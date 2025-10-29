Aluehallitus käsittelee 3.11. Ahveniston ja Viipurintien terveysaseman pysäköintimaksuja
Aluehallitus käsittelee 3. marraskuuta kokouksessaan esitystä, jonka mukaan asiakas- ja henkilöstöpysäköinti olisi jatkossa maksullista Assi-sairaalassa, Viipurintien terveysaseman alueella sekä vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla Hämeenlinnassa.
Pysäköinnin maksullisuuden tavoitteena on parantaa pysäköinnin sujuvuutta ja varmistaa, että paikat ovat ensisijaisesti asiakkaiden ja henkilöstön käytettävissä. Maksullisuus auttaa vähentämään häiriöpysäköintiä, tasapainottaa paikkojen kysyntää ja kattaa pysäköinnin operoinnista, käytöstä ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Pysäköinnin sujuvuus on tärkeää asiakkaiden asioinnin kannalta. Maksut otettaisiin käyttöön Ahveniston alueella Assi-sairaalan toiminnan käynnistyessä maaliskuussa 2026 ja Viipurintiellä kevään aikana.
Esityksen mukaan Ahveniston alueella ja Assi-sairaalan pysäköintitalossa lyhytaikainen pysäköinti maksaisi asiakkaille 1,5 euroa tunnilta, ja ensimmäinen puolituntinen olisi maksuton. Viipurintien pääterveysaseman alueella maksu olisi 2 euroa tunnilta kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakaspysäköinnin vuorokausimaksu olisi kaikilla alueilla enintään 9 euroa.
Ahveniston sairaala-alueella pysäköinti säilyisi maksuttomana ns. E5-alueella, joka sijaitsee nykyisen keskussairaalan päivystyksen lähellä. Pysäköinti Assi-sairaalan alueella voisi säilyä maksuttomana pitkäaikaisesti ja usein hoidossa käyville erityisryhmille, kuten esimerkiksi dialyysipotilaille. Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien maksuhuojennuksista päätetään erikseen.
Esitys perustuu kaavoitukseen ja liikkumisselvitykseen
Esityksen mukaan henkilöstön sopimuspysäköinti merkityillä ulkoalueilla Ahvenistolla ja Viipurintiellä sekä yöaikaan Assin pysäköintitalossa maksaisi 15 euroa kuukaudessa ja sisältäisi lämpöpaikan käyttöoikeuden. Päiväsaikaan pysäköintitalon kuukausimaksu henkilöstölle olisi 45 euroa. Ahveniston maksuttomilla alueilla lämpöpaikka maksaisi 30 euroa vuodessa. Henkilöstöpaikkojen määrä Assin pysäköintilaitoksessa täsmentyy jatkovalmistelun aikana. Viipurintien yksikössä työskentelevät voisivat edelleen vuokrata pysäköintipaikan Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:ltä sopimushintaan, 60 euroa kuukaudessa.
– Minusta tämä on eri tahot huomioonottava ratkaisu asiakkaille ja kohtuullinen ja kilpailukykyinen henkilöstölle, kun tarkastellaan suomalaista sairaalapysäköintiä, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.
Henkilöstön pysäköinnin maksullisuutta on käsitelty yhteistoimikunnassa ja tulosalueiden johtotiimeissä, joiden henkilöstöä maksullisuus tässä vaiheessa pääosin koskettaa. Henkilöstöä infotaan päätöksen jälkeen tarkemmin käytännön asioista.
Pysäköintiratkaisut perustuvat Ahveniston sairaalahankkeen yhteydessä tehtyihin liikkumisselvityksiin ja alueen kaavoitukseen, joissa on määritelty sairaalan ja henkilöstön tarvitsemien paikkojen määrä. Tarpeeseen vaikuttavat muun muassa julkisen liikenteen kehitys, liikenneyhteyksien parantuminen, etätyön lisääntyminen ja vanhan sairaala-alueen pysäköintipaikkojen väheneminen.
