyntialueiden ja osalta työaikamuotojen tarkastelua. Alkavien yhteistoimintaneuvottelujen kohteena on yhteensä enintään 350 henkilöä. Näille henkilöille tullaan ensisijaisesti tarjoamaan työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle tai viranhaltijalle voidaan tarjota muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole tarjota tai henkilö ei ota vastaan tarjottua työtä, syntyy työnantajalle irtisanomisperuste.

Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 29.10.2025 ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa. Muutoksia lähdetään toteuttamaan vuoden 2026 alusta.