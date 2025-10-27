Jyväskylän Mattilanpeltoon rakentuu uusi Attendo-koti ikäihmisille

Uuden hoivakodin omistaa Northern Horizonin hallinnoima kiinteistörahasto, ja sen suunnittelusta sekä rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti. Attendo toimii hoivakodin palveluntuottajana ja vuokralaisena.

Osittain kolmikerroksiseen hoivakotiin tulee ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkoja yhteensä 60. Jokaisesta kerroksesta löytyy oma keittiö-, ruokailu- ja oleskelutila sekä aputiloja. Lisäksi hoivakotiin tulee saunaosasto ja henkilökunnan tiloja.

Kooltaan hoivakoti on noin 2 800 m². Hoivakodissa on panostettu viihtyisään piha-alueeseen, josta löytyy erilaisia oleskelualueita, muistopuutarha, pergola, marjapensaita, viherkasveja ja istutusallas asukkaiden omille istutuksille.



“Olemme innoissamme uudesta hoivakotihankkeestamme, joka tulee täydentämään erinomaisesti nykyistä hoivakotiverkostoamme. Uusi ja moderni hoivakoti on ennen kaikkea turvallinen koti ikääntyneille, jossa ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja auttaa asukkaita heidän jokapäiväisessä elämässään", kertoo aluejohtaja Simo Saaranen Attendolta.

“Olemme yhdessä tulevien käyttäjien kanssa suunnitelleet tiloista toimivat ja viihtyisät niin tulevien asukkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi tyylikäs puuverhoiltu hoivakoti istuu puutalovaltaiselle alueelle upeasti. On hienoa päästä jälleen toteuttamaan laadukkaat, kestävät ja kustannustehokkaat tilat tärkeän alueellisen palvelun tuottamiseen”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Karjula Laptilta.

"Northern Horizon haluaa olla mukana mahdollistamassa laadukkaita ja pitkäikäisiä hoivaratkaisuja, jotka tukevat ikääntyneiden hyvinvointia ja kestävän rakentamisen periaatteita. Jyväskylän uusi hoivakoti on erinomainen esimerkki vastuullisesta sijoittamisesta, joka tuottaa sekä yhteiskunnallista että taloudellista arvoa – kohteelle tavoitellaan BREEAM In-Use Excellent -sertifikaattia”, kertoo sijoitusjohtaja Jannika Kankare Northern Horizonilta.

Lisätiedot

Simo Saaranen, aluejohtaja, Attendo, p. 040 550 7358, simo.saaranen@attendo.fi