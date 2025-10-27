Pohjois-Pohjanmaan taloudessa pientä vireytymistä – kasvua odotetaan vuonna 2026
Talouden matalasuhdanne on kestänyt Pohjois-Pohjanmaalla pitkään. Alkuvuonna 2025 talouskasvu on ollut yhä vaimeaa, joskin pientä vireytymistä on ollut havaittavissa. Esimerkiksi useissa teollisuusyrityksissä on saatu tarjouspyyntöjä kasvavalla tahdilla ja tilauksiakin toimitetaan aiempaa enemmän. Suhdannekäänteen ajankohdasta ei ole tarkkaa näkymää, mutta vuonna 2026 taloudellisen aktiivisuuden uskotaan kasvavan. Inflaation ja korkojen laskut edistävät investointien ja yksityisen kulutuksen kasvua.
Matalasuhdanne on näkynyt Pohjois-Pohjanmaalla eniten teollisuuden ja rakentamisen aloilla. Palvelualoilla tilanne on ollut vakaampi. Puhtaan siirtymän klusterissa, erityisesti energiatuotannossa, on runsaasti hankkeita valmistelussa ja toteutuksessa. Iso osa hankkeista toteutuu kuitenkin vasta lähivuosina. Tarve varautua puolustuksellisesti lisää liiketoimintapotentiaalia Pohjois-Pohjanmaankin yrityksille.
Matalasuhdanteen aikana työttömien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla laajasti eri aloilla ja ammattiryhmissä. Avoimia työpaikkoja on ollut tarjolla vuonna 2025 vähän verrattuna aiempiin vuosiin. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapaino on parantunut maakunnassa. Monilla aloilla työmarkkinatilanne on pääosin tasapainossa eli avoimia työpaikkoja on kohtuullisesti suhteessa työnhakijoihin. Osassa ylitarjonnan ammattiryhmiä tilanne helpottuu talouskäänteen seurauksena (mm. moni rakennusalan ja teollisuuden ammatti).
Vuoden 2026 alkupuoliskolla talouden kasvuvauhti ei tue vielä merkittävästi työllisyyden kasvua. On mahdollista, että työttömien määrä (ml. lomautetut) on ensi keväänä syksyä 2025 korkeammalla tasolla. Työvoiman kysynnän uskotaan lisääntyvän ensi vuoden aikana ja syksyllä 2026 tilanne elinkeinoissa ja työmarkkinoilla on jo syksyä 2025 valoisampi.
Työ- ja elinkeinoministeriön 30.10.2025 julkistama ”Alueelliset kehitysnäkymät” -raportti sisältää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman katsauksen maakunnan päätoimialojen ja työmarkkinoiden tilanteesta sekä arvion lähitulevaisuuteen. Raportti löytyy osoitteesta https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat. Katsauksen valmistelussa hyödynnetään mm. tilastoja, talous- ja suhdanneraportteja sekä syksyllä koottua Pohjois-Pohjanmaan eri alojen ja toimijoiden asiantuntijatietoa.
Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 673 9472
