Tervetuloa Viisas investointi: vaikuttavuusperusteisuus lasten ja nuorten palveluissa -seminaariin 6.11.2025

Viisas investointi -seminaari tarjoaa ratkaisuja ja uusia ideoita suunnan muuttamisesta Suomen johtavilta asiantuntijoilta. Seminaari järjestetään 6.11.2025 klo 9–15.30 Helsingin Paasitornissa. Siihen voi osallistua myös etänä striimin välityksellä. Toimittajat ovat tervetulleita mukaan! Pyydämme ilmoittautumista etukäteen.



Seminaarissa pohditaan, miksi lasten, nuorten ja perheiden tulisi saada tukea vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti ja mikä on vaikuttavuuden yhteiskunnallinen hyötypotentiaali. Voiko vaikuttavuusperusteisuus ja vaikuttavuusperusteinen hankinta olla inhimillinen ja kuitenkin taloudellinen keino käänteen tekemiseen?

– Ennakointi, vaikuttavuusperusteisuus ja vaikuttavuusperusteinen hankinta ovat mahdollisuuksia käänteen tekemiseen palvelujärjestelmässä, sanoo hankepäällikkö Riikka Westman Lastensuojelun Keskusliitosta.

Uudenlainen tapa saada vaikuttavia palveluita ja taloudellista säästöä!

Päivän aikana pohditaan ratkaisuvaihtoehtoja, puhutaan kustannuksista ja annetaan tilastofaktaa. Puhujia ovat muun muassa toimitusjohtaja Tiina Ristikari (Väestöliitto), professori Tomi Mäki-Opas (UEF), apulaisprofessori Elina Aaltio (Tampereen yliopisto), johtava asiantuntija Timo Ståhl (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) sekä toimitusjohtaja Petri Hilli (QSA). Keskustelemassa ovat myös kansanedustajat Matias Mäkynen (SDP), Hanna Sarkkinen (Vasemmistoliitto) ja Hilkka Kemppi (Keskusta). Lisäksi sekä keskustelijoissa että yleisössä on hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjiä ja viranhaltijoita sekä lapsiperheiden ja nuorten palvelujen, vaikuttavuuden ja talouden asiantuntijoita. Tilaisuuden juontaa Baba Lybeck.

– Vaikuttavuusperusteisuus on avain kokonaistaloudelliseen toimintaan, jossa hyvinvointia lisätään taloudellisesti kestävällä tavalla. Se haastaa nykyisen toimintamallin, jossa leikkauksilla haetaan lyhyen aikavälin säästöjä ymmärtämättä kokonaisuutta, tiivistää toimitusjohtaja Petri Hilli.

Tilaisuuden järjestävät Lastensuojelun Keskusliitto/Lapset ja nuoret SIB-ohjelma sekä S-Pankki. Kumppaneina mukana ovat Diakonissalaitos/Vamos, Icehearts, Nuorten Ystävät, SOS-Lapsikylä, Jyväskylän kaupunki, Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja antavat:



Hankepäällikkö, Riikka Westman

riikka.westman@lskl.fi

040 575 9115

Hankekoordinaattori, Aino Akinyemi

aino.akinyemi@lskl.fi

044 493 5114

