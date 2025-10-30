Tietoloikka Mynälahden valuma-alueen yhteistyössä – ympäristötietoportaali palvelee päättäjiä ja asukkaita

– Mynälahti-portaali on ensimmäinen laatuaan ja se osoittaa, kuinka merkittävä alue vesistönsuojelun kannalta Mynälahden valuma-alue on. Mynälahdesta on tulossa monivuotisen EU-rahoitteisen ACWA Life -suurhankkeen yksi viidestä demonstraatioalueesta, mikä nostaa sen Varsinais-Suomessa tulevassa hankerahoituksessa keskeiseen asemaan, sanoo Mynälahtiyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Alho.

Ympäristötietoportaalissa on yli 50 erilaista ympäristötietopistettä, joissa kuvataan veden tilaa, vesistönkunnostuksen saavutuksia, tulevia tarpeita ja haasteita. Portaali on kehitetty ELY-keskuksen, Saaristomeren suojelurahaston ja Turun Ammattikorkeakoulun rahoittamana. Ammattikorkeakoulun lisäksi portaalin tuottamisessa ovat toimineet MTK:n Varsinais-Suomen piirin paikallisyhdistykset, Eurofacts Oy ja lukuisat paikalliset aktiivit, muun muassa Livonsaaren kyläyhdistys.

Ympäristötietoportaali on toteutettu Lounaistiedon karttapalvelua hyödyntäen. Ympäristötietoportaali kokoaa Mynälahden valuma-alueelta laajasti ja yksityiskohtaisesti tutkimustietoa ja ajankohtaistietoa, jotka hyödyttävät asukkaita, kuntia ja yhteisöjä.

Valuma-alue koostuu Nousiaisten, Pöytyän, Laitilan, Vehmaan, Taivassalon, Mynämäen, Maskun ja Naantalin kunnista. Valuma-alueella on noin 55 000 asukasta. Hankkeessa on tehty läheistä yhteistyötä ja tiedontuotantoa valuma-alueen kuntien kanssa, erityisesti Maskun, Mynämäen ja Naantalin kanssa.

Mynälahden valuma-alueen ympäristötietopisteisiin voi tutustua osoitteessa www.mynalahti.fi.

Lisätietoja antavat:

Pekka Alho, pekka.alho@turkuamk.fi, puhelin 044 907 4598

Anders Blom, anders.blom@eurofacts.fi, puhelin 0400 523 409

Noora Haukijärvi, noora.haukijarvi@turkuamk.fi, puhelin 050 598 1614

Paavo Myllymäki, paamyl@outlook.com, puhelin 040 582 8261



