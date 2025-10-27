Attendo

Jyväskylän Mattilanpeltoon rakentuu uusi Attendo-koti ikäihmisille

30.10.2025 10:18:00 EET | Attendo | Tiedote

Jyväskylässä Mattilanpellon kaupunginosassa on alkanut lokakuussa uuden Attendo-kodin rakentaminen. 60-paikkainen hoivakoti valmistuu Keljonkadulle suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2026.

Havainnekuva: Uuleo Arkkitehdit
Uuden hoivakodin omistaa Northern Horizonin hallinnoima kiinteistörahasto, ja sen suunnittelusta sekä rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti. Attendo toimii hoivakodin palveluntuottajana ja vuokralaisena. 

Osittain kolmikerroksiseen hoivakotiin tulee ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkoja yhteensä 60. Jokaisesta kerroksesta löytyy oma keittiö-, ruokailu- ja oleskelutila sekä aputiloja. Lisäksi hoivakotiin tulee saunaosasto ja henkilökunnan tiloja. 

Kooltaan hoivakoti on noin 2 800 m². Hoivakodissa on panostettu viihtyisään piha-alueeseen, josta löytyy erilaisia oleskelualueita, muistopuutarha, pergola, marjapensaita, viherkasveja ja istutusallas asukkaiden omille istutuksille. 
 
“Olemme innoissamme uudesta hoivakotihankkeestamme, joka tulee täydentämään erinomaisesti nykyistä hoivakotiverkostoamme. Uusi ja moderni hoivakoti on ennen kaikkea turvallinen koti ikääntyneille, jossa ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja auttaa asukkaita heidän jokapäiväisessä elämässään", kertoo aluejohtaja Simo Saaranen Attendolta. 

“Olemme yhdessä tulevien käyttäjien kanssa suunnitelleet tiloista toimivat ja viihtyisät niin tulevien asukkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi tyylikäs puuverhoiltu hoivakoti istuu puutalovaltaiselle alueelle upeasti. On hienoa päästä jälleen toteuttamaan laadukkaat, kestävät ja kustannustehokkaat tilat tärkeän alueellisen palvelun tuottamiseen”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Karjula Laptilta. 

"Northern Horizon haluaa olla mukana mahdollistamassa laadukkaita ja pitkäikäisiä hoivaratkaisuja, jotka tukevat ikääntyneiden hyvinvointia ja kestävän rakentamisen periaatteita. Jyväskylän uusi hoivakoti on erinomainen esimerkki vastuullisesta sijoittamisesta, joka tuottaa sekä yhteiskunnallista että taloudellista arvoa – kohteelle tavoitellaan BREEAM In-Use Excellent -sertifikaattia”, kertoo sijoitusjohtaja Jannika Kankare Northern Horizonilta. 

Simo Saaranen, aluejohtaja, Attendo, p. 040 550 7358, simo.saaranen@attendo.fi 

Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäj

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun ja terapian tarpeessa oleville. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Yli 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Lue lisää: www.attendo.fi