Ahveniston ja Viipurintien alueilla pysäköinnin operointipalvelu on kilpailutettu kesällä 2025, ja maksullisuuden on tarkoitus kattaa vähintään pysäköinnin käyttö- ja ylläpitomenot. Maksullisuus tukee myös kaupunkialueen pysäköintipolitiikkaa, sillä Viipurintien ympäristössä muut pysäköintialueet ovat jo maksullisia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja KaarnaprojektijohtajaPuh:044 791 4727tanja.kaarna@omahame.fi
Petrus Kukkonenrahoitus- ja investointijohtajaPuh:0504617820petrus.kukkonen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Hämeelle vain yksi vaihdenumero käyttöön 3. marraskuuta alkaen29.10.2025 10:36:33 EET | Tiedote
Hyvinvointialueen vaihdepalvelu keskitetään yhteen numeroon 3. marraskuuta alkaen. Jatkossa Oma Hämeen vaihdenumero on 03 6291. Aiemmin käytössä ollut vaihdenumero 03 629 629 poistuu. Puhelinvaihdetta hoitaa Oma Hämeen oma henkilökunta palveluneuvonnasta. Puhelinvaihde palvelee arkisin klo 7-17. Puheluiden keskittäminen yhteen numeroon selkeyttää palvelua ja helpottaa asiakkaiden yhteydenottoa. Poistuvassa numerossa on muutoksesta nauhoitettu ohjeistus asiakkaille. Voit tiedustella Oma Hämeen palveluiden yhteystietoja myös Info-chatista. Chat on avoinna arkisin klo 9–13, ja sieltä saat apua yhteystietojen lisäksi myös esimerkiksi palveluiden sijainteihin ja yleisiin toimintaohjeisiin liittyvissä asioissa. Huomioithan, että emme käsittele chatissa potilastietoja emmekä ajanvaraukseen tai laskutukseen liittyviä asioita. Terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyvää ohjausta tai neuvontaa saat muista chat-palveluistamme. Lue lisää täältä: Chat- ja etävastaanottopalvelut - Oma Häme Voit aloi
Aluevaltuusto päätti strategian pohjasta ja keskusteli vilkkaasti ikäihmisten asumispalveluista29.10.2025 07:49:02 EET | Tiedote
Muutokset ikäihmisten asumispalveluihin hyväksyttiin äänestysten jälkeen.
Tavoitteena vahvat luut – Oma Häme julkaisi uuden osteoporoosin palvelupolun luustoviikon kunniaksi24.10.2025 14:19:51 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeessä panostetaan osteoporoosin ehkäisyyn ja luustoterveyteen.
Moniviranomaisharjoitus vahvistaa viranomaisten yhteistoimintaa ja valmiutta kohdata häiriötilanteita24.10.2025 11:20:47 EEST | Tiedote
Hämeenlinnassa Nummen yhtenäiskoululla järjestettiin keskiviikkona 22. lokakuuta moniviranomaisharjoitus. Harjoitukseen osallistui Oma Hämeen lisäksi Hämeenlinnan kaupunki ja poliisi.
Aluehallitus käsitteli strategiaa ja ikäihmisten asumispalveluihin suunniteltuja muutoksia21.10.2025 15:52:44 EEST | Uutinen
Maanantaina 20.lokakuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli ikäihmisten asumispalveluiden muutoksia. Tavoitteena on, että ikäihmisten lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen keskitetään kolmeen yksikköön/kiinteistöön vuoteen 2028 mennessä. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle seuraavia muutoksia: Janakkalan Tapailakodin ja Hämeenlinnan Ilveskodin toiminnat siirretään Janakkalan ja Riihimäen sairaaloiden tiloihin kevään 2026 aikana. Birgittakoti muutetaan pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta yksiköstä yhteisöllisen asumisen yksiköksi. Lopen Salmelassa tuotetaan jatkossa lyhyt- tai pitkäaikaista yhteisöllistä asumista. Jokioisten Intalankartanon Onnela-yksikön (16 paikkaa) toiminta jatkuu eli aiemmin suunniteltuja muutoksia ei toteuttaisi. Sen sijaan Forssan arviointi- ja kuntoutusyksikön siirron aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Käsiteltävät muutokset ovat aluevaltuuston jo huhtikuussa 2024 tekemiä palveluverkkopäätöksiä. Nyt al
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme