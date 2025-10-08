Tervetuloa Viisas investointi: vaikuttavuusperusteisuus lasten ja nuorten palveluissa -seminaariin 6.11.2025
Keskustelu hyvinvointiyhteiskunnan niukkenevista resursseista käy kuumana. Säästötoimet ovat kohdentuneet myös lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Olisiko aika puhua tehokkuuden ja säästöjen sijaan vaikuttavuudesta?
Viisas investointi -seminaari tarjoaa ratkaisuja ja uusia ideoita suunnan muuttamisesta Suomen johtavilta asiantuntijoilta. Seminaari järjestetään 6.11.2025 klo 9–15.30 Helsingin Paasitornissa. Siihen voi osallistua myös etänä striimin välityksellä. Toimittajat ovat tervetulleita mukaan! Pyydämme ilmoittautumista etukäteen.
Seminaarissa pohditaan, miksi lasten, nuorten ja perheiden tulisi saada tukea vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti ja mikä on vaikuttavuuden yhteiskunnallinen hyötypotentiaali. Voiko vaikuttavuusperusteisuus ja vaikuttavuusperusteinen hankinta olla inhimillinen ja kuitenkin taloudellinen keino käänteen tekemiseen?
– Ennakointi, vaikuttavuusperusteisuus ja vaikuttavuusperusteinen hankinta ovat mahdollisuuksia käänteen tekemiseen palvelujärjestelmässä, sanoo hankepäällikkö Riikka Westman Lastensuojelun Keskusliitosta.
Uudenlainen tapa saada vaikuttavia palveluita ja taloudellista säästöä!
Päivän aikana pohditaan ratkaisuvaihtoehtoja, puhutaan kustannuksista ja annetaan tilastofaktaa. Puhujia ovat muun muassa toimitusjohtaja Tiina Ristikari (Väestöliitto), professori Tomi Mäki-Opas (UEF), apulaisprofessori Elina Aaltio (Tampereen yliopisto), johtava asiantuntija Timo Ståhl (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) sekä toimitusjohtaja Petri Hilli (QSA). Keskustelemassa ovat myös kansanedustajat Matias Mäkynen (SDP), Hanna Sarkkinen (Vasemmistoliitto) ja Hilkka Kemppi (Keskusta). Lisäksi sekä keskustelijoissa että yleisössä on hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjiä ja viranhaltijoita sekä lapsiperheiden ja nuorten palvelujen, vaikuttavuuden ja talouden asiantuntijoita. Tilaisuuden juontaa Baba Lybeck.
– Vaikuttavuusperusteisuus on avain kokonaistaloudelliseen toimintaan, jossa hyvinvointia lisätään taloudellisesti kestävällä tavalla. Se haastaa nykyisen toimintamallin, jossa leikkauksilla haetaan lyhyen aikavälin säästöjä ymmärtämättä kokonaisuutta, tiivistää toimitusjohtaja Petri Hilli.
Tilaisuuden järjestävät Lastensuojelun Keskusliitto/Lapset ja nuoret SIB-ohjelma sekä S-Pankki. Kumppaneina mukana ovat Diakonissalaitos/Vamos, Icehearts, Nuorten Ystävät, SOS-Lapsikylä, Jyväskylän kaupunki, Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Lisätietoja antavat:
Hankepäällikkö, Riikka Westman
riikka.westman@lskl.fi
040 575 9115
Hankekoordinaattori, Aino Akinyemi
aino.akinyemi@lskl.fi
044 493 5114
Lue lisää:
Juuli HurskainenJohtaja, viestintä ja vaikuttaminenLastensuojelun KeskusliittoPuh:0503533480juuli.hurskainen@lskl.fi
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien ja lastensuojelun laadun puolesta. Lapset ja nuoret SIB -ohjelman tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tuottaa ehkäiseviä palveluita yhdistämällä kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi.
