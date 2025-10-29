Aluehallitus käsittelee 3.11. Ahveniston ja Viipurintien terveysaseman pysäköintimaksuja

Aluehallitus käsittelee 3. marraskuuta kokouksessaan esitystä, jonka mukaan asiakas- ja henkilöstöpysäköinti olisi jatkossa maksullista Assi-sairaalassa, Viipurintien terveysaseman alueella sekä vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla Hämeenlinnassa.

Pysäköinnin maksullisuuden tavoitteena on parantaa pysäköinnin sujuvuutta ja varmistaa, että paikat ovat ensisijaisesti asiakkaiden ja henkilöstön käytettävissä. Maksullisuus auttaa vähentämään häiriöpysäköintiä, tasapainottaa paikkojen kysyntää ja kattaa pysäköinnin operoinnista, käytöstä ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Pysäköinnin sujuvuus on tärkeää asiakkaiden asioinnin kannalta. Maksut otettaisiin käyttöön Ahveniston alueella Assi-sairaalan toiminnan käynnistyessä maaliskuussa 2026 ja Viipurintiellä kevään aikana.



Esityksen mukaan Ahveniston alueella ja Assi-sairaalan pysäköintitalossa lyhytaikainen pysäköinti maksaisi asiakkaille 1,5 euroa tunnilta, ja ensimmäinen puolituntinen olisi maksuton. Viipurintien pääterveysaseman alueella maksu olisi 2 euroa tunnilta kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakaspysäköinnin vuorokausimaksu olisi kaikilla alueilla enintään 9 euroa.

Ahveniston sairaala-alueella pysäköinti säilyisi maksuttomana ns. E5-alueella, joka sijaitsee nykyisen keskussairaalan päivystyksen lähellä. Pysäköinti Assi-sairaalan alueella voisi säilyä maksuttomana pitkäaikaisesti ja usein hoidossa käyville erityisryhmille, kuten esimerkiksi dialyysipotilaille. Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien maksuhuojennuksista päätetään erikseen.

Esitys perustuu kaavoitukseen ja liikkumisselvitykseen

Esityksen mukaan henkilöstön sopimuspysäköinti merkityillä ulkoalueilla Ahvenistolla ja Viipurintiellä sekä yöaikaan Assin pysäköintitalossa maksaisi 15 euroa kuukaudessa ja sisältäisi lämpöpaikan käyttöoikeuden. Päiväsaikaan pysäköintitalon kuukausimaksu henkilöstölle olisi 45 euroa. Ahveniston maksuttomilla alueilla lämpöpaikka maksaisi 30 euroa vuodessa. Henkilöstöpaikkojen määrä Assin pysäköintilaitoksessa täsmentyy jatkovalmistelun aikana. Viipurintien yksikössä työskentelevät voisivat edelleen vuokrata pysäköintipaikan Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:ltä sopimushintaan, 60 euroa kuukaudessa.

– Minusta tämä on eri tahot huomioonottava ratkaisu asiakkaille ja kohtuullinen ja kilpailukykyinen henkilöstölle, kun tarkastellaan suomalaista sairaalapysäköintiä, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Henkilöstön pysäköinnin maksullisuutta on käsitelty yhteistoimikunnassa ja tulosalueiden johtotiimeissä, joiden henkilöstöä maksullisuus tässä vaiheessa pääosin koskettaa. Henkilöstöä infotaan päätöksen jälkeen tarkemmin käytännön asioista.

Pysäköintiratkaisut perustuvat Ahveniston sairaalahankkeen yhteydessä tehtyihin liikkumisselvityksiin ja alueen kaavoitukseen, joissa on määritelty sairaalan ja henkilöstön tarvitsemien paikkojen määrä. Tarpeeseen vaikuttavat muun muassa julkisen liikenteen kehitys, liikenneyhteyksien parantuminen, etätyön lisääntyminen ja vanhan sairaala-alueen pysäköintipaikkojen väheneminen.

Ahveniston ja Viipurintien alueilla pysäköinnin operointipalvelu on kilpailutettu kesällä 2025, ja maksullisuuden on tarkoitus kattaa vähintään pysäköinnin käyttö- ja ylläpitomenot. Maksullisuus tukee myös kaupunkialueen pysäköintipolitiikkaa, sillä Viipurintien ympäristössä muut pysäköintialueet ovat jo maksullisia.

Aluehallituksen 3.11.2025 kokouksen esityslista