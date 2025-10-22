Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

EVA: Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti niin israelilaisiin kuin palestiinalaisiinkin, mutta konfliktin ratkaisu jakaa kansaa

31.10.2025 06:01:00 EET | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote

Suomalaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti sekä tavallisiin israelilaisiin että palestiinalaisiin, mutta näkemykset Israelin toiminnasta ja Palestiinan tunnustamisesta jakaantuvat rajusti oikeisto- ja vasemmistopuolueiden kannattajien välillä.

EVAn tuoreen syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan neljä viidestä (80 %) suhtautuu Hamasin hallintoon kielteisesti ja 63 prosenttia näkee Israelin hallituksen kielteisessä valossa. Sen sijaan tavallisiin israelilaisiin (61 %) ja palestiinalaisiin (60 %) likimain yhtä moni suomalainen suhtautuu myönteisesti.

Puolet (50 %) katsoo ”Gazan sodan vihdoin tuoneen päivänvaloon julmuuden, jolla Israel on aina kohdellut palestiinalaisia”, ja neljäsosa (25 %) suhtautuu kyseiseen väitteeseen torjuvasti. Vajaa neljäsosa (23 %) katsoo, että ”suomalaisten on syytä pysyä olemassaolostaan aina taistelemaan joutuneen Israelin tukena, vaikka Gazan sota on ollut traaginen”, ja 45 prosenttia ei yhdy näkemykseen Israelin tukemisesta.

”Suomalaisten sympatiat kallistuvat pikemminkin palestiinalaisten kuin Israelin valtion puolelle”, toteaa analyysin kirjoittaja, EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Palestiinan tunnustaminen jakaa mielipiteitä

Konfliktin tulkinta jakaa puolueiden kannattajat selvästi kahteen leiriin. Vasemmistopuolueiden (vasemmistoliitto, vihreät, SDP) kannattajat korostavat palestiinalaisten oikeuksia, kun taas oikeistopuolueiden (kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit) kannattajista useimmat suhtautuvat torjuvasti etenkin Palestiinan tunnustamiseen.

39 prosenttia katsoo, että Suomen pitää tunnustaa Palestiina mahdollisimman pian, 31 prosenttia on eri mieltä, ja 29 prosenttia ei ota kantaa asiaan.

Hallituspuolueiden sekä keskustan kannattajien enemmistö edellyttää Hamasin aseistariisuntaa välttämättömänä ehtona Palestiinan tunnustamiselle. Kokonaisuudessaan puolet (49 %) suomalaisista edellyttää edellä mainittua ehtoa, mutta viidennes (21 %) ei pidä sitä välttämättömänä.

Yli puolet (53 %) suomalaisista on sitä mieltä, että "Venäjän tavoin myös Israel pitäisi eristää kaikesta kansainvälisestä yhteistyöstä, kunnes se alkaa kunnioittaa palestiinalaisten oikeuksia", neljäsosa (26 %) on eri mieltä. Vain viidennes (20 %) pitää pyrkimyksiä eristää Israel kansainvälisestä yhteistyöstä Gazan sodan varjolla juutalaisvastaisina, mutta vajaa puolet (47 %) ei tällaista kytköstä näe. Kolmannes (32 %) ei osaa arvioida asiaa.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 038 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 7.10.-20.10.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

