Tietoloikka Mynälahden valuma-alueen yhteistyössä – ympäristötietoportaali palvelee päättäjiä ja asukkaita
Mynälahdesta ja sen valuma-alueesta on tehty ympäristötietoportaali. Se palvelee seutukunnan asukkaita, yrityksiä ja kesäasukkaita hahmottamaan Mynälahden osana Saaristomeren suojelua. Portaali löytyy osoitteesta mynalahti.fi .
– Mynälahti-portaali on ensimmäinen laatuaan ja se osoittaa, kuinka merkittävä alue vesistönsuojelun kannalta Mynälahden valuma-alue on. Mynälahdesta on tulossa monivuotisen EU-rahoitteisen ACWA Life -suurhankkeen yksi viidestä demonstraatioalueesta, mikä nostaa sen Varsinais-Suomessa tulevassa hankerahoituksessa keskeiseen asemaan, sanoo Mynälahtiyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Alho.
Ympäristötietoportaalissa on yli 50 erilaista ympäristötietopistettä, joissa kuvataan veden tilaa, vesistönkunnostuksen saavutuksia, tulevia tarpeita ja haasteita. Portaali on kehitetty ELY-keskuksen, Saaristomeren suojelurahaston ja Turun Ammattikorkeakoulun rahoittamana. Ammattikorkeakoulun lisäksi portaalin tuottamisessa ovat toimineet MTK:n Varsinais-Suomen piirin paikallisyhdistykset, Eurofacts Oy ja lukuisat paikalliset aktiivit, muun muassa Livonsaaren kyläyhdistys.
Ympäristötietoportaali on toteutettu Lounaistiedon karttapalvelua hyödyntäen. Ympäristötietoportaali kokoaa Mynälahden valuma-alueelta laajasti ja yksityiskohtaisesti tutkimustietoa ja ajankohtaistietoa, jotka hyödyttävät asukkaita, kuntia ja yhteisöjä.
Valuma-alue koostuu Nousiaisten, Pöytyän, Laitilan, Vehmaan, Taivassalon, Mynämäen, Maskun ja Naantalin kunnista. Valuma-alueella on noin 55 000 asukasta. Hankkeessa on tehty läheistä yhteistyötä ja tiedontuotantoa valuma-alueen kuntien kanssa, erityisesti Maskun, Mynämäen ja Naantalin kanssa.
Mynälahden valuma-alueen ympäristötietopisteisiin voi tutustua osoitteessa www.mynalahti.fi.
Lisätietoja antavat:
Pekka Alho, pekka.alho@turkuamk.fi, puhelin 044 907 4598
Anders Blom, anders.blom@eurofacts.fi, puhelin 0400 523 409
Noora Haukijärvi, noora.haukijarvi@turkuamk.fi, puhelin 050 598 1614
Paavo Myllymäki, paamyl@outlook.com, puhelin 040 582 8261
Avainsanat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mynälahtiyhdistys ry
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme